‘Show’ de medio tiempo de la Super Bowl 2026: artistas invitados, horarios y dónde verlo

El espectáculo musical irrumpirá en el terreno de juego durante una edición marcada por la tensión política en Estados Unidos

Bad Bunny tomará el escenario del estadio Levi’s en Santa Clara, California, como protagonista del espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl LX en el horario estelar de la tarde del domingo. La final entre New England Patriots y Seattle Seahawks contará también con Green Day en la ceremonia de apertura, en un cartel musical que ha tensado aún más la relación del mundo del entretenimiento con el presidente Donald Trump.

El cantante puertorriqueño, ganador de seis Grammys , será el encargado del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, el espectáculo de medio tiempo más visto del año en la televisión estadounidense. Se convertirá, además, en el primer artista latino y de habla española en encabezar en solitario el intermedio de la final de la liga de fútbol americano.

El otro frente musical de la noche será Green Day, elegidos por la NFL para abrir la velada con una ceremonia especial que celebrará los 60 años de historia de la Super Bowl y rendirá homenaje a los jugadores más valiosos (MVPs) que han ganado el reconocimiento por generaciones. El grupo californiano actuará en su “patio trasero”, el Área de la Bahía de San Francisco, y ofrecerá una selección de sus canciones más conocidas mientras desfilan las leyendas del partido. La apertura está concebida como un arranque de alto voltaje antes de la patada de salida, con transmisión en simultáneo por NBC y sus plataformas asociadas en Estados Unidos.

Horarios del medio tiempo de la Super Bowl

El partido se jugará el domingo 8 de febrero a las 3.30 p.m. hora de California (horario del Pacífico). El espectáculo de medio tiempo con Bad Bunny comenzará aproximadamente una hora y media después del inicio del encuentro, en torno a las 5.00 p.m. de California y la Costa Oeste, dependiendo del desarrollo del reloj de juego.

En Estados Unidos, la Super Bowl LX podrá verse en señal abierta por NBC a través de sus afiliadas locales, además de la transmisión en español de Telemundo en determinados mercados. En streaming, la opción principal será desde Peacock, junto con servicios de TV en vivo que incluyan NBC, además del NFL Game Pass a través de DAZN para quienes prefieran la señal original con el show de medio tiempo íntegro y los anuncios comerciales.

En México, el partido podrá verse en televisión abierta por Canal 5 (Televisa) y Azteca 7 (TV Azteca), además de las señales de paga ESPN y Fox Sports. A la oferta digital se suman plataformas como ViX y NFL Game Pass. Las cadenas iniciarán la cobertura previa varias horas antes del partido.

País Horario Estados Unidos (Costa Oeste) Entre las 17.00 y las 17.30 del domingo 8 de febrero Estados Unidos (Costa Este) Entre las 20.00 y las 20.30 del domingo 8 de febrero México (hora del centro) Entre las 19.00 y las 19.15 del domingo 8 de febrero España (peninsular) Entre las 2.00 y las 2.30 de la madrugada del lunes 9 de febrero Argentina Entre las 22.00 y las 22.30 del domingo 8 de febrero Colombia Entre las 20.00 y las 20.30 del domingo 8 de febrero Chile Entre las 22.00 y las 22.30 del domingo 8 de febrero Perú Entre las 20.00 y las 20.15 del domingo 8 de febrero

Un medio tiempo marcado por el contexto político

La elección de Bad Bunny y Green Day ha convertido la Super Bowl en un escenario más de la confrontación entre la cultura pop y la Casa Blanca. La incorporación de Green Day como acto de apertura reavivó las fricciones con Trump , después de que la banda ha criticado reiteradamente su agenda y ha convertido canciones como American Idiot en un vehículo de protesta contra el movimiento MAGA. En Coachella 2025, por ejemplo, Billie Joe Armstrong llegó a adaptar la letra de ese tema para declarar sobre el escenario que no es parte de la agenda MAGA.

Bad Bunny, por otro lado, ha sido muy crítico con las políticas migratorias y con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), hasta el punto de dejar fuera a Estados Unidos continental de una de sus últimas giras por miedo a redadas contra sus seguidores latinos. Bajo este contexto, la NFL asegura que el ICE no realizará operativos de control migratorio durante la jornada deportiva .

Trump ha anunciado que no acudirá este año a la Super Bowl LX, después de haber asistido a la final anterior, y se ha declarado abiertamente “anti” Bad Bunny y Green Day, a quienes acusa de “sembrar odio” y de ser una “pésima elección” para el espectáculo.