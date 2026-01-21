Florida busca ampliar su red de centros de detención para migrantes

Agentes del Servicio de Inmigración (ICE) realizaron la semana pasada un “recorrido exploratorio” por un enorme almacén industrial ubicado a media hora de los parques de Disney

Un enorme almacén industrial ubicado a unos 30 minutos de los parques de Disney, en el centro de Florida, podría convertirse en un nuevo centro de detención para migrantes. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron la semana pasada un “recorrido exploratorio” por el edificio, como parte de una evaluación preliminar para ampliar la capacidad de detención de inmigrantes en el Estado.

El gobernador Ron DeSantis ha dejado claro desde septiembre que está buscando expandir la red de centros de detención del Estado hacia la costa oeste, debido a que las instalaciones existentes —Alligator Alcatraz en los Everglades, a las afueras de Miami, y Deportation Depot, al norte, casi en la frontera con Georgia— quedan demasiado lejos.

A comienzos de año, en una conferencia de prensa a las afueras de Deportation Depot, una antigua prisión para hombres que fue transformada para procesar migrantes, DeSantis dijo que estaba esperando “aprobación” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para preparar otro centro de detención en la región del Panhandle de Florida —la estrecha franja de la península que se extiende hacia el oeste, entre Alabama y el Golfo de México.

“Creo que debería aprobarse, porque no creo que tengan el espacio de detención que necesitan”, aseguró DeSantis en un discurso donde alardeó de que el Estado ha detenido 20.000 inmigrantes bajo el Gobierno de Donald Trump. También dijo que estaban contemplando otra opción en el sur de Florida, sin dar detalles.

La semana pasada, en una conferencia de prensa de la Clínica Mayo, DeSantis asumió un rol tutelar con el DHS, al que dijo está dispuesto a apoyar con el “conocimiento técnico” de su Gobierno en los menesteres de la detención de migrantes. “No quiero que estos [centros] sean permanentes, quiero que el DHS tenga suficiente capacidad logística para coordinar sus operaciones sin que nosotros tengamos que proveer”, señaló.

“Sé que (el DHS) tiene muchos frentes abiertos, pero si finalmente recibimos la aprobación, creo que probablemente podríamos poner en funcionamiento al menos dos centros más con relativa rapidez”, agregó.

El sitio que visitó el ICE cerca de Orlando es un almacén industrial de más de 37.000 metros cuadrados construido en 2024 en una zona industrial rodeada de bosque en el condado de Orange, no muy lejos del Aeropuerto Internacional de Orlando. En comparación, el almacén es tres veces más grande que Alligator Alcatraz, que tiene capacidad para hasta 3.000 personas, según las autoridades.

Visita de Donald Trump a Alligator Alcatraz, en julio de 2025. @WhiteHouse (EFE)

Un folleto promocional de la instalación indica que se trata de un almacén de última generación, con techos altos (aproximadamente 11 metros de altura libre), cerca de 100 muelles de carga, amplias áreas de estacionamiento para tráileres y un pequeño espacio de oficinas integrado —características típicas de un centro de distribución.

El 16 de enero, representantes del ICE recorrieron el almacén. Medios locales captaron en cámara saliendo al estacionamiento a David Venturella, asesor principal del ICE que fungió como ejecutivo de la empresa privada de prisiones Geo Group antes de incorporarse al Gobierno de Trump para ayudar a expandir el sistema de detención de migrantes.

Venturella dijo a los medios que la visita había sido un paso inicial “exploratorio”, y que el almacén “podría” servir como centro de detención, pero que no se había tomado ninguna decisión definitiva. “Estamos en una etapa muy temprana”, añadió.

La oficina de prensa de DeSantis dijo en un correo electrónico que “tal como señaló” el gobernador “existe la posibilidad de habilitar instalaciones adicionales, sin embargo, el DHS aún no ha aprobado nada y no se ha tomado ninguna decisión. Se anunciarán actualizaciones cuando haya más información disponible”. El DHS no respondió a una solicitud de comentario.

El almacén se encuentra dentro de los límites de la ciudad de Orlando y está zonificado para uso industrial. Funcionarios municipales han dicho que no han recibido ninguna propuesta formal ni solicitud de permisos para utilizarlo como centro de detención, según reportes en la prensa local.

“Problemas humanitarios”

El lunes, en una conferencia de prensa en Apopka, al norte de Orlando, legisladores demócratas y autoridades locales rechazaron el plan. La comisionada condal Nicole Wilson señaló “los problemas humanitarios que implica convertir muelles de carga en espacios con catres”.

La representante estatal Anna Eskamani dijo a EL PAÍS que su postura “es de oposición total”. “Ese lugar es un almacén comercial. Está diseñado para almacenar objetos, no personas. Lo que quieren es detenerte y almacenarte como si fueras un objeto, para presionarte a que te autodeportes”, señaló.

Según Eskamani, un centro de detención en la zona tendría consecuencias medioambientales y también económicas para el famoso destino turístico del centro de Florida. Dice que los legisladores locales están tratando de pasar una moratoria para cualquier centro de detención que no sea municipal y que además hay permisos de uso condicional que el ICE tendría que obtener de la junta municipal de planificación y del concejo municipal para una posible rezonificación.

“Pero, sinceramente, dudo que les importen las normas, así que mucho de esto depende de si deciden cumplirlas, porque no creo que finalmente lo hagan”, apuntó.

Exterior del Centro de Detención Alligator Alcatraz, en Florida. Marco Bello

Cuando el Estado levantó Alligator Alcatraz con carpas de lona sobre una antigua pista de aeropuerto en cuestión de ocho días a finales de junio, el gobernador invocó poderes de emergencia para dejar fuera de la conversación a la alcaldía de Miami-Dade, que apenas recibió notificación y una oferta de 20 millones de dólares por el terreno.

En diciembre, el diario The Washington Post reportó que la Administración Trump planea una profunda reestructuración del sistema de detención de migrantes que incluiría la conversión de almacenes industriales en grandes centros de detención. El plan propone utilizar al menos siete grandes instalaciones para alojar unos 80.000 detenidos y acelerar las deportaciones. Los migrantes recién arrestados serían llevados primero a centros de procesamiento y luego trasladados a los de detención ubicados cerca de grandes nodos logísticos, reportó el diario.

Los centros de detención de migrantes de Florida han sido señalados por organismos de derechos humanos por condiciones deshumanizantes, hacinamiento, y falta de acceso legal. Al menos 32 personas murieron bajo custodia de las autoridades de inmigración el año pasado, cinco de ellos en Florida, según cifras oficiales.

En Alligator Alcatraz, los detenidos han denunciado acceso limitado a atención médica, incluyendo emergencias, al agua potable, mala alimentación e higiene, y que no tienen privacidad para hablar con sus abogados. En Deportation Depot, organismos de derechos de los inmigrantes han indicado condiciones similares.

La visita del ICE se produce en el marco de la ofensiva antiinmigrante de Florida llamada Operación Tidal Wave, que según DeSantis, ha derivado en más de 10.000 arrestos de migrantes. Otros casi 10.000 arrestos se han realizado en virtud de acuerdos conocidos como 287(g) que permite a las fuerzas del orden estatales y locales colaborar con las autoridades federales en operaciones de inmigración, lo que elevaría el total a unas 20.000 detenciones. El Miami Herald reportó esa cifra a partir de datos recopilados por el Deportation Data Project, de la Universidad de California, que no incluye arrestos realizados por la Patrulla Fronteriza. Casi un cuarto de los detenidos no tenían ningún récord criminal, y la mitad cargos por delitos no violentos, como conducir sin licencia.