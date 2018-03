¿Qué ver hoy en TV? | Martes 20 de marzo

22.10 / MEGA

‘Mate’, una mezcla de ficción y documental

MEGA estrena en abierto Marte, un trabajo producido por Ron Howard y Brian Glazer, que ofrece una nueva forma de narración televisiva que aúna ficción y documental. Esta superproducción de National Geographic fue filmada en Budapest y Marruecos y está ambientada en 2033, cuando se acaba de lanzar la primera misión tripulada a Marte. El actor hispano argentino Alberto Ammann da vida a Javier Delgado, un científico español enrolado en la misión Marte y que une su experiencia a la de un grupo de científicos de distintas nacionalidades.

22.40 / Antena 3

Oscura donación al ‘Cuerpo de élite’

Por fin, buenas noticias para el equipo de Cuerpo de élite. Ocaña ha aceptado una importante donación al Ministerio de Interior realizada por Anselmo Ortiz, el empresario textil más exitoso del país. Por fin un día tranquilo en la oficina. O no. Porque la donación oculta los verdaderos planes del polémico benefactor: hacerse con los datos de absolutamente todos los españoles. La seguridad nacional jamás ha corrido tanto peligro.

22.,45 / Cuatro

‘Pacto de silencio

The Company You Keep. Estados Unidos, (120 minutos). Director: Robert Redford. Intérpretes: Robert Redford, Susan Sarandon.

La historia de un grupo de activistas radicales, que figuran entre los más buscados en Estados Unidos desde los años setenta y que han conseguido permanecer ocultos durante cuarenta años, le sirvió a Robert Redford (aquí director, protagonista y productor) para dar forma a este atractivo thriller político, basado en la novela Los que te rodean, de Neil Gordon.

23.25 / AMC

'Insomnio'

Insomnia. Estados Unidos, 2002 (110 minutos). Director: Christopher Nolan. Intérpretes: Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank, Paul Dooley.

Christopher Nolan (Memento), por entonces uno de los talentos del cine independiente americano, se rodeó de un reparto con garantías, encabezado por unos correctísimos Al Pacino y Robin Williams, para su primera incursión en el cine comercial. Con una atmósfera tensa e inquietante y un guion muy bien trenzado, el filme muestra la dura batalla psicológica que enfrenta, en medio de los desoladores parajes helados de Alaska, a un mortificado detective en busca de la verdad y a un asesino sin escrúpulos al que le gusta jugar hasta el límite.

23.30 / La 2

‘Documentos TV’, visita Corea del Norte

Esta semana, Documentos TV estrena ‘Viaje a la Corea de Kim Jong-un’, trabajo en el que dos periodistas franceses viajan camuflados como turistas a este hermético país bajo el estricto control de las autoridades, quienes les muestran las excelencias de una idílica sociedad. Con la oposición eliminada y sin disidentes, Corea del Norte presume de ser una potencia nuclear, en cuyo punto de mira sitúa con obsesión a Estados Unidos.

0.10 / La 1

Quesos en ‘Comando actualidad’

Los mejores quesos del mundo están en España, con 150 variedades diferentes y más de 30 denominaciones de origen. Cada vez se produce más y se consume más. El queso está de moda. Los reporteros del programa recorren de norte a sur y de este a oeste la geografía española buscando los mejores quesos. ¿Cuáles son? ¿Dónde se producen? ¿Quién los elabora? A estas y otras preguntas intentará dar respuestas esta nueva entrega de Comando actualidad.