Videoanálisis |La falsa promesa de bolsillos llenos
La periodista Diana Calderón analiza los riesgos fiscales que se generan luego de tres medidas económicas del presidente Gustavo Petro
La periodista Diana Calderón analiza las tres medidas que generan incertidumbre en muchos colombianos: el gobierno de Gustavo Petro decidió expedir un decreto de emergencia económica, vender TES y anunciar un salario mínimo vital, con el argumento de cubrir el déficit fiscal y aumentar los ingresos. Son medidas que prometen bolsillos llenos, pero que terminarán por vaciarlos en 2026.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Suscríbete en El País para participarYa tengo una suscripción
Más información
Archivado En
_
Lo más visto
- El Gobierno de Petro formaliza su intención de recolectar firmas para convocar una Asamblea Constituyente
- Las víctimas de los 12 Apóstoles: “Ya no tengo miedo a decir que Santiago Uribe mató a mis hermanos”
- El chavismo resiste a Trump y radicaliza su proyecto de ‘Estado revolucionario’
- Colombia confirma el primer caso del virus influenza H3N2: qué es, cuáles son los síntomas y las recomendaciones sanitarias
- Los grandes derrotados del Gordo de Navidad de Villamanín, 15 jóvenes de entre 18 y 25 años: “Hoy hemos perdido amigos”