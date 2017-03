¿Por qué Lady Di se veía más baja que Carlos de Inglaterra si medía solo dos centímetros menos?

Philip N. Cohen trabaja como sociólogo en la Universidad de Maryland en Estados Unidos, y desde hace más de cuatro años enseña en una de sus asignaturas un collage de imágenes de Carlos de Inglaterra junto a Diana de Gales. No se trata de estampas exclusivas, sino de instantáneas populares, oficiales y que, además, han dado la vuelta al mundo. Sin embargo, nadie (al menos públicamente) se había percatado de un pequeño, pero obvio, detalle: en todas las instantáneas Lady Di es más baja que el príncipe de Gales, cuando en realidad ambos tenían casi la misma estatura.

Sonrientes, mirando a la cámara, anunciado su noviazgo, su compromiso y su boda, en todas y cada una de estas imágenes oficiales el heredero de la corona británica se muestra, por lo menos, media cabeza más alto que Lady Di. Pero quizá de todas las fotos, la que más llama la atención es la que se utilizó para un sello. En ella, la madre de Guillermo y Enrique de Inglaterra apenas le llega a la barbilla a su entonces esposo. Ya en aquel momento los medios de comunicación cuestionaron la imagen. ¿Por qué durante su ceremonia de matrimonio ambos parecían de la misma estatura y en la estampa que celebra esa unión la diferencia es tanta? El palacio de Buckingham rápidamente salió en su defensa y en un comunicado, del que periódicos como The New York Times hicieron eco, explicaron que el diseño de las estampas aprobado por el British Post Office tiene una silueta en la parte superior izquierda y otra más abajo a la derecha. “El príncipe Carlos mide 5 pies con 11 pulgadas (1,80 metros) y Lady Di 5 pies con 10 pulgadas (1,77 metros)”, dice el artículo publicado el 26 de julio de 1981 en The New York Times.

El collage, que se ha convertido en material viral y del que medios internacionales han lanzado diferentes teorías del porqué de esa diferencia de estatura, fue tuiteado el pasado 16 de marzo desde la cuenta del profesor Cohen y se convirtió “en el tuit más popular que ha publicado en su vida”, ha escrito el sociólogo en su blog personal.

En esa misma entrada, el catedrático explica que él utiliza este ejemplo con sus alumnos— también lo ha expuesto en su libro The Family: Diversity, Inequality, and Social Change— para explicar el machismo en la sociedad. “El marido más alto evoca la imagen del hombre protector y dominante. Por poner un ejemplo conocido, aunque Carlos era en realidad una pulgada [2 centímetros] más alto que Diana, a menudo parecía más bajo que ella si eran retratados por los paparazis. Pero cuando posaban para retratos oficiales, por lo general se subía en una caja o un escalón para verse más alto. Este ejemplo ilustra la idea de que la mujer es el sexo débil y corresponde al patrón de dominación masculina en la sociedad moderna”, crítica en su libro Cohen.

Los príncipes de Gales en Hawái. Douglas Peebles Getty Images

Tras ver la serie de imágenes la idea de que detrás de la decisión de hacerlo parecer a él más alto y a ella más pequeña se esconde un factor machista y sexista es inevitable. Algunos han intentado excusar la diferencia de estatura por una cuestión de protocolo —no hay ninguna publicación oficial de la casa real británica que diga que el hombre debe verse más alto—, otros, como el profesor o la socióloga Lisa Wade, lo atribuyen a la dicotomía de género, que predomina en la sociedad, que establece que el hombre es alto/fuerte versus la mujer pequeña/débil.

“La primera vez que planteé esta teoría fue en 2010. Con la imagen del sello de Carlos y Diana expliqué que la sociedad exige por norma que el hombre sea más alto”, escribe Cohen. Un año después, la socióloga Wade dijo de estas fotos: “Este esfuerzo por hacer que Carlos aparezca más alto es un compromiso social con la idea de que los hombres son más altos y las mujeres más bajas. Cuando las parejas no siguen esta regla se realizan grandes esfuerzos para encajar con la idea impuesta por la sociedad".

Las teorías que han surgido tras la popularidad del tuit son muchas y variopintas, pero lo cierto es que ha traído de nuevo a la mesa el debate sobre el machismo en la sociedad moderna y ha evidenciado que, muchas veces, pasan desapercibidas cosas tan obvias como querer, a como dé lugar, que la imagen de los hombres predomine sobre el de la mujer.