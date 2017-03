La Unión Europea es hoy más necesaria que nunca, no solo para Europa sino para el mundo entero. Ante un contexto global convulso e incierto, el proyecto europeo aparece como un instrumento esencial para hacer frente a las amenazas más serias a las que nos enfrentamos: los cantos de sirena del aislacionismo y el proteccionismo internacional y los nacionalismos y extremismos que, una vez más, asoman la cabeza en Europa y más allá. La UE constituye nuestra mejor herramienta para combatir ambos. Una UE que aún afronta retos importantes y para la que el Brexit ha supuesto un duro golpe. Urge por tanto trabajar para consolidarla y por ello sus Estados deben tener hoy una prioridad clara: the European Union first. Dicha misión no debe ser entendida como ejercicio de unilateralismo, sino todo lo contrario, como inversión en el mejor instrumento que tenemos para defender el multilateralismo y enfrentarnos a los populismos y nacionalismos excluyentes en el continente.

El multilateralismo que ha regido el orden político internacional durante los últimos setenta años no es un capricho ni un lujo. Al contrario, es la necesaria y más importante herramienta para afrontar los retos de un mundo interconectado muchos de cuyos problemas no pueden ser abordados a nivel nacional. Este orden se sustenta en varios principios básicos: que mantener la paz y construir el progreso requiere entender y respetar las necesidades e intereses del otro; que estos intereses pueden tener tanta legitimidad como los nuestros; y que con espíritu constructivo podemos llegar a acuerdos en los que cediendo todos ganamos todos. El multilateralismo no es por tanto producto de una solidaridad insostenible sino el resultado de una interpretación inteligente y con amplitud de miras del interés propio.

La máxima de America first que elpresidente Trump ha fijado como principio de las relaciones exteriores de EE UU es por ello particularmente preocupante y su aparente simplismo esconde una amenaza de primer orden a la estabilidad global, pues genera un incentivo al resto de Estados a adoptar la misma postura. Pero si todos anteponemos nuestros intereses sin consideración a los de los demás, si reducimos la gestión del orden internacional a meras relaciones bilaterales, se estrechan hasta lo inexistente los espacios comunes y las sinergias que permiten llegar a acuerdos. Si nadie cede todos perdemos. Especialmente problemático es que quien adopte dicha actitud sea la primera potencia mundial, la que fija el modelo y los incentivos para el resto de países. Un enfoque unilateral y aislacionista lleva a un mundo más inestable y, por tanto, no hace a EE UU más seguro sino todo lo contrario.

De hecho, tanto la rectificación del presidente Trump en su temprana confrontación con China como su acercamiento a Japón son muestras de que la Administración estadounidense empieza a entender la necesidad de un enfoque más constructivo. En un contexto en el que se está tratando de incrementar la presencia de las nuevas potencias emergentes, especialmente China, en las estructuras de gobernanza global e incorporarlas al tejido de intereses compartidos que ha garantizado la paz durante 70 años, lanzar un mensaje excluyente es la peor de las estrategias. Va contra lo que la experiencia ha demostrado ser la forma más eficaz de unir a los pueblos y prevenir los conflictos. Es, por el contrario, un mensaje de gran utilidad para aquellos que reducen la identidad al sentimiento nacionalista, como si no hubiera nada que pudiese ejercer de vínculo y nexo de unión. Es hacer del nacionalismo y del populismo los principios rectores de las relaciones internacionales, y es de este material del que han estado hechas las confrontaciones en el pasado.

Frente a ese modelo está la experiencia de la Unión Europea. Desde su creación, sus miembros han dado ejemplo, con innegables errores y problemas aún sin resolver, de cómo las diferencias se pueden resolver de manera pacífica y constructiva. En otras palabras, los Estados de la UE estamos comprometidos con el multilateralismo y lo practicamos a diario. Por ello, porque el multilateralismo es la mejor herramienta para mantener la paz y porque la UE se ha mostrado como el mejor ejemplo de ello en la práctica, la prioridad hoy de los miembros de la UE debe ser dedicarse a perfeccionar la construcción del proyecto europeo. Hablar hoy de la construcción de Europa es ponerla como primer objetivo: the European Union first.

Además, centrarnos en la construcción de la UE es la manera más eficaz de luchar contra la principal amenaza política a la que se enfrentan hoy los Estados de la Unión: el auge de los extremismos, los populismos y los nacionalismos excluyentes. Nadie puede poner en duda que la UE, con sus defectos, ha sido una fuente de paz, democracia, modernidad y progreso para todos sus Estados. Es más, la UE ofrece hoy quizás la mejor defensa de los valores democráticos e ilustrados con la que contamos. Episodios recientes muestran lo vulnerables que pueden ser las democracias nacionales a mensajes simplistas y populistas. La estructura institucional de la UE, con sus filtros y checks and balances, representa la barrera más eficaz de la que los Estados miembros disponen ante ese flanco débil de las democracias que representan los extremismos. El modelo comunitario ofrece, vía la necesaria negociación que se tiene que establecer entre los diferentes países e intereses para llegar a una posición común, la mayor protección frente a las políticas populistas y nacionalistas que tanto daño han hecho en el pasado al continente y al mundo entero.

Construyendo la UE construimos la mejor herramienta para el multilateralismo y el mejor baluarte contra los extremismos. Nadie mejor que Europa sabe cómo un enfoque multilateral es la mejor manera de garantizar la paz y el bien común. Y nadie mejor que los Estados europeos conocen el peligro que acarrean los extremismos y nacionalismos exacerbados y la necesidad de hacerles frente con un espíritu ilustrado y supranacional. Por ello, en estos momentos de tribulación, la UE puede y debe acelerar aún más su construcción. Es el momento de Europa.

Javier Solana es distinguished fellow en la Brookings Institution y presidente de ESADEgeo, el Centro de Economía y Geopolítica Global de ESADE.

© Project Syndicate, 2017.

