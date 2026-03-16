Edna Bonilla, la profesora que redobla la bandera de Sergio Fajardo

La académica Edna Bonilla (Bogotá, 55 años) lamentó hace dos semanas en su columna en la revista Cambio que a los políticos no les interesara la educación como asunto de campaña. “En medio de la disputa por el aplauso inmediato, la educación sale del centro de la conversación pública”, cuestionaba. “Las campañas privilegian lo inmediato, y la educación exige pensar en décadas”, añadía. Este jueves, entonces, optó por hacer todo lo opuesto a lo que les criticaba. Sergio Fajardo, candidato de centro a la Presidencia de Colombia, la presentó como su compañera de fórmula y ella eligió que el anuncio se hiciera en la entrada de la Universidad Nacional para enviar un mensaje sobre las prioridades. “Este fue el primer sitio en el que pensé, por lo que significa la educación para este país”, explicó.

La mayor parte de su vida ha estado ligada a la principal casa de estudios de Colombia. “Llegué aquí hace 17 años, como estudiante”, recordó en la presentación. Estudió Contabilidad, hizo una especialización en Gerencia de Impuestos y finalmente un doctorado en Estudios Políticos. Ocupó varios cargos en la universidad: desde subdirectora de Centro de Investigación para el Desarrollo hasta directora de Extensión, además de aspirar sin éxito a la Rectoría en 2018. Allí conoció a su esposo, Jorge Iván González, un reconocido economista heterodoxo que fue decano de su facultad. Ambos han combinado la academia con la función pública: sus últimos cargos fueron, respectivamente, secretaria de Educación de Bogotá (2020-2023) en la Alcaldía de Claudia López y director del Departamento Nacional de Planeación (2022-2024) del Gobierno de Gustavo Petro.

Sergio Fajardo en Bogotá, este viernes. ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

El filósofo Francisco Cajiao, amigo de Bonilla, comenta en una conversación teléfonica que la Nacional fue clave en consolidar el interés de la candidata vicepresidencial en la educación. “Ha estado vinculada muchos años como docente y eso le ha dado un gran conocimiento sobre el sistema educativo del país”, explica. La conoció cuando él se desempeñaba como secretario de Educación en la Alcaldía de Lucho Garzón (2004-2007) y ella era jefa de la cartera de Hábitat. “Estaba en otro sector, pero se interesaba mucho por el mío, lo conocía muy a fondo. Cuando terminó la Administración, siguió muy activa. Lo último que se me ocurriría hoy sería verla en el campo de la contaduría”, rememora.

Para Cajiao, no es extraño que su amiga escogiera el campus para el anuncio. “Algunos somos fanáticos de cosas poco populares: no sé si sea el mensaje más popular en campaña, pero hay una coherencia, porque es en lo que creen los dos”, enfatiza. El candidato presidencial, al que se le conoce como El Profe, tiene una trayectoria parecida a su compañera de fórmula: inició como docente universitario de matemáticas y luego llegó a la Alcaldía (2004-2008) y la Gobernación de Antioquia (2012-2016). En 2024, Fajardo invitó a Bonilla a participar de un podcast que condujo sobre temas educativos. Hablaron durante más de una hora sobre preocupaciones en común, como la deserción escolar, la calidad docente, la necesidad de poner en valor la educación técnica y los desafíos de la inteligencia artificial.

Sergio Fajardo hace su inscripción como candidato a la presidencia de Colombia, este viernes. ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

El consultor educativo Sebastián Contreras, que fue alumno y monitor de Bonilla en varias de sus clases, cuenta que ella enfatizaba a menudo que debían considerar el impacto social de la economía. “Nos decía que el presupuesto iba más allá de las normas, el déficit fiscal o los balances. Que no teníamos que leerlo solo desde la técnica, sino como una apuesta social y política”, relata en una llamada. Los ejemplos, explica, solían ser de temas educativos: “Sus banderas son el cierre de brechas, la primera infancia y la calidad, que va desde el fortalecimiento de los docentes hasta mejores procesos en los colegios”.

