El Facebook que convierte los comentarios machistas en arte

Con Jeff Koons pasamos, hace más de tropemil años, la frontera en la que el arte podía y puede hoy ser glitter, casposidad e ironía en estadios básicos. Por suerte, ha llegado la era Koons o la era kitsch al activismo político y nuestras consignas pueden ser emojis, estatuaria griega y vaporwave. Allí donde ciertas piezas artísticas, etiquetadas como políticas y bendecidas por las altas esferas museísticas, inoculan conflictos de violencia y sostienen con vida al autor, la cultura digital y el meme político construyen cierta trascendencia a lo simbólico, generando tensiones y transformando positivamente ciertas realidades.

Así nos topamos con Hetero tears, una página de Facebook que -mediante iconografía de tumblr, pantones rosas y glitcheo en fondos- descontextualiza comentarios y post machistas en guerrilla continua. La estrella de sus denuncias en imágenes, consiste en crear con argumentos y frases ideológicamente descabelladas un zoom en forma de gag visual como lo harían el cine mudo, las sitcoms de los noventa o muchos de los memes a los que estamos acostumbrados.

Partimos de una antropología de la imagen y de la creatividad como herramienta socializadora donde las capturas de pantalla ya no bastan para conciliar la indignación de los internautas. Se crea así una nueva defensa del activista como cómico consciente que mira, escucha y es llevado al arte mediante un compromiso con lo simbólico. En este caso, la unión entre caricatura de ciertas estéticas que rondan por internet y comentarios machistas nos dejan en Hetero Tears, una mezcla contemporánea entre los collages de John Heartfield, las tragedias grotescas de Arniches y las caricaturas de Hogarth. Un espacio de humor y política entre el odio más bien simplista de internet.

"Somos como ese tío que hace chistes en los funerales… no es lo más acertado, pero es un modo de lidiar"

¿Quiénes estáis detrás de Hetero tears y cómo surge el proyecto?

Hetero tears somos Julio y Victoria, dos amigos de 29 años de Buenos Aires, Argentina. Julio es diseñador gráfico y web, artista multidisciplinar y fotógrafo. Yo soy artista visual e investigadora en artes con perspectiva de género. Nos conocemos desde hace varios años y siempre quisimos trabajar juntos en algún proyecto. Con más frecuencia de la deseada encontrábamos comentarios homofóbicos y machistas y compartíamos las capturas de pantalla en nuestros muros. Notamos que, con la colaboración de nuestros contactos, surgían debates que nos brindaban a todos las herramientas para desactivarlos. Julio creó la página y me convocó como administradora de modo que, sin darnos cuenta, cobró vida esto que nos puso a trabajar unidos.

Es interesante como Facebook está creando más que comunidades afines, galerías, o curadoras políticas basadas en la imagen. ¿Pensasteis la página con vistas a una comunidad online o por el contrario, se trata de un trampolín hacia el irl?

Victoria: El objetivo principal es exponer distintos discursos patriarcales desde la ridiculización para poner en manifiesto las contradicciones de sus enunciados y propiciar el espacio para el debate en un entorno agradable. Todos nos topamos con este tipo de mensajes en nuestra vida cotidiana, y hacer una página que aglutinara todo ese contenido con el mismo tono solemne y pesado que en las publicaciones o los artículos originales, no iba a aportar nada nuevo a la indignación del día a día. Concebimos la burla como un acto de resistencia.

Con la rápida expansión de la página, nos sentimos con la responsabilidad de ampliar nuestro contenido y crear material pedagógico. En este momento estamos montando un Tumblr y también hemos hablado la posibilidad de crear fanzines virtuales que puedan ser descargados por los usuarios y repartidos en distintos puntos de sus ciudades. Los dos tenemos contactos con referentes tanto en la cultura como en los estudios de género, por lo que, de cara al futuro, nos encantaría poder producir pequeños vídeos con entrevistas.

Julio: Siento que en lo personal llevo mucho tiempo participando en foros y debates y uno lee y relee muchas veces los mismos argumentos por falta de información, ignorancia o por el simple hecho de recaer en la comodidad de ciertos clichés. A veces uno se pone creativo y busca nuevos modos de hacer un cruce de opiniones que nos lleve, entre risas, a superar la tensión y angustia que producen ciertas situaciones. Creo que somos como ese tío que hace chistes en los funerales… no es lo más acertado, pero es un modo de lidiar. Peor sería no hacer nada y es importante que, desde nuestros lugares, intentemos colaborar con causas que forman parte de nuestra cotidianidad como activistas.

Entiendo como parte de esta interacción con el otro, que tenéis cosas que os llegan u os envía la propia comunidad de Facebook. ¿Qué relación tenéis con vuestros seguidores?

J: Recibimos y solemos hablar con las personas que nos envían cosas. A veces cuesta un poco ya que no tenemos todo el tiempo de nuestros días para dedicárselo, pero creo que el factor humano y la solidaridad son más que vitales en estos espacios, no solo leemos…

V: Nos envían constantemente capturas de pantalla con comentarios, y muchos los utilizamos para nuestras publicaciones. Es evidente la necesidad que hay de compartir y de crear lazos de solidaridad. Hace poco, hicimos una placa con un mensaje que nos envió una de nuestras usuarias, que contactó con la responsable de una marca de ropa a partir de una campaña publicitaria muy machista y recibió como respuesta que “el desnudo de la mujer fomenta las violaciones”. Es importante que colaboremos para dejar al descubierto quiénes siguen siendo funcionales a la cultura de la violación.

A pesar del apoyo y el éxito de vuestra página, Facebook en la inmensidad de su poder metadata ha decidido bloquear parte de vuestras publicaciones.

J: Creo que en cierto modo está bien que facebook nos reporte. Comprende (ya que hablamos como si fuese un ente) que hay un lenguaje que incita al odio en nuestros posts pero claro, aún no puede comprender el tono, lo mismo le pasa a las personas que tal vez solo ven lo superficial y no pueden darle cierta profundidad a lo que se presenta: cuestionarlo.

V: Muchas personas que entran a la página creen que los mensajes que publicamos son nuestros propios discursos, y ya nos han reportado contenido dos veces. Estuve bloqueada 24 horas con la última publicación denunciada. Por otro lado, me he cansado de reportar la imagen de una mujer muerta, tirada en el suelo en un charco de sangre con la leyenda “Necesitamos más mujeres así” que compartía un grupo de machitos, y a eso me respondieron que no violaba las normas comunitarias. Es increíble, el algoritmo de Facebook parece privilegiar algunos sectores.

Yo en particular soy fan devota de Memes feministas otra página de Facebook y comunidad que utiliza herramientas como meme generador, o memes ya creados en red con variaciones textuales. Sin embargo, vuestro trabajo tiene unas pautas visuales invariables y una estética repetitiva asociadas al net art actual. ¿A qué se debe?

Creo que parte del lenguaje está ligado e intenta expresar un guiño a los jóvenes o ya no tanto, a una generación devenida de tumblr, millennials, etc… Es una forma de entablar un diálogo y ayuda a poner en contexto los mensajes. En cierto modo les da un toque de ironía y ayuda a mostrar mejor lo que queremos resaltar de lo absurdo que suelen ser algunos.