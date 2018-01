¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 24 de enero

21.30 / beIN LaLiga

Copa del Rey: Real Madrid-Leganés

Doble cita con los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Los primeros en saltar al césped (beIn LaLiga, 19.00) serán los jugadores del Alavés y el Valencia (beIn LaLiga, 19.00), con un 2-1 para los hombres de Marcelino García Toral en el partido de ida. Más tarde (beIN LaLiga, 21.30) el Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Leganés con la renta de un solo gol (Asensio) y la moral que le da el 7-1 del domingo ante el Deportivo.

21.45 / Antena 3

Belén Rueda en ‘El hormiguero’

El hormiguero recibe esta noche a la actriz Belén Rueda, que viene a presenta su nueva película, El cuaderno de Sara, un thriller dirigido por Norberto López Amado y ambientado en Uganda. En este largometraje, que se estrena el próximo 2 de febrero, Belén Rueda interpreta a Laura, una mujer que busca desde hace años a su hermana Sara, una cooperante desaparecida en la selva del Congo. Una nueva noticia carga de esperanzas a Laura: una foto de su hermana ha aparecido en un poblado minero del este del país africano.

22.00 / Telecinco

Nueva cita con ‘Got Tatent’

Un número musical al más puro estilo Bollywood, pequeñas bailarinas de claqué dispuestas a darlo todo en el escenario, impresionantes acrobacias y algunas discrepancias entre los miembros del jurado serán algunos de los momentos que se mostrarán durante las terceras audiciones de Got Talent, en una gala en la que, además, Edurne recibirá una sorpresa enviada por David De Gea, su pareja y portero de la Selección Española de fútbol

22.30 / La Sexta

‘La noche es nuestra’

We own the night. Estados Unidos, 2007. (117 minutos). Director: James Gray. Intérpretes: Joaquin Phoenix, Eva Mendes, Mark Wahlberg.

El cineasta James Gray volvió a contar (primero lo hizo en La otra cara del crimen y después en Two lovers) con su actor fetiche, el siempre sorprendente Joaquin Phoenix en uno de sus habituales personajes ambiguos, para protagonizar esta potente mezcla de drama criminal y thriller. Lástima que su final no esté a la altura del resto de la película.

22.40 / Antena 3

‘Blancanieves y la leyenda del cazador’

Snow White and the Huntsman. Estados Unidos, 2012 (127 minutos). Director: Rupert Sanders. Intérpretes: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth.

De todos es conocido el clásico escrito por los hermanos Grimm. Pero pocas veces este cuento infantil ha tomado un tono tan oscuro y sombrío que parece beber en las mismas fuentes de la famosa y taquillera trilogía de El señor de los anillos. Lejos de este problema o ventaja, según quien lo mire, no se puede negar que el conjunto resulta muy entretenido a pesar de la crepusculiana Kristen Stewart. Merece una revisión.

22.45 / Cuatro

Nuevos casos en ‘Mentes criminales

Nueva cita con el misterio en la serie Mentes criminales. En el primer capítulo de la noche, titulado ‘Ángel azul’, el agente Matt Simmons, antiguo efectivo de la División Internacional de FBI, se une al equipo de la Unidad de Análisis de Conducta, donde tendrá que capturar a un asesino en serie y salvar así a uno de sus compañeros. A su finalización, en ‘Imagen en espejo’, un hombre afirma ser el hermano de la doctora Lewis y saber peligrosos secretos de la familia, el equipo comienza a buscar al hermano real con el que Tara lleva tiempo sin tener contacto.