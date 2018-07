Hogar Social okupa un nuevo edificio en el barrio de Salamanca

El grupo ultraderechista Hogar Social Madrid ha okupado un nuevo edificio, el séptimo desde que nació la organización en 2014. El inmueble elegido se localiza en el número 38 de la calle de Juan Bravo, en pleno barrio de Salamanca. El Edificio Aguilar alojó en su día a la Librería Crisol, que cerró en abril de 2009. El colectivo ultra legitima su decisión en que la vivienda lleva nueve años cerrada y necesitaban dar una solución habitacional a las 20 personas que acogían en el anterior palacete, en la Plaza de Colón, de donde fueron desalojados a principios de este mes.

La okupación se produjo hace una semana, aunque no ha trascendido hasta este miércoles porque la organización ha debido “acondicionar” el lugar para vivir. El edificio cuenta con siete plantas, electricidad y agua corriente. En él van a residir 20 personas, entre ellos tres familias y varios menores, que ya dormían en el inmueble de la plaza de Colón desde abril del año pasado. Fueron desalojadas el 3 de julio, al tercer intento. Antes, en abril y mayo, se sucedieron otros dos frustrados. Tras ser expulsados de la antigua sede de la Banca Privada de Andorra (BPA), algunos de los inquilinos acamparon en la plaza de Cibeles, sede del Ayuntamiento, para protestar.

La bandera y el emblema de Hogar Social presiden ya en una de las ventanas del segundo piso del nuevo inmueble okupado, del que también cuelga una lona en la que reza: “Edificio en alquiler”. El colectivo se caracteriza por prestar ayuda a personas en situación de vulnerabilidad, pero solo si son de nacionalidad española. También realizan un reparto de comida semanal a la que acuden más de 300 familias madrileñas. Los productos no perecederos también han sido almacenados en las dependencias de Juan Bravo, 38.

Séptima okupación

Melisa D. Ruiz, portavoz de la organización ultra, afirma que, tras el desalojo, se antojaba vital okupar un nuevo edificio para “evitar que muchas familias tuvieran que dormir en la calle”. En su opinión, la respuesta que ofrecen las Administraciones “no son válidas” porque “estas personas deben compartir el albergue que les ofrecen con drogadictos en muchas ocasiones”. Y añade, sin precisar: “Los políticos están más preocupados de beneficiar con el Estado de bienestar a los inmigrantes ilegales que llegan a nuestro país que a los españoles”.

Con la okupación del edificio en el barrio de Salamanca, uno de los que cuenta con mayor renta per cápita en Madrid, Hogar Social ha pasado ya por siete edificios de la capital. El primero estaba en el barrio de Tetuán. De ahí pasaron a la vieja sede del Ministerio de Trabajo, en la calle de Bretón de los Herreros, y a continuación al edificio del Fórum Filatélico. A finales de 2015 se trasladaron a la sede del Noticiario Documental (No Do), en la calle de Joaquín Costa. En diciembre de 2016 pasaron al edificio de Velázquez, a un inmueble es propiedad de la Universidad Rey Juan Carlos que anteriormente había pertenecido al Ministerio de Defensa. Y de ahí, en abril del año pasado, llegaron al de la Plaza de Colón. De todos ellos han sido desalojados