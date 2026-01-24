Obispos estadounidenses y el ‘papel moral’ de Estados Unidos

Algunos cardenales expresaron su preocupación por el auge de un orden mundial basado en la fuerza y la dominación, en lugar de uno basado en la paz y la libertad

Una nota en The New York Times recoge las opiniones expresadas públicamente por varios obispos católicos estadounidenses. Tres clérigos católicos que dirigen las archidiócesis de Estados Unidos afirmaron en una enérgica declaración que el “papel moral de Estados Unidos a la hora de enfrentarse al mal en todo el mundo” está en entredicho por primera vez en décadas. Su crítica a los principios de la gestión desde la Casa Blanca intensifica las denuncias de la Iglesia católica estadounidense contra los principales líderes del país.

En 2026, el país, dicen, ha entrado en “el debate más profundo y candente sobre la base moral de las acciones de Estados Unidos en el mundo desde el final de la Guerra Fría”, se lee en la inusual declaración emitida por el cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago; el cardenal Robert McElroy, arzobispo de Washington, y el cardenal Joseph Tobin, arzobispo de Newark.

Citando los recientes acontecimientos en Venezuela, Ucrania y Groenlandia como ejemplos que han planteado cuestiones fundamentales sobre el uso de la fuerza militar, los cardenales piden una “política exterior genuinamente moral” en la que “la acción militar debe considerarse solo como un último recurso en situaciones extremas, y no como un instrumento normal de la política nacional”.

Marcha de Obispos católicos en El Paso, en marzo de 2025. Andres Leighton (AP)

Diálogo y no violencia

Los cardenales no profundizaron en los detalles de la política ni dieron datos concretos sobre los países mencionados en la declaración. Pero el contexto es claro: amenaza de tomar Groenlandia o las operaciones militares en Venezuela. El papa ha hecho hincapié en la soberanía de Venezuela y ha pedido el diálogo por encima de la violencia.

En entrevistas y en su declaración, los cardenales estadounidenses expresaron su preocupación por el auge de un orden mundial basado en la fuerza y la dominación, en lugar de uno basado en la paz y la libertad. El cardenal Robert McElroy, arzobispo de Washington, fue uno de los clérigos que criticó la política exterior de los Estados Unidos.

Poco después de reunirse con los cardenales, el papa León XIV pronunció un discurso ante el cuerpo diplomático en el Vaticano a principios de enero, un discurso que, en esencia, sirve como declaración anual de política exterior del papa: condenó “una diplomacia basada en la fuerza” y un “celo por la guerra” sin mencionar a ningún líder mundial por su nombre.

En sus ocho meses al frente de los 1.400 millones de católicos del mundo, León XIV ha pedido con frecuencia la paz y el diálogo en conflictos internacionales espinosos y ha reprendido a los líderes políticos por lo que ha descrito como un trato injusto a los migrantes, los pobres y los explotados.

La nueva declaración de los tres cardenales estadounidenses se enmarca como una interpretación de la visión emergente de León XIV sobre las relaciones internacionales como una “brújula ética duradera para establecer el camino de la política exterior estadounidense en los próximos años”.

Y algo muy claro y preciso: “La construcción de una paz justa y sostenible, tan crucial para el bienestar de la humanidad ahora y en el futuro, se está reduciendo a categorías partidistas que fomentan la polarización y las políticas destructivas”.