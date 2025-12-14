Videoanálisis | Colombia juega con fuego

La periodista Diana Calderón alerta sobre los riesgos tanto de un choque directo con Estados Unidos como de la alternativa de someterse a la potencia

La periodista Diana Calderón alerta sobre el viraje geopolítico que ha tenido Colombia hacia un apoyo al régimen venezolano y mayores relaciones con sus aliados como Irán, China o Rusia, y el riesgo de que ello choque contra la política exterior norteamericana que busca contener la presencia de esos países en América Latina. “Colombia necesita una estrategia política exterior para cooperar sin someterse”, concluye, para evitar así el falso dilema entre conflicto y sumisión.