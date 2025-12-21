Videoanálisis | El eterno retorno de diciembre

La periodista Diana Calderón señala que los fines de año llegan con noticias repetidas, a las que en esta ocasión se suma la creciente crisis por falta de medicamentos

La periodista Diana Calderón señala que los fines de año llegan con noticias repetidas, “un círculo que nunca acaba” con personas quemadas con pólvora, accidentes viales, el pulso anual por el salario mínimo entre empresarios y sindicatos o los ataques de los ilegales “para luego decretar una tregua como regalo del Niño Dios a los colombianos“. Pero anota algo: “Lo nuevo y desolador es ver a los ciudadanos desesperados porque no consiguen medicamentos“, justo a meses de las elecciones nacionales.