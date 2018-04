¿Qué ver hoy en TV? | Martes 24 de abril de 2018

22.00 / TCM

‘Trainspotting’

Reino Unido, 1996 (89 minutos). Director: Danny Boyle. Intérpretes: Ewan McGregor, Ewen Bremmer, Robert Carlyle, Johnny Lee Miller.

Muchos filmes han tomado el mundo de las drogas y su consumo como punto de partida, pero ninguno se parece a este. Danny Boyle escogió la novela homónima de Irvine Welsh para mostrar este drama, perfectamente narrado, que va recorriendo las vivencias de un grupo de marginados de Edimburgo: un inconsciente y enfermizo joven, un alcohólico psicópata, un incurable, pero dulce heroinómano, un empalagoso y morboso donjuán y, por último, un chico que no toma drogas, pero que acabará iniciándose. Para dar vida a este variopinto grupo, el director recurrió a un ramillete de actores de talento como Ewan McGregor, Ewen Bremner o Robert Carlyle, que se enfrentan a un futuro incierto y desalentador. Filme bastante polémico, contó para su banda sonora con figuras del pop británico de la talla de Iggy Pop o Lou Reed.

22.20 / Sundance

‘JFK’

Estados Unidos, 1991 (181 minutos). Director: Oliver Stone. Intérpretes: Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Kevin Bacon, Gary Oldman.

El magnicidio de Dallas volvió a escena en esta interesantísima intriga, basada en el libro On the Trail of the Assassins, escrito por el fiscal Jim Garrison, aquí interpretado por Kevin Costner, dirigida con su habitual dosis de controversia por un Oliver Stone que demostraba otra vez su interés por la reciente historia americana. La impresionante galería de personajes, un montaje excepcional y unas interpretaciones de altura terminan por redondear uno de los mejores trabajos del polémico realizador. Oscar al montaje y a la fotografía.

22.30 / La 1

‘Asesinos de élite’

Killer Elite. Estados Unidos, 2011 (100 minutos). Director: Gary McKendry. Intérpretes: Jason Statham, Robert de Niro, Clive Owen.

Pese a proponer en su inicio un interesante análisis de los personajes, todo deriva muy pronto en la típica mezcla de intriga (no demasiada) y acción (de lo más convencional) inspirada en hechos reales y que se mueve por medio mundo (que se note que hay dinero). Lo mejor, el correcto trabajo del efectivo Clive Owen, muy por encima de sus compañeros de reparto.





22.40 / Antena 3

Cambio de ministro en ‘Cuerpo de élite’

Nuevo personaje en Cuerpo de élite. Las elecciones han supuesto un cambio de ministro: el nombrado es Teodoro Ibáñez (papel interpretado por Luis Bermejo), militante de un partido regionalista y con poco mundo a sus espaldas. Llega dispuesto a revolucionar la vida de los protagonistas. Por un lado, no entiende el despilfarro innecesario que supone el cuerpo y amenaza con cerrar la base; por otro, sus intervenciones públicas no son mucho mejores. Teodoro se enzarza en un pique con Carreño y acaba recurriendo a la manida frase de "Si no te gusta, vete a tu querida Venezuela". Lo que no sabe el nuevo ministro es que esta es la gota que colma el vaso en las ya deterioradas relaciones bilaterales entre España y ese país. Alguien se planta en la puerta del ministerio exigiendo disculpas: el presidente de Venezuela en persona, que amenaza con suspender la firma de un importante tratado comercial.

23.45 / La 2, 23.45

‘Documentos TV’ y la inmortalidad

Aunque en el último siglo se ha duplicado en muchos países la esperanza de vida, gracias sobre todo a los avances tecnológicos y clínicos, aún no se ha resuelto el desafío de poder vivir cientos de años. Documentos TV emite el reportaje ‘Jóvenes para siempre’, que llama a reconsiderar las nociones convencionales es de envejecimiento y muerte y muestra cómo la industria de la longevidad, aliada con las nuevas tecnologías, se ha propuesto redefinir la naturaleza misma de la vida humana.

0.20 / La 1

Despoblación en ‘Comando Actualidad’

‘Embajadores de pueblo’, este es el título del muevo reportaje de Comando actualidad. La mitad de los pueblos españoles podría desparecer. De los 8.100 municipios que hay en España, los que tienen menos de mil habitantes están en riesgo. Cada vez hay más vecinos preocupados por su futuro. Presumen de pueblo allá donde van, son los mejores anfitriones y luchan para sobrevivir. El turismo, la vivienda barata y las tradiciones son la base de las nuevas iniciativas que están surgiendo para poner freno a la despoblación.