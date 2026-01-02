Un edificio diseñado por el ‘pritzker’ Kéré pone la arquitectura africana en Río de Janeiro 

La Biblioteca dos Saberes será un nuevo equipamiento público de 40.000 metros cuadrados en Río de Janeiro con una biblioteca especializada en samba y saberes populares, un auditorio para más de mil personas, talleres, cafetería y muchas zonas exteriores sombreadas y ajardinadas. Es un encargo directo del Ayuntamiento carioca, liderado por el alcalde Eduardo Paes, al estudio Kéré Architecture, dirigido por Francis Kéré, el primer arquitecto africano en recibir el premio Pritzker (2022), el galardón más importante de arquitectura.

La inauguración del edificio está prevista para finales de 2029 y la obra estará financiada por una colaboración público-privada. La intervención forma parte de una operación municipal de renovación y revitalización urbana bautizada como Praça Onze Maravilha, que cuenta con una inversión aproximada de 1.750 millones de reales —278 millones de euros—, según datos oficiales.

Vista aérea con la Biblioteca dos Saberes, el sambódromo, la favela ‘Morro da Providência’ y la zona llamada ‘Pequeña África’. Kéré Architecture

“Uno de los objetivos de nuestro proyecto es integrar el edificio con el Sambódromo de Oscar Niemeyer para activarlo permanentemente y que no se use tan pocos días al año”, explica Kéré en una videollamada desde Berlín, donde tiene la sede de su estudio. Su primer proyecto en Latinoamérica tiene mucha carga simbólica. Además de estar emplazado en la antigua Praça Onçe, cuna de la samba, no está lejos del Morro da Providência —considerada la primera favela de Brasil— y de la zona llamada Pequeña África, que albergó uno de los mayores puertos esclavistas de América. Se calcula que entre los siglos XVI y XIX a Río de Janeiro llegaron más de 2,26 millones de personas africanas esclavizadas, según datos del Trans-Atlantic Slave Trade Database

Una de las principales puertas de entrada fue el embarcadero Cais do Valongo, ahora convertido en sitio arqueológico, ubicado a escasos dos kilómetros de la ubicación futura del proyecto de Kéré. El gesto arquitectónico que más refleja el vínculo con el pasado esclavista de la ciudad —el 54,3 % de la población de Río es negra o mestiza, según el censo de 2022— es el puente peatonal que unirá la biblioteca con el monumento en homenaje a Zumbi dos Palmares, líder de la resistencia contra la esclavitud.

Este elemento de conexión espacial tiene varias funciones: además de ensalzar el monumento por su importancia en la memoria histórica de Brasil, se prevé que se convierta en un lugar importante durante el Carnaval. “En arquitectura queremos conectar y hacer que lo que descubres sea disfrutable por las personas que la utilizan. El puente será además una plataforma porque en esa zona esperan, durante horas, quienes van a desfilar en el sambódromo”, explica.

Y es que quiere que la obra arquitectónica se convierta en un catalizador de la atmósfera y la energía de las personas, tan exuberante en esta ciudad, especialmente durante el Carnaval. Una de las estrategias para conseguirlo es que el edificio sea totalmente permeable y caminable: “Tras observar las terrazas de las favelas cariocas, hemos diseñado un edificio que también cree terrazas donde las personas puedan reunirse. Por eso preferimos que se llame ‘casa de la sabiduría’ y no sólo biblioteca; no es un almacén de libros, sino un lugar de encuentro para todo tipo de personas, y me gustaría que las personas que viven en favelas lo utilicen”.

Anfiteatro exterior, con vistas al monumento a Zumbi do Palmares y a la estación Central do Brasil. Kéré Architecture

En las imágenes virtuales que han presentado, el edificio tiene un aspecto distinto que otros de líneas más sencillas firmados por el arquitecto. Parece como si la amalgama de culturas brasileña, el paisaje carioca y el Carnaval se hubieran colado y lo hubieran impregnado todo. “He aprendido muchísimo con este proyecto. En arquitectura siempre buscamos un punto de partida, yo cuando diseño pienso el lugar de manera holística, así que en este caso, primero estudiamos el paisaje y las influencias y símbolos de la enorme diversidad cultural brasileña, formada por nativos americanos, europeos y los africanos que los europeos trajeron”, dice y explica cómo el edificio pretende simbolizar la unión de Brasil: “En la torre central los elementos se van fusionando hasta convertirse en uno solo, y entonces se abren para introducir luz: Eso es Brasil”.

A pesar del aparente caos del conjunto, inspirado en la orografía de Río y en sus favelas escarpadas, en el edificio todo está planificado y ordenado, al igual que pasa en los desfiles del Carnaval en el Sambódromo. Por ejemplo, las actividades se organizan de lo más silencioso a lo más dinámico: leer, compartir, reunirse, crear y jugar. Esto último son aspectos fundamentales en la arquitectura de Kéré, que aunque se formó y estableció en Alemania, nació en Gando, la aldea en Burkina Faso que ha situado en el mapa de la arquitectura, y a donde viaja asiduamente para trabajar.

“Para mí es muy importante seguir trabajando en mi país de origen, me da miedo acabar haciendo sólo proyectos en el Norte Global”, reconoce. Aunque a veces no le es fácil compaginarlo, está decidido a seguir trabajando en ambos mundos. Quiere aprovechar el privilegio de trabajar en proyectos grandes internacionales y aplicarlo en Burkina Faso y en otros países africanos. “No quiero olvidar de dónde vengo”, resume. Ahora mismo, su estudio salta de un museo de arte en Las Vegas a 15 pequeñas escuelas en África. “Trabajar y viajar entre culturas me nutre de energía”, concluye.

Esa insistencia en no olvidar sus raíces se ve reflejada en otro de los pilares del edificio para Río: El árbol del conocimiento. El cilindro vertical que conecta los tres niveles hace referencia a la tradición presente en varios países de África Occidental, de reunirse, conversar y tomar decisiones en torno a un árbol. Kéré compara la importancia de los árboles a la de la cultura: “Se ven el tronco y las ramas, pero no las raíces, que son las que sostienen y nutren”. En este caso, como suele hacer, se ha inspirado en especies locales que conoció observando algunos de los jardines más emblemáticos de Río como el Botánico y el Aterro de Flamengo.

Boceto del Árbol del Conocimiento, en referencia a la tradición africana de reunirse, conversar y tomar decisiones en torno a un árbol. Kéré Architecture

“Este proyecto es una buena noticia para la arquitectura afrobrasileña”, afirma la arquitecta Gabriela de Matos en su casa en São Paulo. Es la fundadora del proyecto Arquitetas Negras, que desde 2018 mapea a las arquitectas negras de Brasil. Aunque De Matos es optimista, advierte que “todavía falta mucho por hacer”. Subraya que, pese a los avances, “las personas negras apenas entramos en los circuitos de arquitectura; las mujeres negras, menos todavía, y en todo caso, los salarios son mucho más bajos”. En este contexto, valora el proyecto de Keré en Brasil como un referente para un cambio de paradigma. Lo considera un gesto importante que reconoce trayectorias y sensibilidades que la modernidad brasileña ha bloqueado o invisibilizado durante décadas.