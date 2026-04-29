Marchas del 1 de mayo en Colombia 2026: rutas, puntos de encuentro, horarios y claves de la jornada

El presidente Gustavo Petro, en la recta final de su Gobierno y en plena campaña electoral, ha hecho un nuevo llamado a salir a las calles

Este 1 de mayo se perfila como un día significativo en la recta final del actual Gobierno en Colombia, así como de las elecciones presidenciales que llegan a las urnas el último día del mes. La jornada, durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, está enmarcada por un nuevo llamado del presidente de izquierdas Gustavo Petro a defender la agenda de reformas de su Administración, así como su propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. Las organizaciones sindicales y de pensionados que integran el Comando Nacional Unitario han convocado a movilizarse en respaldo al gran aumento del salario mínimo expedido por el Gobierno.

El ambiente que rodea las marchas está influenciado también por el quinto aniversario del estallido social de 2021, una efeméride que ha movilizado a las plataformas de juventudes y colectivos comunitarios, quienes ven en la jornada una oportunidad de manifestarse. La jornada de 2026 cuenta con un dispositivo especial de movilidad coordinado por el Ministerio de Transporte.

Bogotá, usual epicentro de las marchas: puntos de encuentro y horarios

La capital del país es el tradicional eje central de las manifestaciones. Según los reportes oficiales de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, las actividades iniciarán formalmente desde las 8.00 de la mañana, aunque la concentración principal está programada para las 10.00 (hora de Colombia) en la céntrica Plaza de Bolívar.

El Parque Nacional (9.00) y el Planetario Distrital (10.00) servirán como los puntos de partida para las organizaciones estudiantiles y los sindicatos de maestros, quienes avanzarán por la icónica Carrera Séptima. El tránsito hacia el centro histórico generará cierres totales en la Carrera Décima y afectaciones considerables en la Avenida Jiménez, por lo que las autoridades recomiendan el uso de rutas alternas como la Avenida NQS o la Avenida Circunvalar.

Medellín, la sede elegida por Petro

En mensaje colgado en sus redes sociales, Petro ha informado que encabezará la marcha del 1 de mayo en Medellín. “Este 1 de mayo estaré con el pueblo trabajador en Medellín”, ha escrito. El punto de encuentro será en la avenida San Juan a la altura de la Alpujarra, en el centro histórico y administrativo de la segunda ciudad de Colombia, a las 12.30. En la capital antioqueña, las marchas se concentrarán en el sector del Parque Obrero, extendiéndose hacia La Alpujarra. La movilidad se verá interrumpida en la Avenida Oriental y la Calle San Juan desde las primeras horas de la mañana.

Manifestaciones en otras ciudades de Colombia

Cali, por su parte, mantiene su tradición de movilización en puntos estratégicos como la Universidad del Valle y Puerto Rellena, ahora reconocido como un punto neurálgico de concentración social. En la capital del Valle, el sistema de transporte masivo MIO suele suspender operaciones en rutas troncales para evitar incidentes durante el paso de las columnas humanas.

En la región Caribe, Barranquilla y Cartagena han reportado planes de desvíos en sus arterias principales, como la Vía 40 y la Avenida Pedro de Heredia, respectivamente, donde las marchas suelen culminar antes del mediodía debido a las condiciones climáticas de la región Caribe.

Recomendaciones de seguridad y transporte

Las autoridades distritales y nacionales han emitido una serie de directrices para quienes decidan participar o deban desplazarse durante la jornada. La principal recomendación es consultar los canales oficiales de TransMilenio y los sistemas de transporte de cada ciudad para conocer los cierres de estaciones en tiempo real. Se sugiere a la ciudadanía planear sus trayectos con al menos dos horas de antelación y priorizar el uso de medios alternativos de transporte en las zonas aledañas a los perímetros de concentración.

Finalmente, la Secretaría de Salud recomienda mantener la hidratación constante y portar documentos de identidad, mientras que los equipos de diálogo social instan a la resolución pacífica de cualquier conflicto que pueda surgir durante los recorridos.