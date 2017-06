Revisen sus datos, señorías

En las más de 16 horas, entre el martes y el miércoles, que ha durado el debate de la moción de censura presentada por Unidos Podemos contra Mariano Rajoy, los oradores han deslizado en sus discursos varios datos incorrectos o imprecisos. Estos son algunos ejemplos:

MARIANO RAJOY

“Mientras ustedes perdían un millón de votos, nosotros recibíamos la confianza de 800.000 españoles más”

La afirmación del presidente del Gobierno, que ha comparado los resultados electorales entre las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 y las del 26 de junio de 2016, es una verdad a medias. Es cierto que el Partido Popular obtuvo mejores resultados, y que Unidos Podemos perdió en torno a un millón de votos pero Rajoy ha redondeado las cifras del PP al alza: en 2016 consiguió 7.906.185 votos frente a los 7.236.965 de los comicios celebrados seis meses antes, lo que supone un aumento de 669.220 papeletas, no de 800.000.

“El PP tiene 800.000 militantes”

Los populares suelen presumir de sus 800.000 militantes. Sin embargo, esta cifra es cuestionable. Sin la posibilidad de acceder a una base de datos que corrobore estos números, se puede tomar como referencia la última cuenta de resultados del partido, del año 2015, disponible en su página web. De acuerdo con este documento, el partido ingresó en concepto de cuotas de afiliados 3.213.926,50 euros. Si la cuota anual del PP es de una media de 20 euros, esta cifra desvela que 169.696 afiliados hicieron su contribución a las arcas del partido. Puede ser que las 630.304 personas que faltan para llegar a los 800.000 mililtantes mencionados por Rajoy sean en realidad simpatizantes, que no tienen la obligación de abonar su cuota.

“El número de hogares con todos sus miembros en paro se ha reducido una tercera parte”

Los porcentajes no dejan a veces ver la realidad que se esconde detrás de ellos. Aunque en esta ocasión el redondeo que ha hecho Mariano Rajoy es muy cercano, el número de hogares con todos sus miembros en edad de trabajar en paro no se ha reducido en un 33% sino en un 29,5%. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el primer trimestre de 2014 fue el que registró el mayor número de hogares con todos sus miembros desempleados, con un total de 1.978.900. De acuerdo con la última EPA, esta cifra se sitúa actualmente en 1.394.700, lo que supone una caída del 29,5%. Si el descenso hubiera sido de un 33%, tal como aseguró Rajoy, 68.837 hogares no estarían en esta situación de desempleo de todos sus miembros.

PABLO IGLESIAS

“España es el tercer país con la mayor tasa de pobreza infantil de Europa”

En España uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza o exclusión social. No obstante, España no es el tercer país europeo con mayor pobreza infantil. Según los últimos datos de Eurostat, es el séptimo por detrás de Macedonia, Bulgaria, Rumanía, Letonia, Hungría y Lituania.

RAFAEL HERNANDO

“España es el segundo país exportador de Europa”

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha ensalzado a España como “una gran nación” no solo por sus “éxitos deportivos”, sino porque, entre otros méritos, “es el segundo país exportador de Europa”. Sin embargo, según la Organización Mundial de Comercio, España es el octavo país exportador de Europa, por detrás de Alemania, Holanda, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Suiza y España.

ANA ORAMAS

A Podemos les votaron cinco millones de personas, frente a los 31 millones que optaron por otros partidos. “¿Es que no son gente?”

En las elecciones de junio de 2016 estaban llamados a las urnas 36,5 millones de personas, de las cuales ejercieron su derecho a voto 24.161.083, es decir, el 69,84%. Son 6.800.000 personas menos de las que señala la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas. Si el número de votantes hubiera sido el mencionado por Oramas, de 31 millones, el porcentaje de voto que obtuvo Podemos hubiera caído del 21% actual al 16%.