Díaz-Canel entona un ‘mea culpa’: “Debemos sentirnos responsables de todo lo que funciona mal en Cuba”

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba y primer secretario del Partido Comunista cubano, ha entonado este viernes un singular mea culpa al afirmar que los problemas que aquejan a la isla caribeña son responsabilidad de la dirigencia política. “Tenemos que empezar a cambiar desde el partido y tenemos que lograr que nuestra militancia y nuestras organizaciones de base nos sentamos responsables de todo lo que funciona mal y de todos los incumplimientos”, afirmó. Las declaraciones de Díaz-Canel se dan tras el derrocamiento de Nicolás Maduro la madrugada del 3 de enero en Venezuela y el aumento de un discurso anticastrista por parte de los halcones del Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. “Cada vez que haya un problema que enfrentar, cada vez que haya una traba que romper, digamos de ahora en adelante en la organización ‘qué estamos haciendo mal”, recomendó el líder comunista cubano.

Díaz-Canel hizo estas declaraciones el jueves durante los llamados plenos extraordinarios de los comités provinciales del Partido de Guantánamo y Santiago de Cuba, en los que pidió “un cambio de mentalidad en el trabajo del Partido” para impulsar transformaciones de fondo en la isla. “Nosotros, como Partido, tenemos que centrarnos y orientarnos a las prioridades y a los escenarios donde se desarrollan esas prioridades, que es en la base”, dijo el dirigente político. Ese cambio de mentalidad, según el mandatario, está dirigido a una mejora en la conducción de la economía cubana, aquejada de males como los apagones de hasta 18 horas, jornadas enteras sin servicio de agua, una inflación rampante del 10%, escasez de alimentos y los que se encuentran están cada vez más caros, salarios de hambre y donde el dólar se traga los pesos cubanos. “Nosotros necesitamos que la mayor parte del tiempo los cuadros estemos en la base”, reiteró Díaz-Canel.

La Habana toma nota de la creciente presión que los asesores de Trump ejercen para que el magnate republicano interfiera a favor de un cambio político en la isla gobernada por el Partido Comunista desde la revolución de 1959. Tras el ataque en Caracas, Trump afirmó que “ese sistema no es bueno para Cuba, de Cuba terminaremos hablando, porque es una nación fallida”. También aseguró que pretendía “ayudar a la gente en Cuba” y “a las personas que fueron obligadas a salir de Cuba y [que están] viviendo en este país”. En la intervención estadounidense en Venezuela murieron 32 soldados cubanos, 21 combatientes del ministerio del Interior y 11 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El régimen cubano los ha despedido como héroes.

Los principales dirigentes de la isla han cerrado filas alrededor de Díaz-Canel y han repetido su visión de hacer cambios en la forma que se gobierna el país. “Nosotros necesitamos resultados superiores y estamos convencidos de que son posibles, porque dependen de nosotros mismos”, afirmó el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, durante una reunión extraordinaria del Consejo Provincial de Gobierno en Pinar del Río. “No se puede continuar dirigiendo desde reuniones e informes. Hay que hacerlo en el terreno. El Gobierno en la calle, junto al pueblo, explicando, orientando, transmitiendo confianza y aliento. Ese es el papel y es la prioridad en este momento”, dijo el también integrante del Buró Político del Partido en declaraciones recogidas por el oficialista Granma.

Mientras la dirigencia llama a un cambio de rumbo, la diplomacia cubana mantiene su tono confrontativo frente a las amenazas de Washington. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, advirtió el viernes de que el Gobierno “no va a vender el país ni ceder ante la amenaza y el chantaje” estadounidenses. “Los cubanos no estamos dispuestos a renunciar a la prerrogativa inalienable con la que construimos nuestro propio destino, en paz con el resto del mundo. A Cuba la vamos a defender. Quien nos conoce sabe que es un compromiso firme, categórico y demostrado”, dijo Rodríguez.