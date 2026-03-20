Los nacimientos siguen en caída en Colombia: se redujeron un 4,5% en 2025

Los nacimientos en Colombia siguen en caída. Fueron 433.678 en 2025, según datos preliminares que ha publicado este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Son 20.223 menos que los 453.901 de 2024. Aunque la tendencia es preocupante, la directora del DANE, Piedad Urdinola, ha enfatizado durante una rueda de prensa que al menos la caída se está desacelerando. Fue del 4,5%, frente al 12% de 2024 y el 10,1% de 2023. “Ya empieza a moderarse, hay una disminución en todo el país”, ha resaltado.

El número de nacimientos volvió a ser motivo de preocupación durante la pandemia, luego de una década sin caídas significativas. Entre 2009 y 2019, las variaciones habían sido suaves: algunos años subían y otros bajaban, con oscilaciones entre los 640.000 y los 670.000. Después, en 2020, cayó un -2,1% y comenzó una reducción que se acentuó año a año, hasta llegar a -12% en 2024. El año pasado, el DANE informó que por primera vez se habían registrado menos de 500.000 nacimientos. La caída sin freno empezó a encender las alarmas por las implicaciones que tiene para la sostenibilidad del sistema pensional, el crecimiento económico e incluso los colegios.

Con los números de 2025, la tasa global de fecundidad ha bajado a 1,0 hijos por mujer, lejos del 2,1 que los expertos consideran necesario para mantener el tamaño de la población de forma natural. Es una disminución de 0,1 frente al 1,1 del 2024. Asimismo, refleja de forma contundente el cambio de la última década: era de 1,7 en 2015. Otro indicador, la tasa general de fecundidad, que mide el número de nacimientos por cada 1.000 mujeres entre los 15 y 49 años, se redujo a 30,9. Es una disminución de 1,7 frente a 2024 y de 22,4 con respecto a 2015.

La directora del DANE ha celebrado las reducciones en las tasas de niñas que tienen entre 10 y 14 años —todo acto sexual con un menor de 14 años es considerado violencia—: pasaron de 1,6 a 1,5 en el último año. “Aunque en un mundo ideal sería cercano a cero, es una gran reducción”, ha subrayado. También ha resaltado la caída de 30,3 a 27,3 en adolescentes que tienen entre 15 y 19 años. “Es un reflejo de los avances socioeconómicos de la sociedad colombiana. Empezamos a preferir que estas niñas se dediquen a otras actividades, a sus estudios, en vez de a la maternidad”, ha valorado. Las caídas se producen en todos los grupos etarios, pero son menores a partir de los 30 años.

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