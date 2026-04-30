El desempleo en Colombia baja a 8,8% en marzo

El DANE ha revelado en la mañana de este jueves la tasa de desocupación de marzo de 2026, completando el cuadro del primer trimestre del año. El resultado ha sido una tasa del 8,8%, una caída de 0,8 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior. Es el mejor dato para un mes de marzo desde 2001 y refuerza la tendencia de descenso sostenido en el desempleo que goza Colombia desde 2024.

El dato de marzo consolida un primer trimestre positivo. En lo corrido de 2026, la tasa de desocupación nacional promedia 9,6%, casi un punto menos que el mismo periodo de hace un año (10,5%). El total de ocupados llegó a 24,4 millones en marzo, 650.000 más que en el mismo mes de 2025. Sin embargo, la composición del nuevo empleo abre preguntas: el sector que más jalonó fue administración pública, educación y salud, con 369.000 nuevos puestos, mientras la industria manufacturera perdió 166.000 y la agricultura también tuvo 242.000 puestos menos respecto a hace un año.

El empleo por cuenta propia también volvió a crecer, sumando 457.000 trabajadores adicionales frente a marzo del año pasado, lo que mantiene la informalidad como el reto pendiente del mercado laboral colombiano. Por otra parte, la geografía del desempleo sigue siendo profundamente desigual. En el primer trimestre de 2026, Quibdó registró la tasa más alta del país: 26%, más del triple del promedio nacional. Le siguieron Riohacha (14,7%) y Cartagena (13,8%). En el extremo opuesto, Villavicencio (8,0%), Bucaramanga (8,4%) y Manizales (8,5%) tuvieron las cifras más bajas. Bogotá cerró en 8,8%, por debajo del promedio nacional.

El dato de este jueves sale en un momento de presión macroeconómica. Mauricio López, director del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de Antioquia, señala que el crecimiento de la economía colombiana no es consistente con las tasas de desempleo que reporta el DANE. “La economía viene creciendo muy poco y eso no se corresponde con las tasas de desocupación tan bajas que estamos viendo”, dice a EL PAÍS.

Un análisis reciente de Corficolombiana encuentra que los sectores que crearon siete de cada diez nuevos puestos de trabajo en 2025 —entretenimiento, comercio, administración pública— apenas aportaron una quinta parte del crecimiento económico ese año. El empleo crece donde la economía produce poco, y eso tiene un costo: la productividad por trabajador cayó 0,8% en 2025, cuando el promedio histórico es un alza de 1,6% anual. En la práctica, significa que hay más gente trabajando, pero generando menos valor, lo que presiona los salarios reales hacia abajo y reduce el margen de las empresas para crear empleo formal y estable.