Bimba Bosé muere a los 41 años

Bimba Bosé ha muerto este lunes a los 41 años tras luchar dos años contra el cáncer víctima de una metástasis en los huesos, hígado y cerebro. La modelo ha fallecido rodeada de sus hijas y su familia más cercana en el madrileño hospital Ramón y Cajal, según han confirmado fuentes del centro de salud. La modelo viajó desde Sotogrande (Cádiz) hasta Madrid el pasado martes para ingresar en la clínica. Madre dos niñas —Dora Postigo, de 12 años, y June Postigo, de 5—, anunció en mayo de 2014 a través de un comunicado que padecía cáncer de mama en el seno izquierdo. Tras someterse entonces a una mastectomía, su lucha contra la enfermedad ha sido infatigable.

"Bimba Bosé ha fallecido esta mañana rodeada de sus seres queridos tras una larga, valiente y heroica lucha contra el cáncer. La familia solicita que sea respetada su privacidad en estos difíciles momentos y agradece profundamente las muestras de cariño recibidas en todo este tiempo. El deseo expreso de la familia es dar el último adiós a Bimba en la más estricta intimidad", reza el comunicado difundido por la familia.

El pasado verano, la hija de Lucía Dominguín explicó que nunca se había curado del cáncer de mama después de que la prensa especulara con su estado de salud: "Me diagnosticaron cáncer en la mama izquierda hace dos años. Desde entonces sigo en tratamiento. No es que tenga una recaída, es que nunca me he curado. Sigo en tratamiento y va para largo", explicaba la modelo y cantante a los medios de comunicación.

La enfermedad cambió por completo la vida de Bimba Bosé. “Ahora me organizo mejor, pienso en que mi futuro y el de mis hijas tiene que estar asegurado, me enfrento a la vida de una manera más realista. No dejo de soñar, pero sin ser tan radical, sin boicotearme a mí misma”, declaraba a una entrevista a SMODA en abril de 2015.

Nacida como Eleonora Salvatore el 1 de octubre de 1975 en Roma (Italia), era nieta materna del torero Luis Miguel Gonzalez Lucas Dominguín y de la actriz Lucía Bosé, así que desde su niñez siempre estuvo en contacto con infinidad de inquietudes y tendencias artísticas que marcaron tanto su personalidad como su carrera. Desde que le fuera detectada la enfermedad se convirtió en rostro habitual de las campañas por la importancia de la prevención y la lucha contra el cáncer de mama.

En 2007, Bimba Bosé debutó como cantante junto a su tío Miguel Bosé al grabar juntos el tema Como un lobo, del disco Papito —canción que tiene más de 21 millones de reproducciones en YouTube—."Buen viaje Bimba, mi cómplice, mi compañera, mi amor, mi hija querida. Guíame", se ha despedido el cantante Miguel Bosé de su sobrina a través de su cuenta de Twitter.

Buen viaje Bimba, mi cómplice, mi compañera, mi amor, mi hija querida. Guíame. — Miguel Bosé (@BoseOfficial) 23 de enero de 2017

A partir de entonces, supo dividir su tiempo entre la pasarela, donde se inició como modelo en el 2000, y los escenarios. En 2008, junto a David Unisón y Diego Postigo (su marido de 2006 a 2013 y padre de sus dos hijos) fundó el grupo musical The Cabriolets, una banda con toques de soul y jazz con la que lanzó cuatro discos con el que debutó con el 7 de mayo de 2007 cantando una versión de Como yo te amo, de Rocío Jurado. También trabajaba ocasionalmente como DJ. En su carrera como modelo, posó para prestigiosos fotógrafos como Mario Testino o Steven Meisel, aparecido en las principales revistas de moda (como Vogue o Harper's Bazaar) y se ha subido a las pasarelas de Madrid, Milán o Nueva York.

La modelo, ha sido la gran musa de David Delfín, quien sigue luchando en la actualidad contra las secuelas de la operación de dos tumores cerebrales y un tercero inoperable. Bosé fue la estrella indiscutible del último desfile que la marca Davidelfin presentó en la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), en febrero de 2016. "Es más que mi musa, es mi todo", dijo el diseñador en una ocasión sobre ella.

ampliar foto Miguel Bosé y Bimba Bosé en los Premios Grammy Latino 2007, en Las Vegas (EE UU). CORDON PRESS

Bimba Bosé también participó en proyectos en cine y televisión. Tuvo pequeños papeles como actriz en series como La que se avecina y debutó en el cine con El cónsul de Sodoma (2009); recientemente apareció también en la película Julieta, de Pedro Almodóvar. Su último proyecto en televisión fue su participación en el programa Levántante All Stars, en el que participaba como cantante junto a Silvia Superstar. Incluso escribió un libro sobre maternidad, Y de repente soy madre, publicado en 2013.