Podcast | ¿Por qué sigue existiendo una brecha de género tan grande?
Más de la mitad de la población mundial es femenina, y sin embargo las mujeres tienen mayor carga laboral, menores ingresos y son las mayores víctimas de violencia
Más de la mitad de la población mundial es femenina, y sin embargo las mujeres tienen mayor carga laboral, menores ingresos y son las mayores víctimas de violencia. ¿Qué tan lejos estamos realmente de la igualdad y la justicia de género?
Para este capítulo hablamos con Gigi Borré Solano, politóloga y directora de la Fundación Dos Latinas; con María Inés Salamanca, representante ONU Mujeres Colombia; con la exdirectora de Asocapitales y candidata a la Vicepresidencia, Luz María Zapata; con la economista y exministra de Agricultura, Cecilia López; y con la periodista Jineth Bedoya.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.