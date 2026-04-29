Elon Musk se debate entre la candidez y la ira en su segundo día de juicio: “¡Sin mí, OpenAI no existiría!”

En la vista, el multimillonario se presentó como un hombre bueno que quiere salvar a la humanidad de los especuladores de la inteligencia artificial, pero se mostró enfadado ante las preguntas de los abogados de la empresa de Sam Altman

Elon Musk ha vuelto al estrado del juzgado de Oakland, en California, en su cruzada judicial contra OpenAI, la empresa de inteligencia artificial que cofundó junto a Sam Altman, al que ahora ha convertido en su enemigo número uno. Un día después de contar cómo fueron sus inicios en la tecnológica y de alertar de los peligros de esta (en su primera jornada de declaración aseguró que tenía “una preocupación extrema sobre la IA”: “Podría matarnos a todos”), este miércoles ha estado más centrado en explicar por qué salió de la empresa y en responder, en no muy buen tono, a las preguntas de los abogados de OpenAI. Además, esta vez Altman sí ha estado presente en la sala, sin mover un músculo, con una pequeña libreta en la mano. El jueves se retomará la declaración.

Pasadas las ocho y media de la mañana y hasta las dos de la tarde, en una sala completamente llena de curiosos y periodistas, el magnate ha salido a declarar y lo ha hecho con fuerza: una de sus primeras frases ha sido que la tecnológica quiere “tener el pastel y también comérselo”, una frase hecha en inglés para referirse a que quiere tenerlo todo, es decir, ser a la vez una empresa con ánimo de lucro que saque dinero y una asociación benéfica. Ese es precisamente el epicentro de la batalla legal de Musk: él afirma que creó OpenAI con la intención de que esta fuera una entidad no lucrativa y de ayuda a la humanidad, pero que Altman ha cambiado su estructura empresarial y se ha enriquecido con ella. Por eso, Musk exige una compensación de 150.000 millones de dólares (casi 130.000 millones de euros) que afirma donará a entidades benéficas, aunque no ha concretado más. Altman y los suyos niegan la mayor y afirman que Musk era más que consciente de ese cambio estructural y que esta es una maniobra empresarial en su favor.

En la declaración han salido a relucir los correos —amables primero, más subidos de tono después— que, durante años, se mandaron Musk, Altman y Greg Brockman, el otro cofundador y ahora presidente de OpenAI. El hombre más rico del mundo ha mostrado cómo, en ese intercambio, él siempre se opuso a que la tecnológica pasara a ser una empresa con ánimo de lucro; solo quería que fuera “buena para los seres humanos”. Según él, siempre evitó que corriera en pos del beneficio, porque era “una decisión muy mala” y él se veía como la persona que había de impedirlo.

Pero en su turno de preguntas, el abogado de OpenAI también le ha mostrado otra serie de e-mails donde él hablaba de crear una empresa que él mismo controlaría. Y también le ha sacado a relucir las reuniones que tuvo con Altman, Brockman y Shivon Zilis, una de sus manos derechas en OpenAI y Neurolink, además de madre de varios de sus hijos. La empresa afirma que Musk realizó movimientos y tuvo encuentros para convertir a OpenAI en una entidad con beneficios. Él se ha mostrado muy incómodo con las cuestiones y ha asegurado que eso es falso. Ante William Savitt, el defensor legal de OpenAI, Musk ha cambiado el tono, volviéndose más combativo. “Sus preguntas no son simples. Sus preguntas están diseñadas para ponerme a prueba, básicamente”, ha dicho con enfado, para luego empezar a contestar solo con monosílabos. La juez ha llegado a pedirles “calma”.

“Fui un idiota que les proporcionó financiación gratuita para crear una start up”. Elon Musk, en el juicio de OpenAI

Musk se ha pintado a sí mismo en la vista como un buen tipo, en ocasiones ingenuo, como alguien que ha sido engañado. “Fui un idiota que les proporcionó financiación gratuita para crear una start-up”, ha dicho. “Les di 38 millones de dólares de financiación prácticamente gratuita para crear lo que acabaría convirtiéndose en una empresa valorada en 800.000 millones de dólares”.

También ha reconocido que “es posible” que llamara a alguien de la empresa “imbécil” (“jackass”), pero que él nunca pierde las formas ni grita a nadie: “A veces tienes que usar un lenguaje que saque a la gente de su zona de confort”. Sin embargo, no ha podido evitar alzarla cuando, a media mañana, ha llegado el turno de Savitt, el abogado de la parte contraria. “¡Sin mí, OpenAI no existiría!”, ha clamado al ser preguntado sobre su contribución económica, relativamente modesta, al desarrollo de esa tecnología. ”¡Contribuí con mi reputación! Todas esas cosas tienen valor".