También señala que Bonilla es pragmática. “Ella es producto de la educación pública y realmente cree que lo público aporta al cierre de brechas y a la convergencia social. Pero también ve que, en esta sociedad con restricciones materiales muy importantes, el sector privado ha empalancado espacios a los que Estado no ha podido llegar”, subraya Contreras, que también trabajó con su profesora en la Secretaría. “Entiende que la educación es un derecho y que lo que más importa es que acceda la mayor cantidad de personas. Así que cree en fortalecer lo público, pero también en que lo privado no es rival”.

La Alcaldía de Claudia López

El momento de mayor visibilidad de Bonilla fue como secretaria de Educación de Bogotá. Lideró la migración de las escuelas a espacios virtuales por la pandemia, contrató la construcción de nuevos colegios, impulsó el multilingüismo. Puso en práctica sus habilidades de negociación y diálogo con el sindicato de maestros, usualmente enfrentado con el Distrito. Fue un periodo de relativa calma, al menos en comparación con otras administraciones. En materia universitaria, se destacó por garantizar 40.000 nuevos cupos en educación superior mediante el programa de becas Jóvenes a la U.

Edna Bonilla en Bogotá, el 13 de marzo. ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

López, su entonces jefa y hoy rival de Fajardo en las presidenciales, la designó como alcaldesa encargada durante varios viajes al exterior. Cuando Bonilla renunció en diciembre de 2023, semanas antes de que terminara la Administración, explicó que tenía compromisos académicos. “La alcaldesa fue absolutamente generosa y aceptó a través de un decreto”, dijo a El Tiempo. Pese a esa relación, optó por unirse a Fajardo. Al ser consultada al respecto en la presentación del jueves, respondió que solo tiene “palabras de afecto y gratitud” por su antigua jefa.

Contra la polarización

Fajardo también señaló en la presentación de la fórmula que la elección de Bonilla refuerza su apuesta por la conciliación en un país cada vez más polarizado. “Ustedes se van a dar cuenta de la persona que escogí para romper con los extremos. Es alguien que sabe construir puentes y no trincheras”, resaltó. Bonilla lo secundó: “Es posible construir con respeto por la opinión del otro o la otra, a través del disenso y la escucha respetuosa”.

Su amigo Cajiao ilustra este carácter dialogante con una anécdota de cuando ella lideraba la cartera de Educación en Bogotá. “Hizo reuniones semestrales con todos los exsecretarios para pedir consejo y mostrarles cómo avanzaba. Eso no lo hace ningún otro secretario, todos creen que se inventan el mundo. Edna nos citaba a todos, sin importar las diferencias ideológicas”, relata. “Tuvo una enorme capacidad de negociación en la pandemia. Logró tender muchos puentes entre el mundo empresarial y la educación pública”.

Simpatizantes de Fajardo en Bogotá. ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

La ponderación también se refleja en sus columnas, en las que ha hecho balances sobre la política educativa de Petro. Ha sido crítica por la desfinanciación del instituto de créditos ICETEX, la alta rotación de funcionarios en el Ministerio o la intervención del Ejecutivo en la elección del rector de la Universidad Nacional. También ha reconocido logros: la inclusión de varias metas educativas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la ampliación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el crecimiento de las matrículas de prejardín y jardín.

En algunos aspectos, es más contundente que Fajardo. Durante la presentación de la fórmula, un periodista les preguntó si la llegada de Bonilla apuntaba a conseguir el voto de los maestros estatales. El candidato presidencial lo negó. “Yo no pienso en esos términos (...). Juro que no he pensado si el magisterio va a votar por nosotros”, declaró. Su compañera de fórmula pidió la palabra y fue más contundente: “Yo sí quiero que los maestros y las maestras voten por nosotros. Ellos van a leer nuestro programa, van a discutirlo y se van a sentir reflejados en cada línea”.