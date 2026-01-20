Galán declara desierta la licitación de la línea 2 del Metro de Bogotá

Ninguno de los consorcios habilitados presentó ofertas antes del plazo límite. El Distrito anunció que abrirá una nueva licitación internacional con un proyecto más maduro, con miras a adjudicar la obra en 2027

Nadie quiere construir la segunda línea del metro de Bogotá. Así lo ha anunciado el alcalde Carlos Fernando Galán este martes al confirmar que no se recibió ni una sola propuesta para ese proyecto, por lo que el Distrito declaró desierta la licitación. “Hoy, a las 10 de la mañana”, ha dicho Galán como si estuviera marcando la hora de muerte, “se vencía el plazo para presentar propuestas para la construcción. No se recibieron de parte de los consorcios que estaban habilitados y precalificados para hacerlo”, ha rematado, en una rueda de prensa lúgubre, en la que lo acompañaba el gerente de la empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez.

Galán ha narrado cómo, uno a uno, se fueron cayendo los cuatro consorcios precalificados para participar desde la anterior alcaldía, la de Claudia López. Aseguró que los dos de ellos, un grupo integrado por empresas portuguesas y chinas (Apca Metro línea 2 Bogotá), y otro por compañías chinas (Apca Metro Línea 2), fueron excluidos en octubre de 2024, por un conflicto de interés denunciado por los otros grupos, uno de empresas del mismo país asiático y otro de firmas españolas.

“Pasamos de cuatro proponentes, a dos”, ha resumido Galán. Un año después, en octubre de 2025, el consorcio sobreviviente de compañías chinas decidió no lanzar una propuesta, alegando riesgos cambiarios. Eso dejó únicamente al consorcio español, que solicitó prorrogar la fecha para proponer. La empresa Metro se negó y el consorcio respondió que no podía presentar una propuesta tras el retiro de Acciona, una de las firmas que lo componía. Así se fue el último interesado en construir la segunda línea del metro de Bogotá.

Leónidas Narváez y Carlos Fernando Galán, en Bogotá, este martes. Metro de Bogotá

La Alcaldía ha dicho que reabrirá la licitación en febrero, recibirá propuestas en septiembre y, confiando en que “el proyecto ya está mucho más maduro”, espera adjudicar la megaobra durante el primer trimestre de 2027, en un proceso en el que Galán asegura que se presentarán con varios oferentes. “Empezaremos una acción muy ampliada y una invitación a diferentes firmas del mundo para que vuelvan a participar”, ha dicho Narváez.

Estaba previsto que las obras para la línea 2, que será en su mayoría subterránea y conectará el nororiente con el occidente de la ciudad al atravesar las localidades de Chapinero, Barrios Unidos y Engativá, comenzaran a finales de 2027 y que los primeros trenes pasaran en 2035. Las obras de la primera línea, en manos de un consorcio chino, rondan el 70% de avance de un proyecto que ha sido objeto de pujas y anhelos desde hace décadas, pues la capital colombiana es una de las pocas ciudades del mundo que suma ocho millones de habitantes y no tiene ese modo de transporte.

Las reacciones a la noticia de este martes han sido variadas. Daniel Briceño, exconcejal del derechista Centro Democrático y ahora aspirante al Senado por ese mismo partido, ha responsabilizado a la aspirante presidencial Claudia López, en cuyo mandato comenzó el proceso, por dejar uno “chambón y con graves errores”. Por su parte, el concejal Juan David Quintero ha atribuido el fracaso en la licitación a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.