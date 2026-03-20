Dos fiscales federales de Estados Unidos investigan a Gustavo Petro por posibles vínculos con narcos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro —quien tuvo el año pasado una relación muy difícil con el presidente de EE UU, Donald Trump— se encuentra bajo investigación penal por parte de al menos dos fiscalías federales de Estados Unidos, según el diario The New York Times, que cita a tres personas con conocimiento del asunto.

Según el periódico, las investigaciones —de las cuales no se había informado anteriormente— están siendo llevadas a cabo por las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn (Nueva York), e involucran a fiscales especializados en el narcotráfico internacional, así como a agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, la agencia federal antinarcóticos) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), según dichas fuentes, que hablaron amparadas en el anonimato.

Los investigadores están indagando, entre otras cosas, los posibles encuentros de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones a estos. Las investigaciones de las dos fiscalías, que son independientes entre sí, se encuentran en sus etapas iniciales según el diario neoyorquino, y no está claro si alguna de ellas derivará en cargos penales.

Nada parece indicar que la Casa Blanca haya desempeñado un papel en la apertura de estas investigaciones, según las fuentes del Times, aunque en octubre pasado el Tesoro de Estados Unidos sancionó a Petro, su esposa y su hijo mayor alegando vínculos con el narcotráfico. También fue incluido en la llamada lista Clinton de sanciones el ministro del Interior, Armando Benedetti. “Bajo el presidente Petro, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord. Petro le ha ofrecido beneficios a organizaciones narco-terroristas”, argumentó en ese momento la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, pro sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense. Frente al hijo mayor del presidente, dijo que “había admitido recibir dinero sucio de una persona que en el pasado estuvo involucrada en el narcotráfico”. Y Frente a Benedetti, retomó un audio filtrado del 2023 en el que el político parece comparar la campaña de Petro con el proceso 8.000 − el nombre usual en Colombia de la investigación contra la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994, a la que entró dinero del narcotráfico.

El presidente Petro ha argumentado en repetidas ocasiones que la producción no ha aumentado dramáticamente, sino a un ritmo más lento que en el pasado, y que durante su Administración las autoridades colombianas han incautado más cocaína que los Gobiernos pasados. Cuando se conocieron las sanciones del Departamento del Tesoro, dijo que detrás de ellas estaba el senador colomboamericano Bernie Moreno, del Partido Republicano, y permanente crítico de él y otros mandatarios de izquierdas. Petro ha negado en repetidas ocasiones que dinero del narcotráfico haya entrado a su campaña política del 2022.

La relación entre Petro y Trump fue muy ríspida durante todo 2025. Pasó por anuncios de aranceles bilaterales que nunca se concretaron, declaraciones del norteamericano según las cuales el colombiano es un “líder del narcotráfico” y el retiro de la visa a Petro, luego de que este tomara un megáfono en un mítin en Nueva York y pidiera a los soldados de Estados Unidos desobedecer a Turmp en lo que hace a la guerra en Gaza. Pocos días después de que el norteamericano capturara al venezolano Nicolás Maduro en Caracas, Petro llegó a anunciar que temía un ataque norteamericano en Bogotá para sacarlo del poder. Pero apenas horas después, una llamada telefónica entre los dos jefes de Estado reencauzó la relación. Acordaron reunirse en febrero, en la Casa Blanca, y finalmente se dio una reunión que los dos calificaron como muy positiva.

Desde entonces, Petro ha moderado sus discursos contra el norteamericano, y la Casa Blanca ha mejorado sus comunicaciones con la Casa de Nariño. Esta semana, la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, contó a EL PAÍS que su jefe recuperó su visa norteamericana, aunque aún no han tenido respuesta positiva para levantar las sanciones del Departamento del Tesoro contra él. “Él entiende ese tema como un castigo injusto que en algún momento seguramente se levantará”, dijo la canciller.

La noticia de las investigaciones ocurre en medio de la campaña electoral para definir al sucesor de Petro, en votaciones que se harán el 31 de mayo y, de ser necesaria una segunda vuelta, el 21 de junio. El nuevo presidente tomará posesión de su cargo el 7 de agosto. La mayoría de los colombianos ha manifestado, en encuestas, que quiere mantener buenas relaciones con Estados Unidos, así tengan una opinión mayoritariamente desfavorable del presidente Trump. La derecha buscó en su momento capitalizar las crisis entre los dos jefes de Estado para movilizar el voto que quiere mantener una comunicación fluida con la Casa Blanca. “Las mejores relaciones diplomáticas, estratégicas y comerciales están por venir entre nuestros dos países”, dijo recientemente el candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, tras una reunión con el senador Bernie Moreno.

La izquierda, por su parte, ha insistido en que los ataques de Estados Unidos representan una amenaza a la soberanía del país, y que Petro ha logrado cuidar las relaciones al reunirse con Trump. Iván Cepeda, candidato de la izquierda, dijo ayer a EL PAÍS que no duda de que la Casa Blanca lo vea como el candidato a derrotar. “Figuras de la extrema derecha, el propio expresidente Uribe y colaboradores cercanos, han viajado a Washington y a Florida para pedir que me investiguen”, contó. Por el momento no hay investigaciones en su contra, pero hoy se conocen las que sí hay contra su jefe político. La Casa Blanca ha intervenido en las elecciones del año pasado en países de la región como Argentina y Honduras, por lo que Colombia ha estado atenta a ver cómo va a jugar Washington en esta época electoral.