Petro designa a Nhora Mondragón en la dirección de la Presidencia

La vallecaucana Nhora Mondragón asumirá el puesto de mayor confianza para cualquier presidente de Colombia. El Ejecutivo ha publicado en la tarde de este viernes su hoja de vida para ocupar la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), la oficina que gestiona los presupuestos y el día a día de la Casa de Nariño. Es cercana al ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien reportaba hasta ahora como su directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno. Sustituye a Angie Rodríguez y se convierte así en la sexta persona en encabezar el DAPRE desde que Petro llegó al poder en 2022.

La nueva funcionaria es administradora de empresas por la Universidad Autónoma de Colombia y tiene especializaciones en Administración Pública y Administración en Salud por la Universidad Javeriana de Cali. Cuenta con una extensa trayectoria en el Estado: trabajó en el Hospital Universitario del Valle Evaristo García (1996-2007), fue asesora en el Senado (2014 y 2018) y tuvo varios contratos con una red de salud de la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca (2018-2019). Se hizo conocida en la capital del Pacífico como directora de Contratación Pública y secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Jorge Iván Ospina (2020-2023), un líder de izquierdas cercano a Petro que terminó su gestión con índices de desaprobación que oscilaban entre el 70% y el 80%.

La designación llega apenas una semana después de la salida de Angie Rodríguez, una administradora pública de 39 años a la que se le veía siempre junto a Petro y que parecía acumular cada vez más poder en la Casa de Nariño. La directora saliente, que había llegado al cargo en febrero de 2025, se había desempeñado anteriormente como asesora de la senadora Clara López y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Sin embargo, también era cercana a Benedetti y mostró su sintonía con él en varias ocasiones a lo largo de su año de gestión. Pasó a la gerencia del Fondo de Adaptación, una entidad que prepara al país ante eventos climáticos adversos y que ya dirigía de manera interina.

Rodríguez y Petro se habían distanciado a finales del año pasado: distintas versiones señalan que tuvieron un desacuerdo por el nombramiento de José Alexis Mahecha, exsubdirector del DAPRE, como secretario general de la Agencia del Inspector General de Tributos. Asimismo, la directora saliente se había desgastado por un enfrentamiento público con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo. El funcionario, destacado como un dirigente sin escándalos y crítico de los políticos tradicionales que rodean a Petro, la había señalado de irregularidades como gerenta encargada del Fondo de Adaptación y la había denunciado por acoso laboral.

El DAPRE ha sido una de las entidades más inestables en este Gobierno. Antes de Mondagón y Rodríguez, hubo otros cuatro directores. Ninguno llegó a cumplir un año en el puesto. El primero fue Mauricio Lizcano (2022-2023), ahora aspirante presidencial crítico del Gobierno. Lo sucedió Carlos Ramón González (2023-2024), prófugo de la justicia por el escándalo de la UNGRD y exiliado en Nicaragua. Jorge Rojas no duró ni una semana en el cargo: salió abruptamente tras el primer Consejo de Ministros televisado, que dejó en evidencia las grietas y tensiones al interior del Gobierno. Laura Sarabia, embajadora en Reino Unido y antigua mano derecha de Petro, ocupó el cargo entre febrero de 2024 y enero de 2025.