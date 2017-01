Esto es lo que opina el chef del mejor restaurante del mundo sobre la moda 'foodie'

El creador de Osteria Francescana —considerado el mejor restaurante del mundo según The 50 Best Restaurants in the World—, se plantó en la Maison G.H.Mumm madrileña para explorar y demostrar, copa de champagne en mano, su visión de la alta cocina. Allí, aprovechamos para adentrarnos en el mundo y la mente del mayor representante de la cocina italiana.

Son las 11 a.m. y morimos del hambre, ¿has desayunado ya?

Sí, de hecho esta mañana fuimos a desayunar a StreetXO de David Muñoz.

"Cualquier cosa que se considere tendencia o trendy está sobrevalorada"

A la hora de cocinar, qué prefieres, ¿aceite de oliva español o italiano?

No puedo contestar a eso, lo que sí diré es que durante esta visita a Madrid voy a cocinar un risotto que no tiene más grasa que la de un aceite de oliva virgen extra del centro de Italia que sabe a tomate verde. El sabor del arroz con este aceite es único en el mundo.

¿Cocinas con música?

Siempre. Tengo 12.000 vinilos, la música es parte de mi vida. Lo último que hago cuando voy a dormir y lo primero que hago cuando me levanto es darle al play en Spotify.

¿Cuál es tu canción más escuchada?

Pues no lo sé. Déjame que lo busque… Probablemente sea mi playlist de música indie… Mira, la última que he escuchado es Be my witness de Bahamas. Así que ahí lo tienes.

Escribiste el libro Nunca confíes en un chef italiano delgado, ¿alguna vez has estado a dieta?

(Se mira de arriba abajo) Pues sí, parece ser que sí, porque me veo muy bien.

¿Cuál es la tendencia gastronómica más sobrevalorada del momento?

Esta respuesta creo que es mejor que me la calle (ríe). Lo que si te diré es que si algo es considera tendencia o trendy es que está sobrevalorado. Además, en estas cosas siempre hay dinero de por medio. Y ya me callo que la lío.

¿Y el plato que más te recuerda a Módena, tu ciudad?

El tortellini in crema di parmigiano, elaborado con la crema de la nata del queso parmesano. Es un plato que le gusta a los niños y que se sirve con parmesano muy maduro. Cada vez que tengo esta nata en mi restaurante aprovecho para hacer este plato… eso sí, le agrego trufa blanca para rematar.

Parece que nos hemos pasado con el champagne, Massimo. ¿Tienes alguna cura para la resaca?

Sí, nada cura una resaca como un poco de pan, tomate y jamón Joselito.