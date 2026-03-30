La izquierda canadiense busca recuperarse con un nuevo líder y un discurso más progresista

Los delegados del Nuevo Partido Democrático se reunieron el fin de semana en Winnipeg (provincia de Manitoba) para elegir a su nuevo líder. Este domingo, Avi Lewis fue declarado ganador de la contienda interna de esta agrupación que encarna la izquierda de Canadá. Lewis se impuso con el 56% de los votos. “Nuestro partido nunca ha sido tan indispensable como ahora”, señaló en su discurso de victoria, recalcando el contexto de guerra comercial con Estados Unidos y las dificultades en los bolsillos de sus compatriotas. “Estamos sentando nuevas bases para nuestro partido y estamos listos para volver por todo lo alto a la escena política canadiense”, agregó el ganador. La tarea que le espera no es menor: sacar al NPD de la mayor crisis que ha vivido en su historia.

El resultado no fue sorpresivo, ya que Avi Lewis (Toronto, 1967)encabezaba los sondeos y había logrado recaudar el mayor monto en apoyos económicos entre los cinco aspirantes. La plataforma defendida por Lewis incluye diversos puntos para mover a su agrupación más a la izquierda. Por ejemplo, la creación de tiendas de alimentación de propiedad y gestión estatal, un límite federal al aumento de los alquileres y un impuesto sobre las exportaciones de petróleo y gas a Estados Unidos.

Avi Lewis ha sido profesor universitario, periodista y documentalista. Tras varios años de militar en favor de diversas causas, se presentó como candidato a diputado por el NPD en los comicios federales de 2021 y 2025, perdiendo en ambas citas. Su padre tuvo una reconocida trayectoria política en la provincia de Ontario, mientras que su abuelo fue uno de los fundadores del partido. Está casado con la activista y ensayista Naomi Klein , autora de obras como No LogoyLa doctrina del shock.

Lewis no podrá estar presente en la Cámara baja debido a que carece de asiento de diputado.Sin embargo, ha indicado que su prioridad no es presentar su candidatura en una elección parcial para llegar en el menor tiempo posible al recinto legislativo, sino que tiene pensado en primer lugar efectuar una intensa gira por el país. El nuevo líder del NPD aprovechó su discurso de victoria para lanzar un ataque a liberales y conservadores, afirmando que ambas fuerzas guardan estrecha cercanía con las élites económicas.

El Nuevo Partido Democrático fue fundado en 1961. Obtuvo sus mejores resultados electorales en mayo de 2011, alzándose con el triunfo en 103 circunscripciones, y convirtiéndose así en la oposición oficial en Ottawa. Se trató de un considerable avance en la búsqueda del sueño más preciado para los neodemócratas: abrir una tercera vía desde la izquierda para terminar con la alternancia en el poder entre liberales y conservadores. Sin embargo, el partido fue perdiendo aire en comicios posteriores. Quebec ha sido uno de los casos más marcados de esta disminución en su desempeño en las urnas. El Partido Liberal de Canadá y el Bloque Quebequés (la agrupación que defiende los intereses de la provincia francófona en Ottawa) han conquistado numerosas circunscripciones que pertenecían a los neodemócratas.

En marzo de 2022, cuando Jagmeet Singh ocupaba su jefatura, el NPD rubricó un acuerdo con los liberales de Justin Trudeau. El pacto permitió a Trudeau gobernar en minoría sin sobresaltos a cambio de respaldar algunas propuestas de ley presentadas por los neodemócratas. Dos de ellas fueron la puesta en marcha de un plan nacional de acceso a medicamentos y un programa de atención dental para sectores desfavorecidos. En un movimiento sorpresivo, Singh anunció en septiembre de 2024 el rompimiento del acuerdo . Tras no haber obtenido la reelección como diputado en las elecciones de abril de 2025, Singh decidió renunciar a la jefatura del partido. En dichos comicios el NPD obtuvo los peores resultados de su historia: se impuso en apenas siete circunscripciones. De hecho, cuenta actualmente con seis diputados, ya que Lori Idlout anunció el pasado 10 de marzo que se integraba al grupo de parlamentarios liberales.

Mark Carney se impuso como primer ministro en los comicios de abril de 2025 -pese a que los conservadores encabezaron las encuestas durante cerca de dos años- principalmente por haberse presentado como la mejor opción para hacer frente a los embates comerciales orquestados desde Washington. Buena parte de los apoyos que recibió el Partido Liberal de Canadá provinieron de votantes tradicionalmente vinculados con el NPD. No obstante, en este contexto de batallas arancelarias y altas cuotas de popularidad de Carney, los diputados del partido de izquierda han criticado con dureza varias decisiones tomadas por el primer ministro. Una de ellas es acelerar los procesos de evaluación medioambiental para proyectos energéticos; otra más consiste en aumentar significativamente los gastos en materia de defensa.

Avi Lewis se refirió este domingo a Mark Carney. “El primer ministro se muestra muy seguro de sí mismo, es un tipo inteligente y la mayoría de los canadienses quieren darle el beneficio de la duda”, declaró. “Es lógico. Pero creo que, si se analizan los hechos en su conjunto, sus medidas no se ajustan a la visión que los canadienses realmente quieren y merecen en este momento tan delicado”. Pocas horas después, Carney felicitó a Lewis por su triunfo. En un mensaje publicado en redes sociales, el primer ministro señaló que espera que puedan trabajar juntos “para seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos con los canadienses”.

Pese a los raquíticos resultados del NPD en las elecciones de 2025, la agrupación tiene aún peso en las decisiones que se toman en la Cámara baja. El Partido Liberal de Canadá gobierna en minoría, así que los votos de los neodemócratas pueden inclinar la balanza al momento de buscar la aprobación de un proyecto de ley. Sin embargo, este escenario podría cambiar el próximo 13 de abril. Ese día habrá elecciones parciales en tres circunscripciones. Si los liberales de Carney consiguen al menos dos de estos asientos, su Gobierno será mayoritario.