La tensión ha ido escalando durante toda su declaración, con Savitt poniendo ante las cuerdas al multimillonario; tanto, que ha tenido incluso que retirar alguna pregunta. Al final de la mañana, el abogado ha probado con otra técnica: la de presentar ante el jurado la estrecha unión entre el millonario y el presidente Donald Trump, para quien ha sido consejero en cuestiones de inteligencia artificial.

El presidente de OpenAI, Greg Brockman, a su llegada a los juzgados de Oakland, California, el 29 de abril de 2026. Godofredo A. Vásquez (AP)

Cuando hace una década Musk invirtió esos millones, lo hizo en lo que podía ser una especie de alternativa a Google en beneficio de la humanidad, ha argumentado. Pero en 2018 decidió abandonar la matriz de ChatGPT, en una salida que ha lamentado en más de una ocasión. Ahora ha afirmado, en la vista, que se fue porque tenía que intentar salvar a Tesla de una entonces inminente bancarrota, dedicándole a la empresa automotriz cientos de horas, días y noches, y no tenía tiempo para estar allí.

Desde entonces la empresa floreció, tanto en popularidad como en millones: hoy su valor se estima en unos 840.000 millones de dólares, y prepara una jugosa salida a Bolsa. Pero él sigue insistiendo en que esa no era su finalidad, y por eso hace dos años decidió demandarla, así como a Microsoft, su principal socio ahora, que para 2022 había invertido unos 10.000 millones de dólares en esta tecnología. “No van a poner 10.000 millones en nada, a no ser que tengan un retorno enorme”, ha afirmado Musk sobre el gigante tecnológico. De hecho, tras esa inversión, Altman le ofreció volver a participar en la empresa, y él se negó, afirmando que para entonces había “perdido la confianza” en su exsocio: “Francamente, parecía un soborno”.

Curiosos y prensa hacen fila para entrar en los juzgados de Oakland, California, para seguir el juicio de OpenAI, el 29 de abril de 2026. Manuel Orbegozo (REUTERS)

En su denuncia, igual que en este juicio, ha hablado de los peligros de que una organización sin ánimo de lucro se transforme en empresa privada y del precedente que eso puede sentar, así como de los riesgos de que esta tecnología recaiga en pocas manos. Sin embargo, el propio Musk también tiene intereses más allá del bien de la humanidad: él tiene su propia empresa de inteligencia artificial, xAI, que hace un par de meses fusionó con SpaceX. Ambas han pasado a estar valoradas en 1,25 billones de dólares. De ahí que lastrar el desarrollo de OpenAI, de la que ha tenido que reconocer ante el jurado que es “técnicamente un competidor”, podría ayudar a que su propia xAI floreciera más fuerte y más rápido. Y esa la fundó con todo ánimo de lucro, aunque él afirma que esa no es la cuestión, sino el cambio de un modelo a otro.

De hecho, uno de los principales argumentos de OpenAI contra la demanda de Musk es por qué ha tardado casi una década en denunciarles, si tan mal veía ese cambio de empresa sin ánimo de lucro a lucrativa, y que precisamente la demanda ha llegado después de que Microsoft invirtiera en OpenAI y sobre todo de que él fundara xAI. Él ha asegurado que lo hubiera hecho antes si hubiera “sabido que robaban a la caridad”. Musk, en tono salvador, le ha preguntado a la jueza: “Con el debido respeto, ¿de verdad quieren que Microsoft controle toda la superinteligencia digital?“.

Sam Altman, de espaldas, a su llegada a la corte de Oakland, California, el 29 de abril de 2026. Godofredo A. Vásquez (AP)

El lunes tuvo lugar en Oakland la selección de los nueve miembros del jurado, pero el auténtico juicio comenzó el martes, con los alegatos iniciales y la temprana declaración de Musk. Además del creador de SpaceX, pasarán por el estrado jugosos testigos como el propio Sam Altman; el presidente ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella; la exresponsable de tecnología de OpenAI, Mira Murati; la ingeniera robótica Tasha McCauley, que fue parte de la junta de la empresa y trató de destituir a Altman; y quien fue ejecutiva de Neuralink (empresa de neurotecnologías de Musk) y parte de la junta de OpenAI, Shivon Zilis, que es también la madre de al menos cuatro de los hijos de Elon Musk. El jueves, la vista se retomará con Musk volviendo al estrado para terminar su duelo dialéctico contra el abogado Savitt. Después, se espera que declare uno de sus abogados.

Entre tanto ruido, la juez del caso, Yvonne Gonzalez Rogers, de 61 años y experimentada en litigios tecnológicos, está tratando de mantener un bajo perfil mediático, algo casi imposible. Antes de empezar la vista del miércoles, ha reñido a una de las presentes por tomar fotos el día anterior, pues está prohibido, y también le ha exigido a Musk que publique lo menos posible en la red social X; sin embargo, al magnate le está costando.