¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 30 de mayo de 2018

16.00 / TCM

‘Locos en Alabama’

Crazy in Alabama. Estados Unidos, 1999 (108 minutos). Director: Antonio Banderas. Intérpretes: Melanie Griffith, David Morse, Lucas Black.

Después de haber intervenido en más de 50 películas como actor, Antonio Banderas eligió Estados Unidos para debutar en el mundo de la realización con esta sugestiva comedia de carretera ambientada en Alabama y en la que confluyen dos relatos. Por un lado, el de un joven que comienza a escuchar por primera vez historias sobre derechos civiles, y por otro, el de su tía, una alocada mujer que se convierte en todo un símbolo para el chico. Buen trabajo interpretativo de su coral reparto.

22.30 / Neox

‘Modern Family’ despide su temporada

La popular serie Modern Family ofrecerá esta noche la última entrega de este noveno curso, titulada ‘Cruce de espadas’. En este capítulo, Mitchell se escapa a la Héroe-Con con Phil, disfrazados como sus personajes favoritos del programa Cruce de espadas. Todo va genial hasta que Phil comete una metedura de pata como fan. Mientras tanto, Donna Duncan (interpretada por Jane Krakowski), la eclipsa con una celebración mucho más grande y mejor justo al lado.

22.30 / La Sexta

Vuelve la pesadilla de Alberto chicote

Esta semana, Pesadilla en la cocina visita la sidrería A Cañada, un restaurante asturiano del madrileño barrio de Lavapiés donde no todo es lo que parece. No es cierto que, como reza el cartel, lleve abierto 125 años. Tampoco que las fabadas sean caseras, sino de bote. Y algunos de los camareros no saben escanciar sidra ni de lejos. Pero la más engañada de todos es su dueña, que no entiende la gravedad de sus fallos. La llegada de Alberto Chicote supondrá un duro golpe de realidad para ella.

22.40 / La 1

Oportunidades en ‘La otra mirada’

La marcha de Roberta tendrá consecuencias para Teresa, que verá cómo esto deteriora su relación con Manuela, en este nuevo capítulo de La otra mirada. Además, las chicas se someterán a un test de aptitudes para poder tomar decisiones sobre su futuro, en un capítulo que abordará las oportunidades laborales que se les presentan a las mujeres. Mientras tanto, Luisa está preocupada por la relación que ha iniciado su hijo con una de las alumnas.

22.40 / Antena 3

La guerra llega a ‘La catedral del mar’

Segunda entrega de La catedral del mar, fiel adaptación a la pequeña pantalla de la popular novela homónima escrita por Ildefonso Falcone. “Vía fora”, con esas dos palabras, Joan le comunica a Arnau que la guerra ha llegado a Barcelona. Ahora que Arnau y Bernat son ciudadanos libres se niegan a seguir bajo las órdenes de los Puig. Se marcharán de la alfarería e intentarán comenzar una nueva vida.

22.45 / Cuatro

‘Misión imposible: Nación secreta’

Mission: Impossible, Rogue Nation. Estados Unidos, 2015 (131 minutos). Director: Christopher McQuarrie. Intérpretes: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg.

Quinta entrega de las aventuras del agente secreto Ethan Hunt, de nuevo interpretado por el siempre efectivo Tom Cruise. Ahora, él y su equipo descubren quién está detrás de los últimos ataques terroristas y poco después la CIA les convierte en fugitivos. Acción y espectacularidad por medio mundo.