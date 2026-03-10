Abelardo de la Espriella tiende una mano al uribismo con José Manuel Restrepo, un exministro de Iván Duque

El candidato presidencial de la ultraderecha, el penalista Abelardo de La Espriella, ha buscado robarse la atención del público al anunciar a su fórmula vicepresidencial. Escogió a José Manuel Restrepo, exministro del Gobierno de Iván Duque en las carteras de Hacienda y Comercio, quien apareció en un video en redes junto al ‘Tigre’, como se hace llamar el candidato, “para construir consensos con quienes piensan distinto, y para inyectarle experiencia, madurez y conocimiento a esta apuesta por el futuro del país”. Esa palabra, consensos, es clave para lo que viene a hacer: tender un puente con el uribismo que hoy lidera Paloma Valencia, y que se fortaleció en las elecciones del domingo pasado. Una seña del ‘tigre’ al establecimiento para apostarle al voto de derechas que teme perder con un candidato ultra que juega solo a ser ‘outsider’.

“Yo fui un actor que participó en la construcción de esa Gran Consulta”, dijo Restrepo en Blu Radio, en referencia a la consulta de la derecha que reunió a nueve candidatos y que ganó holgadamente Valencia con más de tres millones de votos. Una consulta de la derecha que excluyó a De La Espriella, un esfuerzo de los nueve políticos por distinguirse del ultra que ha sido el segundo favorito en las encuestas. “Creo que ahora tengo también la responsabilidad de construir hacia adelante, con los de centro, con los de derecha, con los de centroderecha”, añadió Restrepo. Contó que él, por ejemplo, votó el domingo por la senadora Valencia, con quien espera generar un puente: “Yo sería el más feliz de lograr ese puente en el momento en que el país lo necesite”.

José Manuel Restrepo, en Santa Fe de Antioquia, el 14 de junio de 2025. CHELO CAMACHO

Restrepo llega cuando la senadora uribista precisamente debe tomar una decisión frente al tipo de rumbo al que le apuesta para llegar a las elecciones presidenciales de mayo: si apela al voto del centro, tras constatar que los votantes de ese sector le dieron 1,2 millones de votos a su coequipero, el economista Juan Daniel Oviedo; o a la disciplina del voto de la derecha, que ahora está dividido por los votantes que se fueron con De La Espriella. Por ahora la candidata del uribismo y el ultra no se han enfrentado para ganar los votos de la primera vuelta, en parte porque no descartan irse aliados para la segunda. Y el penalista por ahora no apela a los votantes del centro, pero tiene mejor apuesta convenciendo a los indecisos de la derecha que están entre él y Valencia. Para eso trae la mano uribista de Juan Manuel Restrepo.

Juan Manuel Restrepo efectivamente representa un líder con experiencia para un sector del país, ya que es conocido como un economista tecnócrata que ha pasado buena parte de su vida en la academia: es el actual rector de la Universidad EIA en Antioquia (puesto al que va a renunciar para hacer campaña), y exrector de las universidades bogotanas CESA y el Rosario. Tiene, adicionalmente, la experiencia que le falta a De La Espriella, ya que el penalista no ha tenido ningún cargo público. “Debo rodearme de gente mejor que yo”, dijo el candidato ante la elección de su fórmula vicepresidencial. Restrepo, en cambio, ya fue ministro de Comercio y de Hacienda en el gobierno de Iván Duque, y tuvo el duro reto de mantener a flote la economía colombiana golpeada por la crisis social y sanitaria de la pandemia.

“Va a ser mi Marco Rubio”, dijo el candidato a Caracol Radio sobre lo que espera asignarle a Restrepo, funciones cercanas a las que tendría un canciller. “Necesito a una persona en la vicepresidencia que haga todo ese trabajo internacional de fondear los recursos para reconstruir nuestra economía, que haga los contactos con los organismos multilaterales, que se siente con los inversionistas de Wall Street”, añadió. El penalista dice que, si gana la presidencia, no quiere salir del país durante su cuatrenio, por lo que delegaría mucho a Restrepo.

José Manuel Restrepo y Abelardo de la Espriella. Campaña Abelardo de la Espriella

El punto débil de Restrepo es que no es claro que su figura pueda atraer muchos votos a la campaña, especialmente si no logra dicho puente con el votante uribista. El economista no ha participado en elecciones, y sí hizo parte de un gobierno del uribismo que salió del poder en 2022 con una muy baja popularidad. No representa una opción de outsider, como el penalista, pero sí hace parte del establecimiento político justo cuando muchos votantes buscan la renovación. La apuesta difiere de la que hizo ayer Iván Cepeda, el candidato del oficialismo, quien eligió a la senadora indígena Aida Quilcué como su fórmula a la vicepresidencia: una mujer que lidera el movimiento indígena y que ha demostrado su movilización al proyecto político de Gustavo Petro.