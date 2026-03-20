Gustavo Petro sobre las investigaciones en Estados Unidos en su contra: “Nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”

El presidente Gustavo Petro se ha defendido en su cuenta de X tras la noticia de que está siendo investigado por dos fiscales en Estados Unidos por posibles vínculos con el narcotráfico. “En Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes”, afirmó. “Por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante, al contrario dediqué diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocó el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos”, añadió. El jefe de Estado añadió que, en cuanto a la posibilidad de que dinero ilícito entrara a su campaña presidencial del 2002, “siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos”. Para el presidente, lo que hay detrás de los dos procesos, en las Fiscalías de Brooklyn y Manhattan, es una oportunidad “para desmontar las acusaciones de la extrema derecha colombiana”.

La embajada de Colombia en Estados Unidos también se pronunció ante la noticia que reveló este viernes el diario New York Times, con tres fuentes anónimas que conocen los dos procesos judiciales. Son acusaciones, dice la representación diplomática, que deben ser leídas “con la cautela necesaria cuando hay versiones no verificadas”. La delegación dice que por el momento no ha habido de parte de las autoridades a Colombia ninguna notificación de los supuestos procesos judiciales contra Petro, ni algún tipo de confirmación. “Las insinuaciones reportadas no tienen una base legal o factual”, añade.

El presidente Petro ha dicho desde el año pasado que un sector de las derechas de Estados Unidos y de Colombia ha interferido en su relación con Donald Trump, quien lo señaló el año pasado de ser un narcotraficante. En Washington señala sobre todo al senador republicano Bernie Moreno, quien también tiene ciudadanía colombiana, de armar esta vendetta en su contra, y ha dicho que está motivado por denuncias que hizo Petro dos décadas atrás. Se refiere a señalamientos del político de izquierdas contra dos hermanos del senador, Luis Alberto y Roberto Moreno, a quienes ha acusado respectivamente de lavado de activos y de “volteo de tierras” -la habilitación ilegal de tierras de vocación agraria para la urbanización. Las acusaciones no tuvieron mayor vuelo ni se tradujeron en condenas.

Pero en el contexto colombiano, en plena campaña presidencial para elegir al próximo jefe de Estado, Petro insiste en que está detrás de las investigaciones penales en su contra en Estados Unidos está la derecha. Su argumento es similar al que presentó ayer el candidato presidencial del oficialismo, Iván Cepeda, en entrevista con EL PAÍS. El senador habló de su temor de que la Casa Blanca busque atacar su aspiración de izquierda: “Figuras de la extrema derecha, el propio expresidente Uribe y colaboradores cercanos, han viajado a Washington y a Florida para pedir que me investiguen”.

El uribismo ha tenido lazos con los republicanos desde hace varios años, y varios norteamericanos se pronunciaron contra el proceso judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez el año pasado: no solo congresistas de Trump, sino también su secretario de Estado, Marco Rubio. La candidata presidencial de uribismo, Paloma Valencia, pidió este viernes a las autoridades de Estados Unidos que “lleguen al fondo de las averiguaciones y le cuenten al mundo si son o no ciertos los presuntos nexos del presidente Gustavo Petro con el narcotráfico”.

Además, el candidato presidencial de ultraderecha, Abelardo de La Espriella, ha hecho un trabajo por acercarse a los republicanos: se reunió recientemente con el senador Moreno, con la congresista María Elvira Salazar, y con el subsecretario de Estado, Christopher Landau. El temor en Colombia es que la Casa Blanca intervenga en las elecciones presidenciales en mayo, como ya lo hizo en las de Honduras y Argentina del año pasado.