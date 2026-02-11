La ‘número dos’ del favorito a la Presidencia en Perú, acusada de inducir a menores violadas a ser madres

Treinta niñas uniformadas de polo plomo y pantalón café sostienen a unos bebés sobre un estrado. El refugio Casa del Padre, ubicado a las afueras de Lima, en el distrito de Cieneguilla, ha organizado un concierto gratis de su coro infantil por la temporada navideña y ellas son la gran atracción. “En ese hogar les dan muchísimo amor, protección y todo lo que necesitan, ya que ellas han pasado por situaciones muy difíciles”, dice el video promocional. Aquellas niñas, entre los 10 y 13 años, fueron víctimas de violación y quedaron embarazadas. Los bebés que cargan en sus brazos son sus hijos. “Nos presentarán una linda coreografía”, agrega el spot.

Ni el video ni las fotos están ya disponibles. Fueron borradas junto a todas las redes sociales de Casa del Padre. Su fundadora y vicepresidenta hasta hace unos años, la congresista Milagros Jáuregui, está en la mira del ojo público por la difusión de estas imágenes que diversos colectivos feministas consideran revictimizantes. Jáuregui es una pastora evangélica que ingresó a la escena política en 2021, cuando obtuvo un escaño en el Congreso, con el número 2 de Renovación Popular, la agrupación ultraconservadora que lidera el exalcalde de Lima que hoy pretende ser presidente, Rafael López Aliaga.

Jáuregui asegura ser una defensora de los valores tradicionales que lleva más de 30 años restaurando familias. En su página web se define como “la voz de quienes no tienen voz”. “La única razón por la que estoy en la política es para preservar la dignidad de la creación de Dios hecha a imagen y semejanza del padre”, ha dicho. Jáuregui es la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia en el Congreso, y a pesar de ostentar esa posición ha presentado proyectos de ley para eliminar la figura del feminicidio del Código Penal y acabar con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Hace poco Jáuregui, también conocida como Milagros Aguayo por el apellido de su esposo —con quien ha formado un clan de pastores evangélicos junto a sus hijos—, contó en un podcast que hace una década creó este refugio donde llegan niñas que han padecido abuso sexual y que allí continúan con sus embarazos hasta dar a luz. Su metodología tiene como finalidad que no vean al niño “como una maldición” y que entiendan que el bebé “es la única víctima”. “Ellas tienen que ser agradecidas por ese niño que va a nacer porque, lejos de ser el recuerdo del dolor, va a ser un sello de esperanza”, ha remarcado.

Frente al escándalo, la política que busca su reelección al Parlamento —esta vez a la Cámara de Diputados— como la número dos de Renovación Popular, niega que haya exhibido a las niñas abusadas y que la culpa la tiene “la mafia caviar” por haber filtrado fotografías que se dieron en un ámbito privado, durante una presentación del coro. En las últimas horas se han difundido más imágenes de púberes con hijos en brazos de su albergue, sobre un escenario, en el marco de otros eventos, donde no lucen uniformadas.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha emitido un comunicado donde subraya que “el embarazo infantil no es un tema de ideologías”, que “una violación sexual es un delito y no debe ser presentada como una historia de superación” y que “el aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924 por lo que negar este derecho cuando la salud corre riesgo es tortura”. “Las víctimas son las niñas y el Estado tiene la obligación de protegerlas, no de forzarlas a la maternidad”, añaden. El refugio Casa del Padre de Milagros Jáuregui cuenta con el aval del Estado. Es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables quien direcciona a las niñas violentadas a su sede.

Según el Ministerio de Salud, 993 niñas menores de 14 años fueron obligadas a convertirse en madres en Perú solo en 2025. El mes pasado, la cifra superó los 40 casos. A mediados del año pasado, el Instituto Nacional Materno Perinatal modificó su guía de procedimiento para aborto terapéutico. La nueva directiva redujo de 15 a 11 loa casos a los que puede aplicar esta intervención. Entre ellos se retiraron las causas vinculadas al daño a la salud mental en los adolescentes. ¿Quién impulsó la modificación? Milagros Jáuregui. “Defender la vida desde la concepción no es opcional, es mandato constitucional”, escribió en X.

Renovación Popular, su partido, se ha desmarcado de Jáuregui. No la ha retirado de su lista a las elecciones generales de abril, pero ha puesto distancia. “No compartimos ni avalamos lo ocurrido en un evento organizado por una congregación, donde se expuso de manera indebida a niñas provenientes de un albergue [...] Bajo ninguna circunstancia el sufrimiento de menores puede ser utilizado con fines políticos, simbólicos o de exposición pública”, dice el oficio.

Si bien el caso ha escindido a la agrupación —varios miembros de la bancada han mostrado su rechazo—, su líder, Rafael López Aliaga, quien por ahora puntea en las encuestas, ha justificado el hecho: “Era un coro navideño, era una acción buena que no debió hacerse público. Las niñas no fueron expuestas, se les tapó el rostro”. Su postura encuentra raíces en una declaración de 2021, cuando tentó la Presidencia por primera vez y propuso que las niñas violadas lleven sus embarazos en un “hotel cinco estrellas”, donde no les falte alimentación y cuidados y que solo después decidan si los dan en adopción o no.

El podcast La Encerrona ha informado que el refugio Casa del Padre cuenta con cuatro alertas de desaparición. Una de ellas escapó del albergue a inicios de 2022. Dejó una carta donde denunció el maltrato de una de sus tutoras. “Ya no puedo más. Es terrible sentirse rechazada”, dice. A mediados de 2023 fue asesinada. Su cuerpo apareció en una chacra, lejos de Lima. “Eso es precisamente lo peligroso de que ideas ultraconservadoras y religiosas se mezclen con lo que debería ser una política pública de acogida: lugares donde las adolescentes puedan sentirse seguras, acompañadas y respetadas. Ella quiso trasladarse a otro albergue, pero la gestión demoraba y sintió que su única opción era escapar”, relata Carlos Portugal, el periodista que cubrió el caso.

“No renunciaré, porque no he hecho nada malo”, ha señalado Jáuregui. Además del refugio, fundó el Centro para el Desarrollo de la Familia, donde dictaba talleres de formación. Uno de ellos se llamaba “¿Cómo hacer feliz al esposo?”. Este martes, la candidata a diputada Gahela Cari Contreras ha formulado una denuncia penal en contra de Jáuregui y contra todos los que resulten responsables. Además, se está gestando una moción para que la pastora evangélica sea investigada por la Comisión de Ética del Congreso.