APEC 2025: políticas públicas para mipymes consolidan a Chile como referente regional

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) es una de las instancias multilaterales más relevantes del mundo, ya que reúne a economías como Estados Unidos, Rusia, China, Corea y Japón. Sus miembros concentran el 37,8 % de la población mundial y el 61,3 % del PIB global. Este año, la instancia llevó a cabo la 31.ª versión del encuentro ministerial sobre micro, pequeñas y medianas empresas mipymes, en Jeju, Corea del Sur, centrado en la adopción tecnológica, el vínculo de las empresas de menor tamaño con actores estratégicos y la adaptación productiva frente al cambio climático. El Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), en representación del ministerio de Economía, Fomento y Turismo, tuvo una participación destacada al presentar sus 73 años de trayectoria y sus programas de fomento productivo para mipymes, con especial énfasis en cooperativas, en el marco del Año Internacional de las Cooperativas 2025 proclamado por la ONU.

El desarrollo de mipymes y cooperativas es clave para el progreso de las sociedades a nivel global y su fomento se ha consolidado como un eje central en la agenda de organismos e instancias multilaterales. En este contexto, APEC, que cada año realiza reuniones ministeriales en diversas áreas, llevó a cabo este año, bajo el lema Inclusion, Innovation and Sustainability for the Future, la 31ª reunión ministerial de pymes junto con la 60ª reunión de su respectivo grupo de trabajo.

Estas instancias destacaron temas estratégicos como emprendimiento, escalamiento, internacionalización de empresas de menor tamaño, adopción tecnológica y transformación productiva sostenible, espacios en los que el SERCOTEC compartió su experiencia y sus nuevos programas de fomento productivo, posicionando a Chile dentro de un marco regional de innovación, competitividad y desarrollo económico. En este sentido, y dado que la ONU declaró al 2025 como el Año de las Cooperativas, SERCOTEC centró sus esfuerzos en políticas y programas que promuevan la asociatividad y el cooperativismo, fortaleciendo la inclusión económica, la resiliencia productiva y la democratización del acceso y uso de la tecnología.

Considerando que los miembros de APEC concentran el 37,8 % de la población mundial y el 61,3 % del PIB global, para Chile estas economías son clave en su proyección internacional: el 74,4 % de las exportaciones se dirige a dichos mercados y el 58 % de las importaciones provienen de ellos. Además, el intercambio comercial con estas economías ha crecido de manera sostenida, reflejando la creciente integración de Chile en los flujos comerciales del Pacífico.

De ahí la relevancia del eje central de este encuentro en Jeju, que subrayó la vinculación entre startups, gobiernos, inversionistas, incubadoras y aceleradoras, promoviendo un ecosistema regional abierto e inclusivo donde las mipymes y cooperativas puedan acceder a recursos, conocimiento y redes que potencien su crecimiento sostenible. Esta estrategia pone de relieve la importancia de alinear la política pública nacional chilena con las tendencias globales de innovación y cooperación empresarial, siendo clave para mantener el papel estratégico de Chile en el desarrollo económico del Pacífico.

En el marco de la 31.ª sesión ministerial de APEC, SERCOTEC dio a conocer los nuevos programas Capital Pioneras, Pymes Globales y Mejora Negocios -con foco en proveedores mipymes a la gran industria-, y Crece Sostenible, instrumentos que refuerzan la estrategia chilena de consolidar las mipymes en cadenas productivas, promover su internacionalización, potenciar sus capacidades tecnológicas y fomentar modelos de negocio sostenibles, inclusivos y colaborativos.

En esta línea, SERCOTEC subrayó los desafíos en formalización y liderazgo empresarial femenino en Chile: la informalidad afecta en mayor medida a microemprendedoras que a microemprendedores (63,2 % vs. 54,9 %). Para reducir estas brechas, esta gestión ha implementado el programa Capital Pioneras, el cual busca formalizar sus empresas en actividades económicas tradicionalmente concentradas en hombres como minería, energía, telecomunicaciones, apoyando a mujeres emprendedoras con asistencia técnica, infraestructura y capital tangible, intangible y de trabajo.

Además, la adopción tecnológica constituyó un tema transversal, evidenciando tanto la importancia de las nuevas tecnologías como las disparidades existentes entre empresas de distinto tamaño. En este contexto, la respuesta chilena se presentó a través de los programas Mejora Negocios y Pymes Globales, orientados a diversificar y expandir los canales de venta de las mipymes mediante el fortalecimiento de los encadenamientos con la gran industria chilena y con el ensanchamiento de las capacidades digitales, además de su preparación para la internacionalización en plataformas e-commerce, respectivamente.

En la misma instancia, por primera vez se presentó el Programa de Asociatividad y Cooperativismo del Gobierno de Chile, la creación del Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo (INAC), filial de CORFO, la creación de un Centro Especializado de Segundo Piso en Asociatividad y Cooperativismo, el despliegue de asesores especializados en los Centros de Desarrollo de Negocios y la implementación del programa Desarrollo y Fortalecimiento de Cooperativas de SERCOTEC.

Aunque las cooperativas aún representan un porcentaje menor de las ventas domésticas, estas políticas no solo intentan ampliar su rol en la economía chilena hasta acercarlo a lo observado en sus pares en países desarrollados, sino que también buscan visibilizar su efectividad en el crecimiento de la economía, en la equidad de género y en la inclusión de gobernanzas económicas aún poco visibilizadas del ámbito empresarial. Este reconocimiento internacional subraya, además, que la estrategia chilena de fortalecer la asociatividad y diversificar modelos productivos puede consolidarse como un referente regional en políticas inclusivas, sostenibles y orientadas a la transformación productiva.

La alineación de Chile con las tendencias globales de innovación, sostenibilidad y cooperación empresarial evidencia el interés y las acciones concretas del Ejecutivo destinadas a integrar a las mipymes y cooperativas en cadenas productivas globales y en la transición hacia modelos de desarrollo modernos y colaborativos. En tanto, el conjunto de acciones ejecutadas por SERCOTEC en este encuentro posiciona al país como un referente regional en políticas públicas orientadas al fortalecimiento de las mipymes y cooperativas, promoviendo un desarrollo económico con mayores niveles de productividad, competitividad, inclusividad y resiliencia.