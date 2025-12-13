Cómo legalizar la posesión de un vehículo en Bogotá para evitar su inmovilización

Más de 20.000 automotores registrados a nombre de “persona indeterminada” deben regularizar su situación en la Ventanilla Única de Servicios

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha anunciado que un total de 20.882 vehículos se encuentran en riesgo de inmovilización debido a que figuran a nombre de “persona indeterminada” y han superado el periodo máximo de permanencia permitido bajo esta condición. Se trata de la figura legal bajo la cual queda registrado un vehículo cuando no se identifica formalmente a su propietario, usualmente porque el traspaso no se ha llevado a cabo ante la autoridad de tránsito.

La situación afecta a los conductores que actualmente usan estos vehículos y que no han realizado el trámite correspondiente para legalizar la propiedad. Las autoridades de tránsito han advertido que, de no regularizarse, los automotores podrían enfrentar sanciones administrativas que incluyen la suspensión del registro y la inmovilización de la unidad.

De acuerdo con la normatividad vigente de la SDM, los vehículos registrados a nombre de “persona indeterminada” no pueden permanecer bajo esta condición por más de tres años desde la inscripción del traspaso. Así, la legalización de la propiedad es un requisito para continuar circulando de manera regular en Bogotá.

¿Por qué hay vehículos registrados a nombre de “persona indeterminada”?

El traspaso de un vehículo bajo la figura legal de “persona indeterminada” fue una estrategia que permitió a los propietarios vender su vehículo sin formalizar el cambio de dueño ante el organismo de tránsito, con el fin de desvincularse legalmente del automotor cuando no fue posible identificar o ubicar al comprador. De este modo, para fines prácticos, el vehículo quedaba registrado sin un propietario plenamente identificado.

Sin embargo, quienes actualmente poseen estos vehículos están obligados a legalizar la propiedad. Esto implica realizar el trámite de traspaso a nombre del propietario actual ante la Ventanilla Única de Servicios, cumpliendo con los requisitos establecidos por la autoridad de tránsito.

Los pasos para legalizar la posesión del vehículo y evitar su inmovilización

Quienes posean un vehículo registrado a nombre de “persona indeterminada” deben seguir un proceso específico para evitar sanciones, como la inmovilización. El primer paso consiste en verificar si la placa del vehículo aparece en el listado oficial publicado por las autoridades de tránsito de Bogotá, haciendo clic aquí.

Una vez confirmada esta situación, el poseedor del automotor debe realizar el trámite de traspaso de propiedad a su nombre en la Ventanilla Única de Servicios. Es necesario consultar previamente los requisitos y las tarifas vigentes del trámite, disponibles aquí, en la plataforma oficial de movilidad.

El plazo para la formalización del traspaso es de seis meses que se cuentan a partir de la fecha de publicación del listado oficial de placas. Cumplir con este proceso dentro del tiempo establecido permite regularizar la situación del vehículo y evitar sanciones.

Las consecuencias de no legalizar el vehículo

Una vez transcurridos los seis meses sin que se haya formalizado el traspaso, el registro del vehículo será suspendido por las autoridades de movilidad. Además, si el automotor es sorprendido circulando en Bogotá sin que se haya legalizado la propiedad a nombre de su actual dueño, podrá ser inmovilizado por los agentes de tránsito. La Ventanilla Única de Servicios ha reiterado el llamado a los dueños de estos vehículos para que eviten sanciones que puedan afectar su movilidad.

