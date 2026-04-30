El Banco de la República llega a la reunión más tensa del año con el riesgo de salir bloqueado

La autónoma Junta Directiva del Banco de la República se reúne este jueves, una vez más, para definir cuál será la tasa de interés de intervención de política monetaria, que define el precio del dinero en general en Colombia. La vasta mayoría del mercado prevé que el Emisor suba tasas por tercera vez consecutiva, pero flotan en el aire una pregunta usual (de cuánto será el aumento), pero también una inesperada de si podrá hacerlo. Y es que la historia de esta reunión no se trata tanto de los puntos básicos en los que se encarezca el crédito general a los colombianos , sino de lo que derive de la fractura entre el banco central y el Gobierno de Gustavo Petro, el primero de izquierdas en la historia reciente del país.

La capacidad de acción del Emisor está en veremos. En la reunión de hace un mes, la mayoría de la Junta decidió subir la tasa 100 puntos básicos, al 11,25%. Esa decisión molestó a tal punto al ministro de Hacienda, Germán Ávila, que se levantó de la mesa antes de que terminara la discusión y anunció la decisión en solitario ante los medios, rompiendo los protocolos de forma inédita. Fue el clímax de una tensión que se incubaba desde mediados de 2025, cuando el Banco pausó un ciclo de rebajas al ver que la inflación se estancaba alrededor del 5%, lejos de una meta del 3%, de la que Colombia lleva lejos ya cinco años. Ávila, amigo y aliado político del presidente Petro desde sus años de secundaria, señaló en una rueda de prensa que el aumento de la tasa “no corresponde con la realidad de la economía colombiana”, advirtiendo que frenaría el crecimiento, que fue del 2,6% en 2025 .

Hernando Zuleta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, considera que el ruido político tiene un límite. “Los mercados ya han descontado la ruptura institucional”, dice, en señal de que la tensión no es nueva para los inversores. Lo novedoso sería que derive en una parálisis institucional, sobre todo con la necesidad de actuar que ven los analistas, pues la inflación aún inquieta. “Si el Banco no puede aumentar las tasas porque la Junta está bloqueada políticamente, el resultado sería nefasto: una aceleración inflacionaria que los mercados leerían como una señal de alarma”, remata el economista.

Dos excodirectores del Banco de la República coinciden en que la pregunta sobre si Ávila asistirá (o no) está mal planteada. Antonio Hernández Gamarra es tajante: “Si no asiste, incurre en una falta legal”, dice a EL PAÍS. “La única excusa sería una incapacidad médica”, complementa. Hernando José Gómez va en la misma dirección: “Es un deber, no algo optativo”, destaca. Hernández va más lejos al señalar que el problema es de fondo: “Preferiría que el ministro no tuviera el peso que hoy tiene; sería útil que participara en igualdad de condiciones con los demás codirectores”, apunta, en alusión a una norma que establece que las decisiones solo se pueden tomar si el ministro está presente.

Con todo, el escenario de parálisis no se ha materializado y el Banco ha subido las tasas dos veces de manera agresiva —incrementos de 100 puntos básicos, cuando suelen ser progresivos, de 25 o 50— y preventiva —justificándolas por el salto en las expectativas de inflación—. Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo, explica a EL PAÍS que los mercados leerían un bloqueo “como un aumento del riesgo institucional y como una interferencia en la autonomía del Banco. Eso presionaría al alza las tasas de interés que paga el Gobierno por sus deudas, una depreciación del peso respecto del dólar y un deterioro en las expectativas de inflación”.

En ese sentido, advierte que “el costo de no sesionar sería mayor que el debate sobre subir o no la tasa” y que, por tanto, “lo más probable es que el ministro asista y permita que la Junta tome una decisión, aunque persista en sus argumentos ”. El ministro no ha respondido a las preguntas de este diario sobre su presencia en la reunión de hoy.

A pesar de la incertidumbre, los analistas se la juegan porque las tasas suban. La encuesta de ANIF muestra que siete analistas esperan un alza de 50 puntos básicos y otros siete proyectan un movimiento de 75. Uno solo anticipa un incremento de 100 puntos y otro más proyecta que la tasa se mantendrá sin cambios. De concretarse los escenarios mayoritarios, la tasa de intervención quedaría entre 11,75% y 12%, un nivel que Colombia no ve desde mayo de 2024.

David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, es uno de los que se inclina por un alza de 50 puntos básicos. Su argumento es técnico, pero viene con una sombra política. “La inflación sigue acelerándose —cerró marzo en 5,56% anual, su nivel más alto desde septiembre de 2024— y los efectos del aumento del salario mínimo no han terminado de transmitirse a los precios”, comparte a este diario. También advierte de dos riesgos adicionales que el Banco tendrá sobre la mesa: una probable sequía en la segunda mitad del año que encarecería los alimentos y el escalamiento del conflicto en el Golfo Pérsico, que mantiene precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril, “lo que también puede impactar el precio de los fertilizantes y otros insumos claves para el agro colombiano”. Su análisis técnico apunta a la subida de 0,5%, pero reconoce que “el escenario de amenazas políticas también formará parte de la discusión”.

La tensión se ha extendido hasta el Congreso. Leonardo Villar, gerente del Banco, compareció dos veces ante el Legislativo en abril: el 15 ante la Comisión Cuarta de la Cámara, en un debate de control político sobre el impacto fiscal de las subidas de tasas, y el 22 ante la Comisión Tercera del Senado para presentar el informe de gestión de la Junta. En ambas sesiones, el economista defendió la necesidad de ajustar la política monetaria y dejó por escrito que el encarecimiento de la deuda pública que afronta el Ejecutivo no lo explica la tasa del Banco, como le endilga Petro, “sino el deterioro fiscal y la prima de riesgo soberano que los mercados le cobran al Estado”. También mostró su enfado con el presidente, al calificar de “injustas y calumniosas” las acusaciones que le ha hecho de ser un “genocida” por defender el aumento en las tasas de interés.

Justamente, ha sido el presidente el encargado de llevar la lucha por fuera de la Junta del Banco y trasladarla a la calle. Petro ha convocado a movilizaciones en todo el país para este 1 de mayo —día siguiente a la reunión y tradicional jornada de marchas sindicales— poniendo como primera razón de la marcha su “ rechazo al alza de las tasas de interés ”. Es una señal política de una contundencia que se ha vuelto usual: el jefe de Estado, en plena campaña electoral para definir su sucesor, busca convertir la decisión del Banco en motivo de movilización social. De hecho, también ha amenazado con hacer un nuevo incremento del salario mínimo si hay alza de tasas .

En este contexto, y con un presidente que impulsa una Asamblea Constituyente que podría debatir la autonomía del Emisor, la reunión de hoy es más una demostración de que el Banco puede gobernar la política monetaria, como es su mandato constitucional. Cada vez que la Junta sube tasas pese a la presión del Ejecutivo, compra credibilidad en los mercados y preserva la autoridad institucional que necesita para que sus decisiones tengan efecto sobre la inflación, pero asume un costo ante los seguidores del presidente. Si la parálisis se vuelve realidad, el problema deja de ser del valor concreto de la tasa y se convierte en algo más difícil de medir y de reparar: la confianza.