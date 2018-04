¿Qué ver hoy en TV? | Martes 10 de abril

20.05 / TCM

'Appaloosa'

Estados Unidos, 2008 (92 m.). Director: Ed Harris. Intérpretes: Ed Harris, Viggo Mortensen, Renée Zellweger, Jeremy Irons.

Tras rodar la curiosa Pollock (drama biográfico que supuso su debut en el mundo de la dirección), el actor y ahora director Ed Harris se pone de nuevo con pulso firme tras la cámara para proponer un apasionante viaje a los territorios del wéstern clásico, basándose en una obra escrita por el prolífico autor de novela negra Robert B. Parker (Tierra prometida). Y lo hace a través de la historia de dos pistoleros (perfectos en sus cautivadores papeles tanto Ed Harris como un impagable Viggo Mortensen) contratados para defender un pequeño pueblo (de nombre Appaloosa) dominado por un adinerado ranchero (gran trabajo del siempre convincente Jeremy Irons). Una trabajada reflexión sobre la amistad entre hombres y sobre los ideales de otras épocas en que también participó la actriz española Ariadna Gil. Recomendable.

20.45 / Antena 3

El Barcelona visita a la Roma en Champions

Antena 3 emite desde Roma el duelo que enfrentará a la AS Roma con el Barcelona, partido de vuelta de cuartos de final de Champions League. Encuentro que se jugará en el Olímpico de Roma y en el que el equipo culé, que viene de ganarle al Leganés (con tres goles de Messi) en la Liga, intentará hacer valer el 4-1 cosechado frente al conjunto italiano en la ida en el Camp Nou para pasar a la siguiente ronda del torneo, semifinales.

22.30 /La 1

‘La milla verde’

The green mile. Estados Unidos, 1999 (180 minutos). Director: Frank Darabont. Intérpretes: Tom Hanks, David Morse, Bonnie Hunt.

Paul Edgecomb (interpretado por un convincente Tom Hanks) fue el celador jefe del corredor de la muerte de la prisión de Cold Mountain. Recorrió el pasillo con todo tipo de condenados, pero nunca conoció a nadie como un corpulento hombre negro (papel que le valió una nominación al Oscar a Michael Clarke Duncan) que ingresa en la penitenciaría. Darabont regresa al cine penitenciario tras la redonda Cadena perpetua para recetar una entretenida adaptación de una novela del prolífico Stephen King.

22.30 / laSexta

¿Qué fue de los Morgan?

Did you hear about the Morgans? Estados Unidos, 2009 (103 minutos). Director: Marc Lawrence, Intérprertes. Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Sam Elliott.

Con una pareja protagonista tan mediática como la que forman los taquilleros Hugh Grant y Sarah Jessica Parker, se pueden imaginar que estamos delante de una comedia romántica, realizada a mayor gloria de sus protagonistas. Lo demás, aunque en ocasiones pueda tener cierta gracia, deja un tanto que desear. Simplemente, pasable.

22.45 / Antena 3

Nuevo caso para el ‘Cuerpo de élite’

El equipo policial está más roto que nunca en esta novena entrega de Cuerpo de élite: Salva ha sido despedido y Berta se ha enterado de la verdadera identidad del que ya es su ex; Efe ha recuperado la jefatura gracias a la traición a Montse. En ese estado de caos, los agentes deben enfrentarse a una nueva amenaza: un usuario cansado de las esperas de la sanidad pública, infecta a Ximo con un virus mortal y amenaza con extenderlo por toda España. Para evitar una pandemia y conseguir el antídoto para su compañero, el Cuerpo de élite deberá localizar al responsable en las listas de espera de la Seguridad Social... una nueva misión imposible.

23.30 / La 2

Ayuda humanitaria en ‘Documentos TV’

Esta semana, en el reportaje ‘A la sombra del negocio humanitario’, Documentos TV relata, a través de las voces de las ONG y los afectados, cómo funciona el negocio de la ayuda humanitaria, convertido hoy en una industria que genera miles de millones de dólares, y los excesos a los que conduce la proliferación de catástrofes. Además, se pregunta si todo vale para conseguir donantes particulares que financien sus presupuestos.

23.45 /COSMO

Famoso entrevistados en ‘The Graham Norton Show’

Tom Cruise, Will Smith, Tom Hanks, Jamie Dornan, Hugh Jackman, Eric McCormack, Debra Messing, Cuba Gooding Jr., Imelda Staunton, Helen Mirren, Liam Neeson. Los nombres más importantes del mundo del espectáculo están siempre dispuestos a participar en The Graham Norton Show, programa de entrevistas que se ha convertido en todo un éxito de audiencia y no únicamente en el Reino Unido, donde se emite cada semana en la BBC. El artífice de este fenómeno mediático y principal razón por la que todos los famosos están dispuestos a contar aspectos poco conocidos de su vida y su trabajo es Graham Norton.