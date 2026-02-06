Grupos de derechos civiles y migrantes instan a los turistas a reconsiderar visitar Florida para el Mundial 2026: “No es seguro”

Las organizaciones señalan que las tácticas de control migratorio podrían exponer a aficionados extranjeros a detenciones arbitrarias durante la Copa del Mundo

El Mundial 2026 podría no ser tan seguro para algunos turistas, según una coalición de organizaciones de derechos civiles e inmigrantes, que emitió esta semana una alerta de viaje dirigida a viajeros internacionales que planean asistir a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA en Florida. Los grupos advierten que las políticas migratorias vigentes en el Estado podrían poner en riesgo su libertad y seguridad personal.

El aviso, lanzado el jueves, recomienda a los visitantes “reconsiderar viajar a Florida” y surge en respuesta a lo que los grupos describen como un patrón creciente de detenciones arbitrarias, interrogatorios y retenciones vinculadas a operativos migratorios federales y locales. La alerta pone especial énfasis en el posible impacto en los aficionados extranjeros, personas de color, visitantes provenientes de América Latina, África y Asia, así como personas con doble nacionalidad.

“Florida ya no es un destino seguro para turistas internacionales”, dijo Tessa Petit, directora ejecutiva de la Florida Immigrant Coalition, durante una conferencia de prensa frente a las oficinas de la FIFA en Miami. “Cuando agentes federales y locales pueden detener a cualquiera, en cualquier momento, sin causa y sin identificarse, todos estamos en riesgo”.

La coalición incluye a la ACLU de Florida, Florida Immigrant Coalition, American Friends Service Committee, Family Action Network Movement, Florida Rising y Semillas Colombia. Aunque los grupos evitaron llamar abiertamente a un boicot del torneo, advirtieron que esa opción no está descartada si no hay cambios antes de que comiencen los partidos.

Balón oficial del Mundial, en octubre de 2025. FIFA

Florida albergará siete encuentros del Mundial, todos en el área de Miami, incluido el Hard Rock Stadium en Miami Gardens. Se espera la llegada de miles de aficionados internacionales, delegaciones deportivas y medios extranjeros.

Los grupos recomiendan a los visitantes portar identificación en todo momento y registrar su viaje con sus consulados antes de llegar a Estados Unidos. También alertan sobre el aumento de la cooperación entre agencias locales y federales de inmigración bajo acuerdos impulsados por el gobernador Ron DeSantis, así como la expansión de centros de detención, incluido el ya conocido Alligator Alcatraz.

“Lo que no queremos es que nuestros aficionados sean hostigados por agentes migratorios cuando solo intentan ir a un partido”, dijo Thomas Kennedy, portavoz de la Florida Immigrant Coalition. “Queremos garantías claras de que no habrá operativos indiscriminados durante los juegos”.

Representantes de las organizaciones insistieron en que el objetivo del aviso no es generar pánico, sino advertir sobre riesgos reales. Dariel Gómez, organizador de la ACLU de Florida, dijo: “Para demasiadas personas, una simple parada de tráfico en Miami ya no es una interacción rutinaria, sino un momento con miedo a la deportación”.

Vista aérea del Centro de Detención Krome, en una imagen de archivo. Miami Herald (TNS via Getty Images)

El contexto nacional hace la advertencia más seria. En las últimas semanas, organizaciones civiles han señalado incidentes en distintos Estados en los que agentes federales detuvieron a turistas, residentes legales e incluso ciudadanos estadounidenses. Los grupos también mencionaron los tiroteos fatales protagonizados por agentes federales en Minneapolis y la ampliación de restricciones migratorias bajo la Administración Trump.

Aunque el Gobierno federal creó un grupo de trabajo especial para la Copa del Mundo, que incluye al secretario de Estado Marco Rubio, no ha garantizado públicamente que no habrá operativos migratorios durante los partidos. En diciembre, funcionarios de la Casa Blanca evitaron descartar redadas durante eventos del torneo, señalando que “no se descarta ninguna medida que haga más seguros a los ciudadanos estadounidenses”.

La FIFA declinó comentar sobre la alerta. Su presidente, Gianni Infantino, quien otorgó al presidente Trump el llamado “Premio de la Paz FIFA” en diciembre, ha afirmado previamente que “los aficionados de todo el mundo serán bienvenidos”. Sin embargo, voces dentro y fuera del mundo del fútbol han cuestionado esa promesa. El abogado suizo Mark Pieth, expresidente de un comité de reforma de la FIFA, instó recientemente a los aficionados a no viajar a Estados Unidos, advirtiendo que podrían enfrentar detenciones o deportaciones arbitrarias.

Las organizaciones también señalaron las limitaciones de las excepciones al actual veto migratorio. Aunque la Administración Trump incluyó exenciones para jugadores, entrenadores y familiares directos, países como Haití —clasificado por primera vez en más de cinco décadas— e Irán no cuentan con el mismo trato para sus aficionados.

No es la primera vez que Florida enfrenta advertencias de este tipo. En 2023, organizaciones civiles y LGBTQ emitieron alertas similares tras la aprobación de leyes estatales contra programas de diversidad, educación inclusiva y atención médica para personas trans. A pesar de la amplia cobertura mediática, el turismo no se vio afectado de forma significativa, y el propio DeSantis desestimó las advertencias como “un chiste”.

Pero los grupos que impulsan la alerta actual insisten en que el contexto ha cambiado. “Estamos hablando de detenciones, de perfiles raciales y de miedo real”, dijo Petit. “La pregunta para muchos aficionados es simple: ¿vale la pena un partido si el costo puede ser tu libertad?”.