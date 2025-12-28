Videoanálisis |La falsa promesa de bolsillos llenos

La periodista Diana Calderón analiza las tres medidas que generan incertidumbre en muchos colombianos: el gobierno de Gustavo Petro decidió expedir un decreto de emergencia económica, vender TES y anunciar un salario mínimo vital, con el argumento de cubrir el déficit fiscal y aumentar los ingresos. Son medidas que prometen bolsillos llenos, pero que terminarán por vaciarlos en 2026.