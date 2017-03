30 películas y series que predijeron el futuro (y acertaron)

‘Gattaca’ (1997): la edición genética

Gattaca dibuja un futuro bonito, elegante y dorado que esconde un universo duro y lleno de desigualdades. La edición genética no está al alcance de todos. No todo el mundo no puede ser perfecto, y si no eres perfecto tu vida tampoco lo será. La técnica CRISPR nos acerca cada día más a un mundo donde la genética deje de ser un problema de salud.