Vladimiro Montesinos, el siniestro asesor de Fujimori, condenado a 20 años por el caso de los sobres bomba

Montesinos fue hallado culpable de la muerte de la periodista Melissa Alfaro Méndez y el ciudadano Víctor Ruiz por unos explosivos camuflados en periódicos, a inicios de los noventa

La tarde del 10 de octubre de 1991, Melissa Alfaro Méndez recogió el paquete de periódicos del semanario Cambio en la portería de la redacción, en Lima. Tenía 23 años y ya era la jefa de informaciones de un medio de comunicación a una edad en la que muchos colegas recién están buscando prácticas. Apenas dio unos cuantos pasos cuando una explosión remeció la cuadra 23 de la avenida Petit Thouars, en el distrito de Lince. El rollo de diarios llevaba un cintillo activado a una pila y a un detonador eléctrico. Murió en el acto.

Cambio era un semanario de oposición al Gobierno de Alberto Fujimori. Se definía como una publicación de ideología de izquierda antisistema, preocupada por la clase trabajadora del campo y la ciudad. A la par, sus periodistas eran acusados de tener nexos con los grupos terroristas. Lo cierto es que los integrantes del semanario habían recibido constantes amenazas por el tono crítico de sus publicaciones. Durante un tiempo se le atribuyó el atentado a Sendero Luminoso, aunque por la complejidad del artefacto explosivo las miradas se posaron en las Fuerzas Armadas y los grupos de exterminio digitados por el entonces jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos.

Este viernes, 35 años después, la familia de Melissa Alfaro Méndez ha hallado justicia: se ha condenado a Montesinos, el temible asesor de Fujimori, a 20 años de cárcel. El Poder Judicial lo ha declarado culpable del delito de homicidio calificado por el caso de los “sobres bomba”. En junio de 1991, otro explosivo acabó con la vida de un vecino del semanario Cambio llamado Víctor Ruiz León. Tanto Ruiz como la propia Alfaro son víctimas colaterales del conflicto. El objetivo de ambos atentados, en realidad, era el director Carlos Arroyo Reyes.

Montesinos, además, fue condenado por atentar contra el defensor de derechos humanos, Augusto Zúñiga Paz, y el entonces congresista Ricardo Letts Colmenares bajo la misma modalidad de los sobres bomba. Ambos esquivaron la muerte, por fortuna.

El Poder Judicial impuso un pago de reparación civil de 50.000 soles (14.285 dólares) en favor de Letts Colmenares y Arroyo Reyes. En el caso de los familiares de Zúñiga Paz, el monto se eleva a 200.000 soles (57.142 dólares). En tanto, a los deudos de Melissa Alfaro y Víctor Ruiz les corresponde una reparación de 500.000 soles (142.857 dólares).

No obstante, el fallo del tribunal ha sido cuestionado porque ha absuelto al militar retirado Víctor Penas Sandoval, sindicado de ser el autor material. Diversos testimonios aseguran que Penas se encargaba de preparar los explosivos. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha expresado su conformidad con la condena del autor intelectual, Vladimiro Montesinos, pero a la vez su rechazo por haber exculpado a Penas. Esta decisión será apelada por la defensa de las víctimas.

“Desde el gremio, en este día importante en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra periodistas, saludamos a la familia de Melissa Alfaro, en especial a su madre, Norma Méndez, símbolo vivo de resistencia en la búsqueda de justicia. Junto a ella, sus hijos Iris e Igor Alfaro Méndez, hermanos de la periodista, continuarán en esta lucha para cerrar completamente el ciclo de impunidad”, ha señalado la ANP en un comunicado.

Norma Méndez, madre de Melissa Alfaro, ha contado en documentales y reportajes que su hija iba a dejar el semanario a fines de 1991 y que si continuaba era para pagar sus estudios en el semillero de periodistas, la Universidad Jaime Bausate y Meza. “Su sueño siempre fue ser reportera. Ella no se veía hablando en un canal de televisión. Ella no quería estar sentada, sino recorrer las calles para contar historias y recoger denuncias”, ha comentado.

En los últimos años, los diversos juicios de Vladimiro Montesinos han entrado a instancias finales. En el 2023 se encontró su culpabilidad en el descuartizamiento de la suboficial Mariela Barreto Riofano. En el 2024 fue condenado por el caso Pativilca, una de las tantas matanzas que ordenó. Tras los barrotes desde el 2001, el asesor de Fujimori saldrá de la cárcel en septiembre de 2037 a los 92 años. Montesinos construyó una red de corrupción en todas las esferas de la sociedad peruana y, además, mantuvo estrechos lazos con el narcotráfico.