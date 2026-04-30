Adelante Andalucía despliega su campaña con las encuestas a favor: “Frente al voto útil o inútil, hace falta una izquierda fresca”

La caravana de campaña de José Ignacio García, el candidato de Adelante Andalucía, ha arrancado en una furgoneta al ritmo del grupo granadino de flamenco pop La Plazuela. Él mismo se ha encargado de anunciarlo en sus redes sociales, camino de Málaga, ciudad en la que el partido andalucista ha marcado el inicio de dos intensas semanas, en las que buscan materializar en votos el avance hasta doblar sobradamente diputados que las encuestas le dan para este 17 de mayo. “Frente al voto útil o inútil, sentimos que hace falta una izquierda fresca, nueva, andalucista, feminista”, ha exhortado el también portavoz de la formación de izquierdas.

En Adelante, la formación que fundó Teresa Rodríguez en 2021 como la escisión andaluza de Podemos, lleva muy a gala de tirar de ingenio para suplir el músculo económico y de representatividad que tiene el resto de partidos. Así que el arranque de su campaña ha jugado justo con esa idea. Que los simpatizantes de la formación estuviesen citados a última hora de la tarde bajo el puente que cruza el río Guadalmedina a la altura del Museo Centro de Arte Contemporáneo de Málaga ya daba ligeras pistas de lo que iba a ocurrir poco después, cuando el partido ha desplegado una gran lona, como vuelta de tuerca a la clásica pegada de carteles. “Adelante, vota lo que sientes”, rezaba en el cartel, en una frase que será el lema de la campaña.

Desde el atril, José Ignacio García, ha abundado en esa idea al oponerse “a los que hablan del voto útil”, para apelar a “los sentimientos y emociones”. El candidato se ha referido a esas sensaciones generadas al no llegar la cita médica a tiempo, “no poder pagar la hipoteca o el alquiler” o la falta de recursos en la enseñanza, los tres pilares en torno a los que el partido pretende hacer girar su campaña. “Sentimos que hace falta alguien que le plantea cara a los que nos roban los derechos, que hace falta esa gente que da la cara, que dice la verdad, que nunca se vende”, ha añadido el portavoz, en una breve intervención en la que también han tomado la palabra Luis Rodrigo y Cristina Fernández, números uno y dos de las listas por Málaga. “Hay quien piensa que estas elecciones están ganadas sin salir a jugar, que esto es un entrenamiento de las generales. Se equivocan, Andalucía es lo más importante”, ha remarcado el candidato.

García y los suyos tienen claro dónde han conseguido que su discurso cale: en el rango que va desde los primeros votantes de 18 años hasta los millennials, justo la generación a la que pertenece el candidato de 38 años. Esa ha sido la diana de buena parte de sus cuatro años de oposición, caracterizados por sus intentos para amplificar los apenas dos parlamentarios con los que contaban con discursos duros contra el popular Juanma Moreno, llenos de ejemplos concretos y golpes de efecto que han sabido viralizar luego en redes. También ha sido el público objetivo de estas semanas de precampaña, donde Adelante sigue fuerte en su estrategia de redes sociales —el candidato hace directos cada lunes en Instagram para responder preguntas— y propuestas concretas.

Con esos mimbres, las diferentes encuestas dibujan un escenario parecido para Adelante: pasar de los dos parlamentarios a los cinco o seis. En el mejor de los escenarios, superarían en votantes a Por Andalucía, la confluencia de izquierdas de Podemos y Sumar. Aunque la suma de PSOE, Adelante y Por Andalucía no parezca suficiente en los sondeos para gobernar, confirmar esos resultados sería toda una victoria para una formación que lleva el andalucismo y el anticapitalismo por bandera, mientras reivindican “la alegría” de ser de izquierdas y su ausencia de “mochilas”, al ser un partido independiente y sin representación estatal. La idea del partido es continuar en esa senda en estos 15 días con una campaña “divertida y polarizadora”, como explican desde la formación.

Pero en el partido también saben cuáles son los principales impedimentos que tendrán que superar en estas dos semanas. Uno de sus obstáculos lo dibujó la última encuesta del Centra (el CIS andaluz) al apuntar a que solo el 15% de los encuestados conoce a García. También que el partido, nacido en Cádiz, es mucho más conocido en la Andalucía occidental que la oriental. En la formación dan por hecho los parlamentarios en Cádiz —donde se presenta el candidato, que es jerezano— y Sevilla —donde ya tenían otro diputado— y Málaga, donde ahora lo dan también factible. “Empezamos en Málaga, además de por la posibilidad de sacar representación, porque es un ejemplo perfecto del laboratorio ideológico del PP con la turistificación a tope y su modelo económico”, explican fuentes de la formación.

“Vamos a recorrer toda Andalucía, con alegría y valentía. Desde Ayamonte a Pulpí, de Tarifa a Cazorla”, ha explicado García en su intervención. “Queremos romper la idea de que somos solo de Cádiz y Sevilla”, añaden desde el partido. Así que los esfuerzos se centran ahora en las provincias de Jaén, Granada o Córdoba, justo los puntos en los que García va a estar entre mañana viernes y el sábado. La idea es romper, como ya ha avanzado García y el propio lema de campaña, la idea del voto útil. “Queremos seguir en la línea del bien rollo y la alegría. Que si la gente siente malestares y ve esperanza, apele a Adelante”, zanjan desde la formación. Tienen dos semanas para ello, el recuento electoral dirá si lo logran.