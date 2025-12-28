Ir al contenido
Diana Calderón, en Bogotá, el 26 de diciembre.Foto: Chelo Camacho | Vídeo: EPV
Gustavo Petro

Videoanálisis |La falsa promesa de bolsillos llenos

La periodista Diana Calderón analiza los riesgos fiscales que se generan luego de tres medidas económicas del presidente Gustavo Petro

Diana Calderón
La periodista Diana Calderón analiza las tres medidas que generan incertidumbre en muchos colombianos: el gobierno de Gustavo Petro decidió expedir un decreto de emergencia económica, vender TES y anunciar un salario mínimo vital, con el argumento de cubrir el déficit fiscal y aumentar los ingresos. Son medidas que prometen bolsillos llenos, pero que terminarán por vaciarlos en 2026.

