¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 20 de abril de 2018

21.05 / La 2

‘La gran aventura de Mortadelo y Filemón’

España, 2003 (102 minutos). Director: Javier Fesser. Intérpretes: Benito Porcino, Pepe Viyuela, Dominique Pinon, Paco Sagarzazu.

A partir de las mil veces revisadas historietas de Francisco Ibáñez, creador en 1958 de esta inusual y ya mítica pareja de agentes de la TIA, y después de escribir un ingenioso guion que mantiene vivo el espíritu original de los tebeos, Javier Fesser —director de la recién estrenada Campeones, el último éxito del cine español (mejor estreno de una película española desde Tadeo Jones 2: La aventura del rey Midas)— rodó esta divertida y disparatada comedia, que obtuvo cinco premios Goya. Con unas acertadas y necesarias pinceladas de humor costumbrista, Mortadelo (interpetado por Benito Porcino) y Filemón (divertidísimo Pepe Viyuela) tendrán que recuperar un peligroso invento del doctor Bacterio que ha caído en manos de un peculiar dictador. Lo mejor dentro del buen tono general son sus espectaculares efectos visuales.

22.00 / TCM

‘Flores rotas’

Broken Flowers. Estados Unidos 2005 (101 minutos). Director: Jim Jarmusch. Intérpretes: Bill Murray, Sharon Stone, Jeffrey Wright.

Un hombre que en plena crisis emocional se entera por la carta de una de sus antiguas amantes que es padre de un joven es el protagonista de esta inteligente y galardonada historia (Gran Premio del Jurado en Cannes) que se mueve con suma naturalidad entre el drama y la comedia. Excelente trabajo de Bill Murray y de sus famosos compañeros de reparto para una tragicomedia ácida y repleta de un brillante sentido del humor en la que el cineasta Jim Jarmusch realiza un incisivo retrato de la sociedad del momento.

22.10 / La 1

Nuevo personaje en ‘José Mota presenta’

Televisión Española estrena el tercer capítulo de esta temporada de José Mota presenta con la llegada de un nuevo personaje al reparto, El Negociador, quien mediará a su manera y resolverá las distintas situaciones que se le planteen. Además, Tony Folledo viaja a la URSS y se enfrenta con Pinochet en Chile, mientras JacintusXL tiene nuevos desafíos, la pareja sigue con su vida cotidiana y El Cuñado Histórico se mete en la piel del cuñado de Gengis Kan.

22.10 / Antena 3

Un regreso en ‘Ninja Warrior’

Sergio Verdasco, ganador de la primera temporada, vuelve al escenario de Ninja Warrior España. Este madrileño experto en escalada demostrará que está más que preparado para superar el monte Midoriyama, algo que no pudo conseguir en la primera edición, pese a que fue el participante que llegó más lejos en menos tiempo. La dura competición televisiva contará con dos exdeportistas profesionales de primer nivel: Ruth Beitia y Amaya Valdemoro.

22.30 / laSexta

Carreras ilegales en ‘Equipo de investigación’

Este viernes, Equipo de investigación saca de la clandestinidad las carreras ilegales. El programa desvela cómo, dónde y quiénes las organizan. Se convocan en carreteras de montaña abiertas al público, polígonos industriales o centros comerciales de toda España. Los pilotos no respetan la proximidad de viviendas, ni la presencia de peatones, ni de otros conductores. Un equipo del programa es testigo de cómo decenas de pilotos cruzan todos los viernes la frontera entre Portugal y Galicia. Compiten en polígonos industriales del país vecino donde no hay badenes. Si los competidores son identificados por agentes portugueses pagan la multa en el momento y no les restan puntos.

23.40 / La 1

‘Dos francos, 40 pesetas’

España, 2014 (100 minutos). Director: Carlos Iglesias. Intérpretes: Carlos Iglesias, Javier Gutiérrez, Nieve de Medina.

Tras el éxito comercial de la interesante Un franco, 14 pesetas, en la que director-actor Carlos Iglesias se acercaba a la cansada y desencantada inmigración española de la época, llega esta secuela centrada en el contraste entre los que regresaron a España y los que se quedaron en el extranjero. Bren trabajo del siempre efectivo Javier Gutiérrez.