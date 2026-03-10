Abelardo de la Espriella anuncia como fórmula vicepresidencial al exministro José Manuel Restrepo

Abelardo de la Espriella ha anunciado en la madrugada de este martes su fórmula vicepresidencial. A través de un comunicado de prensa y de un video enviado por sus redes sociales exactamente a las 6 de la mañana, hora en la que muchos colombianos se preparan para salir a trabajar o estudiar, el candidato ha dicho que con el anuncio envía el mensaje de que su posible gobierno será “uno conformado por los mejores, sin amiguismos ni cálculos políticos”.

El actual rector de la Universidad EIA, en las afueras de Medellín, es un economista que ocupó las carteras de Comercio y Hacienda en el Gobierno del conservador Iván Duque. Doctor de la Universidad de Bath, fue rector de dos universidades bogotanas: el CESA y su alma mater, el Rosario. Bogotano de 55 años, pertenece a una familia muy tradicional, que incluye entre sus antepasados a Francisco de Paula Santander, prócer de la independencia.

En el video en el que hace el anuncio, De la Espriella se deshace en elogios a Restrepo. Lo califica como un ”economista excelso", un hombre brillante, de familia, honesto, intachable, práctico y humilde, y asegura que su decisión no se debe a “amiguismos”, ya que lo ha visto apenas cuatro veces en su vida. Pese a que no habían sido tan cercanos, en la noche del lunes hablaron en una comida en Barranquilla y acordaron su alianza. Restrepo aceptó la propuesta. “Este no es un momento para pensar porque lo que nos estamos jugando es el futuro del país”, aseguró el exministro en una entrevista con Blu Radio, en la que también dijo que “sería el más feliz” de servir como puente entre De la Espriella y Paloma Valencia, otra candidata presidencial de derecha.

Restrepo tiene vínculos con Juan Daniel Oviedo, el segundo candidato más votado de la consulta de la derecha, y quien se perfila como la posible fórmula vicepresidencial de Valencia. El economista era rector de la Universidad del Rosario cuando Oviedo trabajaba allí. Luego, ambos pasaron a ser parte del Gobierno de Iván Duque —Restrepo como ministro y Oviedo como director del DANE, la oficina de las estadísticas nacionales—. Ambos también han sido cercanos a la excanciller y vicepresidenta de Duque, la conservadora Marta Lucía Ramírez.

“Yo estoy siendo responsable con esta elección, esto no es un cálculo político (…) Desde el primer momento lo tuve en la cabeza porque necesitamos a alguien así”, le dijo De la Espriella previamente a Caracol Radio. “Un economista de sus quilates nos va a ayudar a esa recuperación que requiere el país”, añadió al explicar su decisión. El ultra ha asegurado que, de llegar a la Presidencia, no piensa viajar fuera del país, por lo que delegaría en Restrepo las relaciones con organismos e inversionistas internacionales. “Así va a ser mi Gabinete. Gente de lujo, que le aporte a Colombia”.

Con esa selección, el outsider De la Espriella envía un mensaje de cercanía con el uribismo y con la tecnocracia, y le hace un guiño a la derecha más tradicional. El candidato había anunciado que revelaría su decisión este jueves en la ciudad de Cali, pero se anticipa en la madrugada de este martes, pocas horas después de que el puntero en las encuestas, Iván Cepeda, hiciera lo propio.