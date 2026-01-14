Delcy Rodríguez y otros líderes chavistas regresan a la red social X tras años de veto

Entre las medidas de aparente apertura en la Venezuela sin Maduro, el chavismo ha vuelto a X, un año después de que Maduro le declarase la guerra a esta red social y a su fundador Elon Musk. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, publicó este martes un mensaje con el anuncio: “Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!”.

Poco antes, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, también regresó al campo de batalla de los tuits: “Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país, vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros venceremos”. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, hizo un anuncio similar. “¡Nos volvemos a ver en X!”, escribió Jorge Rodríguez, el jefe del Parlamento y segundo a bordo en el nuevo Ejecutivo.

En 2024, en mitad de la crisis por los resultados de las elecciones presidenciales en las que se autoproclamó vencedor, Musk llamó a Maduro dictador. La respuesta fue el bloqueo de la red social en todas las operadoras de internet en el país —como también se ha hecho con medios críticos y otras plataformas—. Desde entonces, todas las cuentas oficiales del Gobierno quedaron congeladas y el aparato de propaganda se desplegó en Instagram, TikTok y Telegram, en respuesta al veto impuesto por Maduro.

“Fuera X, fuera Elon Musk, shut up, Elon Musk”, gritaba Maduro enérgico en un mitin en la calle en agosto de 2024. “Elon Musk es el dueño de X, y ha violado todas las normas de la propia red social Twitter, hoy conocida como X. Ha violado incitando al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos, ha violado todas las leyes de Venezuela, en Venezuela hay ley y la vamos a hacer respetar”, clamó aquel día.

Maduro acusó al millonario dueño de X —mucho antes de haber hecho su debut y despedida en la Administración de Trump— de complots contra el país y de haber orquestado el supuesto ataque informático contra sistema del Consejo Nacional Electoral, que le permitió juramentarse como presidente sin mostrar los resultados, un ataque que todavía mantiene la web de la institución caída.

Ese fue el preámbulo del anuncio de un bloqueo de la plataforma inicialmente por 10 días, que se convirtió en indefinido. En esos meses, las siglas VPN (como se llama a las redes privadas que permiten evadir bloqueos y conexiones seguras) entraron en la jerga cotidiana de los venezolanos.

A la reconciliación con la red social se ha sumado incluso la propia cuenta de Nicolás Maduro, encerrado en una prisión de Nueva York donde enfrenta cuatro cargos relacionados con narcoterrorismo. Su perfil publicaba un mensaje de la campaña #LosQueremosDeVuelta, el hashtag con el que el chavismo ha desplegado una campaña para exigir la liberación del mandatario y su esposa Cilia Flores, extraídos por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero durante una intervención militar en Caracas. En la publicación aparece una foto de Maduro, Flores y Delcy Rodríguez con el mensaje: “11 días desde su secuestro”.

Por años, el chavismo fue omnipresente en Twitter y luego X. Usó la red social como uno de sus principales amplificadores y también encontró ahí un terreno para la vigilancia de los servicios de inteligencia, mientras que la plataforma fue uno de los principales medios para informarse, denunciar y debatir acaloradamente en Venezuela. Organizaciones como Probox, que monitorean el uso de redes sociales, han documentado campañas coordinadas por parte del Gobierno para posicionar etiquetas favorables a la gestión y dominar la conversación digital. Entre los presos políticos que hay en Venezuela también se cuentan quienes escribieron tuits que incomodaron al Gobierno.

El bloqueo de X fue denunciando como una violación de las libertades de expresión e información. Estas restricciones las ejecuta la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y entre los sitios web bloqueados están más de 60 medios de comunicación y páginas informativas. Aunque los dirigentes del chavismo ya han puesto sus primeros tuits, todavía sigue siendo necesario utilizar una VPN para entrar a X desde la mayor parte de las operadoras en Venezuela.