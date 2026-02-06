Galán prorroga los contratos de los cinco operadores privados de basuras

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha anunciado este viernes la firma de las prórrogas de los contratos con los cinco operadores privados de aseo, que vencían el próximo miércoles 11 de febrero. Ese vencimiento habría obligado a la capital a cambiar su esquema, de las Áreas de Servicio Exclusivo con las que ha operado hace más de tres décadas a una libre competencia sobre la que no había claridad operativa ni tarifaria.

Originalmente, los contratos firmados por la Alcaldía de Enrique Peñalosa en 2018 con Proambiental, LIME, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia D.C., no podían durar más de los ocho años, plazo que se cumple este 11 de febrero. Sin embargo, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la entidad encargada de regular los esquemas de gestión de residuos en toda Colombia, permitió a fines de enero la prórroga hasta noviembre de 2027, mediante un régimen transitorio especial.

Precisamente, este viernes el alcalde ha recordado que la prórroga está cobijada por las decisiones de la CRA y por “la orden que dio la Corte Constitucional”. Se refiere a un auto de 2025, en el que ese tribunal advertía de un vencimiento de los contratos sin una transición clara y ordenada, pues suponía un riesgo grave para los derechos de los recicladores de oficio, una población que ha reconocido hace más de una década como un sujeto de especial protección constitucional por sus condiciones de vulnerabilidad, y como parte importante del esquema de recolección de basuras.

Las prórrogas, ha agregado el mandatario capitalino, “garantizan la continuidad del manejo de basuras en Bogotá durante los próximos dos años”. La resolución emitida por la CRA, condiciona esa duración -21 meses, para ser precisos- a que el Distrito ponga en marcha un nuevo esquema que garantice las protecciones a los recicladores y a que ella misma defina un nuevo marco tarifario para el servicio. Tiene plazo hasta mayo para ese proceso, y hasta que lo realice, los contratos prorrogados continuarán con las tarifas vigentes.

Además de la continuidad del servicio, que evita una crisis en la recolección de las 6.400 toneladas diarias de residuos que produce la ciudad de ocho millones de personas, Galán ha manifestado que los operadores realizarán “mejoras operativas”. Según ha asegurado, llegarán 35 nuevos camiones compactadores y el Distrito trabajará para fortalecer “las capacidades de seguimiento y monitoreo” de la recolección.

Asimismo, el alcalde ha anunciado que la empresa pública Aguas de Bogotá, filial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, aumentará su capacidad “desde la semana entrante”, para pasar de recoger unas 300 toneladas diarias de residuos voluminosos (muebles, colchones, madera) y escombros de construcción y demolición, a casi 1.000 toneladas. Se trata de un tipo de residuo del que no se encargan los operadores privados debido a su tamaño y a que no están contemplados dentro de los contratos de 2018.

Según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la entidad distrital encargada de organizar el aseo, la disposición irregular de ese tipo de residuos es el gran causante de los llamados puntos críticos, lugares en los que se acumulan basuras durante días como una suerte de botaderos ilegales que dañan el ambiente. Esa misma entidad asegura que esas zonas han pasado de ser 622 en 2024 a 469 en 2025.

La prórroga de los contratos se produce después de que la propia UAESP, en boca de su director, Armando Ojeda, vaticinara el tránsito inevitable hacia la libre competencia. No era en vano: la CRA negó dos veces las propuestas del Distrito, lideradas por la anterior directora de esa institución, para mantener el modelo de las ASE. La autoridad nacional presentó argumentos legales, técnicos y financieros para rechazar esas peticiones.

Con la firma de la prórroga, el Distrito afirma un margen para reorganizar su modelo de basuras, uno de los temas por el que la administración actual ha sido ampliamente criticada por la ciudadanía. Para noviembre de 2027, Galán estará a un mes de entregar su cargo a un sucesor que será elegido o elegida en octubre de ese año.