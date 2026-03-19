Abelardo de la Espriella busca reemplazar al uribismo como el principal aliado de los republicanos de Estados Unidos

El candidato ultra se reúne con varias figuras del partido de Donald Trump y con funcionarios de la Casa Blanca para impulsar su nombre como el candidato más conveniente para Washington

La carrera presidencial de Colombia también se juega por fuera del país. Mientras el candidato izquierdista Iván Cepeda ha impulsado su perfil internacional con viajes a España, México y Brasil, el aspirante de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella, ha hecho lo propio en Estados Unidos. El abogado outsider ha mantenido encuentros con importantes figuras del Partido Republicano, con el que tiene mayor afinidad ideológica. Estos contactos le permiten acercarse cada vez más al presidente Donald Trump, al que ha alabado en diversas ocasiones y cuyo respaldo parece querer conseguir, y entrar así en un terreno que en las últimas décadas ha controlado el uribismo al que pertenece su contendora Paloma Valencia.

De la Espriella estuvo a inicios de marzo, el fin de semana de las elecciones legislativas de Colombia, en Miami. Además de haber congregado a sus seguidores en esta ciudad de Florida —en la que hizo un mitin en una iglesia evangélica—, el candidato se reunió con varias figuras del republicanismo estadounidense. En una foto, que compartió el sábado 7 de marzo, se le ve acompañado del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y de la congresista María Elvira Salazar. “Maravillosa velada en Miami con dos grandes amigos de Colombia. Restablecer plenamente las relaciones con Estados Unidos es fundamental para el futuro de nuestro país. Con nuestro principal aliado tenemos que combatir el narcotráfico y el terrorismo con mano de hierro”, dijo el candidato sobre el encuentro.

Ese mismo fin de semana se celebraba en Mar-a-Lago, el resort de Trump en Miami, la llamada cumbre Escudo de las Américas, en la que el estadounidense reunió a 12 líderes latinoamericanos de derecha con objetivos como combatir el narcotráfico y la inmigración masiva, y reducir la influencia de China en la región. A este encuentro de alto nivel no estuvo invitado el colombiano Gustavo Petro.

Fue también por estas fechas que De la Espriella se reunió con el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno, un encuentro que solo se conoció hasta esta semana. En las fotos compartidas por el candidato, se les ve a ambos abrazados y también haciendo el gesto más reconocido de la campaña del aspirante presidencial: un saludo militar. Moreno, muy afín a la derecha colombiana, es recordado por haberle presentado a Trump una estrategia para que Petro fuera encarcelado, un hecho que provocó una grave crisis diplomática entre ambos países.

“Qué bendición para Colombia contar en el Senado de los Estados Unidos con un líder de origen colombiano que ha defendido con firmeza los intereses de nuestra nación ante ese gobierno. Gracias, senador Bernie Moreno, por su compromiso permanente con nuestra patria”, manifestó De la Espriella sobre el encuentro. “Las mejores relaciones diplomáticas, estratégicas y comerciales están por venir entre nuestros dos países”. Moreno, muy afín a la derecha colombiana, es recordado por haberle presentado a Trump una estrategia en la que planteaba ideas para que Petro fuera encarcelado, un hecho que provocó una grave crisis diplomática entre ambos países.

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de De la Espriella, asegura que uno de los principales objetivos es “reconstruir la relación con los Estados Unidos, que es nuestro primer socio comercial y de inversión”. “Es una relación que vale más de 50.000 millones de dólares en exportación de bienes y servicios y más de 5.500 millones en inversión directa. Otro tema importante es la recuperación de Venezuela y de las oportunidades de inversión en ese país como palanca de crecimiento de la economía colombiana”, señala el economista en una conversación telefónica.

Restrepo afirma que “es natural” que la mayor parte de los acercamientos que ha hecho el candidato presidencial haya sido con figuras republicanas, debido a su “afinidad política” y por ocupar en la actualidad la Casa Blanca. Aun así, sostiene que también buscan mantener buenas relaciones con el Partido Demócrata. “Ya he mantenido reuniones con inversionistas extranjeros de deuda pública y del sector privado, interesados en nuestra perspectiva de país. Ya nos estamos preparando para el Gobierno”, añade.

Una de las principales dudas de cara a la primera vuelta presidencial, prevista el próximo 31 de mayo, es si Trump hará público su respaldo a alguno de los candidatos. En algunas de las más recientes elecciones latinoamericanas, el republicano ha intervenido con sus palabras. Lo hizo en Honduras, cuando apoyó a Nasry Asfura, hoy presidente del país centroamericano. A su vez, condicionó su rescate económico en Argentina a un buen resultado para el partido de Javier Milei en las legislativas del pasado octubre.

Los acercamientos que se traducen ahora en reuniones con políticos republicanos no llegan por azar. De la Espriella ha intentado ser el candidato más afín a Trump desde que lanzó su candidatura. En varios comunicados de prensa, emitidos desde enero, pide a EE UU y a sus funcionarios tareas varias como “acompañar a rescatar la democracia colombiana”, “exigir garantías democráticas y frenar el uso de armas en las elecciones de Colombia” o “consolidar una visión compartida de libertad, seguridad y prosperidad”. A tal exaltación ha llegado el candidato que ha usado el lema de MAGA (Make America Great Again) para hacer una versión local: “Hagamos grande a Colombia”.

Aún no está claro que la apuesta de De la Espriella surja algún efecto. Los republicanos de EE UU han tenido una relación de larga data con la corriente política fundada por el expresidente Álvaro Uribe y que hoy apoya a la candidata de la derecha institucional, Paloma Valencia. No son pocos los congresistas republicanos que manifestaron su descontento a mediados del año pasado cuando Uribe fue condenado a 12 años de prisión —una pena después revocada—. El mismo secretario de Estado, Marco Rubio, salió en defensa del exmandatario al denunciar “la instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales”. Pese a los esfuerzos de acercamiento de su contrincante, no parece que, de momento, sea una preocupación para la aspirante Valencia, muy enfocada en temas de la política nacional.

El viaje de marzo es el segundo que ha realizado De la Espriella a Estados Unidos este año. El primero lo hizo a finales de enero, cuando anunció en un video, grabado a bordo de su jet privado, que viajaba al país norteamericano a “una reunión muy importante y trascendental”. “La verdadera diplomacia no se grita en conferencias de prensa, se construye con discreción”, dijo. Se rumoreó entonces que iba a reunirse con el secretario Rubio, pero el candidato nunca confirmó la información y su equipo, a preguntas de EL PAÍS, dejó el asunto en el aire: “Sin comentarios”, contestaron entonces. El candidato Restrepo sostiene: “No sé si hubo reunión o no. No hemos hablado del tema”.