La Fiscalía pide arrestar a Nicolás Petro por no asistir a las audiencias judiciales

Según la fiscal que ha hecho la solicitud, el hijo del presidente se ha ausentado desde noviembre de las diligencias por el proceso en que se lo acusa de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Petro niega los señalamientos

La fiscal Lucy Marcela Laborde ha solicitado este lunes el arresto de Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por ausentarse de las audiencias judiciales del proceso en que se lo acusa de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según la encargada, Petro Burgos no ha asistido a las diligencias en las que se ha solicitado su presencia física desde noviembre del año pasado. En todas las ocasiones, ha esgrimido dificultades en el desplazamiento. Laborde, no obstante, asegura que tiene información de que el acusado ha estado de vacaciones en Cartagena y Santa Marta en ese lapso.

Con esa información, Laborde ha hecho la solicitud de arresto de hasta cinco días, aduciendo la desobediencia de Petro Burgos a las órdenes que le impartió el juzgado de asistir a las diligencias. La fiscal, además, ha pedido incluir en la sanción a la defensa del acusado, ya que fue la que expuso ante el juzgado la aparente imposibilidad de trasladarse a las audiencias, que se llevaron a cabo en Barranquilla, a las que sí asistieron las demás partes involucradas en el proceso. El juez del proceso, Hugo Carbonó, no ha tomado una decisión por ahora.

Tras conocerse la solicitud de la Fiscalía, Petro Burgos reaccionó en sus redes sociales, asegurando que ha asistido a todas las audiencias presenciales y virtuales del proceso. Además, se preguntó si hay un “seguimiento ilegal” de parte del ente acusador por la información que tiene de los sitios en los que ha estado junto a su familia. “Si algo me llega a pasar a mí, a Laura y a mi bebé, responsabilizo directamente a la fiscal Laborde”, añadió Petro.

Petro Burgos ha estado de manera intermitente en el centro de la atención nacional desde marzo de 2023, siete meses después de la posesión de su padre como presidente. En ese momento, Daysuris Vásquez, su expareja, lo señaló de haber recibido dineros de aparente origen opaco para financiar la campaña presidencial de Petro. Entre ellos estaban Santander Lopesierra, antiguo narcotraficante y contrabandista de La Guajira, y personas cercanas al contratista Alfonso Hilsaca, una figura muy poderosa en el departamento de Bolívar. Petro Burgos en un principio negó los hechos, pero en julio de ese mismo año cambió su versión, reconoció haber recibido dinero en efectivo y haberse apropiado de esos recursos. Luego, sin embargo, denunció supuestas presiones por parte de la Fiscalía para dar esa versión. El proceso, desde entonces, ha estado activo.