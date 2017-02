Katy Perry lanza un tema disco contra Trump

Parecía que esta era la semana de Lady Gaga, con la Super Bowl, un nuevo videoclip, anuncio de gira y entradas agotadas para su recital en Barcelona. Hasta que en la madrugada del viernes Katy Perry demostró que no le tiene miedo a nadie y se convirtió en trending topic mundial tras lanzar su nuevo single Chained to the Rythm. La canción ya se puede disfrutar en todas las plataformas de streaming y venta digitales, y el vídeo que la acompaña en la cuenta de VeVo de la diva.

Lo cierto es que partes del nuevo tema, compuesto entre otros por Sia y en el que canta Skip Marley (nieto por parte de madre de Bob Marley), ya se habían filtrado horas antes por culpa de la rompedora forma de promoción elegida por Perry. Haciendo referencia al título del tema, encadenó 26 bolas de discoteca en puntos concretos en respectivas ciudades de todo el mundo, desde Los Angeles a Rio de Janeiro, pasando por México DF o Estocolmo. A través de sus cuentas en las distintas redes sociales (es la persona más seguida en Twitter con casi 96 millones de followers), fue anunciando los lugares donde sus fans podían echarse a la calle a lo Pokémon Go, encontrar las bolas y conectar sus auriculares a ellas para escuchar la canción, de estilo pop con tintes de música disco.

ampliar foto Una de las bolas con el nuevo single de Katy Perry en su interior, encadenada a un banco en Los Angeles PG/Bauer-Griffin GC Images

Minutos después dio otra sorpresa. Subió una foto a Instagram con el título “nueva vida” y desvelando un cambio radical de imagen. Melena corta y rubio platino, fase por la que suelen pasar la mayoría de divas del pop en algún momento. Finalmente a medianoche y tres años y medio después del lanzamiento de su último álbum Prism, Chained to the Rythm era publicada. El título puede parecer un homenaje a Grace Jones y su Slave to the Rythm, pero una vez escuchado el tema llama más la atención por el contenido de sus letras.

“¿Estamos locos?”, se pregunta la cantante en el primer verso de la canción, que gira sobre la idea de que vemos el mundo "a través de una lente", que “vivimos en una burbuja”, que no vemos “los verdaderos problemas”, y que “creemos que somos libres”. No es de extrañar que la cantante haya incluido estos mensajes, ya que fue una de las más comprometidas con la campaña de Hillary Clinton y quedó muy tocada tras la victoria de Donald Trump. Tiñó de negro sus redes sociales y se sumó al hashtag #LoveTrumpsHate (el amor aplasta el odio).

Katy Perry también ha incluido esas referencias en el videoclip, donde un hámster disfruta de una suculenta cena en una casita encantadora mientras ve en la tele a otro hámster corriendo dentro de una rueda para este tipo de roedores. La cantante actuará mañana domingo en la gala de los Grammy, interpretando por primera vez en vivo este Chained to the Rythm junto a Skip Marley. Mientras tanto, este es el vídeo de lo nuevo de la californiana.