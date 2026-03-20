Justin Trudeau, sobre el TMEC: “A México y a Canadá les conviene estar alineados fuertemente en estas negociaciones”

La cumbre máxima de la banca bajó el telón este viernes en Cancún. El epílogo del cónclave financiero contó con la conferencia magistral del ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Tras ser recibido con un caluroso aplauso de los financieros, el exmandatario canadiense hizo una férrea defensa del libre comercio y de la integración comercial de Norteamérica a través del TMEC. “Nos encontramos en un momento muy complejo. Todos nosotros sentimos que el mundo está cambiando, con los retos ambientales, con las catástrofes, las presiones geopolíticas y las relaciones internacionales que cambian de manera impredecible, con guerras en Ucrania, en Medio Oriente, las autocracias están aumentando. Realmente, hay un sentimiento de incertidumbre”, comentó.

Fiel a su estilo, Trudeau hizo un alegato para preservar el TMEC, el tratado comercial signado entre Canadá, México y Estados Unidos. Frente a la próxima revisión trilateral del acuerdo, el ex primer ministro aseguró que, a pesar de que estos países tienen intereses y enfoques distintos, a los dos les conviene mantener el carácter trilateral del acuerdo comercial. “A México y a Canadá les conviene estar alineados fuertemente en estas negociaciones. Es muy factible que los estadunidenses dividan, pero no significa que México y Canadá necesiten hacer lo mismo; por el contrario, ambos países nos beneficiamos inmensamente cuando hay un tercer socio en esta sociedad”, abundó.

Trudeau expuso que si la ciudadanía duda de los beneficios del comercio internacional es porque no se ha traducido en una mejora en su día a día, abriendo la puerta a medidas proteccionistas y arancelarias. Trudeau señaló que la incertidumbre en torno al tratado comercial continuará en el próximo año y esto afectará a las inversiones, incluso en Estados Unidos. “Es importante que los tres socios se unan para demostrar que son una región viable y sólida para invertir, para crecer y generar oportunidades. La unidad es apalancamiento, el TMEC ha creado grandes oportunidades, pero aún queda mucho por hacer”, aseveró.

En su conferencia magistral recordó la renegociación del TMEC, antes TLCAN, durante su Gobierno en 2018 como un paso decisivo que ha posicionado a Norteamérica como una pieza clave en el comercio global, en un frente común para competir frente a Asia, Europa y África. “América del Norte tiene unas ventajas increíbles que deberíamos aprovechar para ser los líderes del mundo; nuestros tres países representan el 30% del PIB global. México cuenta con una fuerza laboral maravillosa, recursos naturales y un potencial para crecer increíble”, zanjó. Tras una hora de participación, Trudeau salió del recinto escoltado por una veintena de personas, en su mayoría mujeres, que buscaban un saludo y una selfie con el exmandatario.

Más crédito y pagos digitales

Durante tres días los financieros del país cambiaron los escritorios y las corbatas por las guayaberas y las conversaciones uno a uno frente a la playa. En este cónclave se lanzaron promesas sobre facilitar el acceso al crédito, se comprometieron bolsas de billones de pesos en financiamiento y se abordaron la digitalización, la prevención del lavado de dinero, el desarrollo productivo y la inclusión financiera. Los banqueros se comprometieron a llevar el crédito, como proporción del Producto Interno Bruto, del 38% actual al 45% en 2030.

En su discurso de cierre, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, hizo hincapié en el papel de la banca para echar a andar el Plan México y los proyectos de inversión públicos y privados. “Hoy hablar de la banca ya no es solo hablar de crédito, tasas o balances, hablar de banca es hablar de desarrollo, inclusión, tecnología, de pequeñas y medianas empresas y de sostenibilidad, es hablar de cómo convertir la fortaleza del sistema financiero en una palanca más poderosa para el crecimiento del país”, dijo ante un auditorio semivacío.

Antes de realizar la clausura formal de la 89 Convención Bancaria, Amador Zamora secundó el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien un día antes pidió a los banqueros un aumento del crédito. “Esta convención permitió discutir no solo dónde está la banca hoy, sino hacia dónde podemos avanzar. El mensaje de fondo es muy claro, la banca mexicana puede desempeñar un papel todavía más decisivo del desarrollo nacional”, concluyó.