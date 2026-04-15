Tax Day 2026: qué hacer si no se presenta la declaración a tiempo y cómo evitar multas de última hora

El plazo para declarar impuestos en Estados Unidos expira este 15 de abril, con millones de contribuyentes aún pendientes de presentar o regularizar su situación fiscal

Con la fecha límite del 15 de abril, conocida como Tax Day, millones de contribuyentes en Estados Unidos llegan al cierre del calendario fiscal sin haber presentado aún su declaración. A pesar de que más de 88 millones de formularios ya habían sido enviados semanas antes, una gran parte de personas continúa resolviendo el trámite en las últimas horas, con el posible riesgo de cometer errores o recibir sanciones.

Entre quienes ya han presentado su declaración, cerca de 63 millones han recibido reembolsos, con un promedio superior a los 3.500 dólares. Para quienes aún no lo han hecho, la vía más rápida sigue siendo la presentación electrónica, especialmente si se opta por el depósito directo.

¿Qué ocurre si no se llega a tiempo?

Cuando no es posible cumplir con la fecha límite, existe la opción de solicitar una prórroga mediante el Formulario 4868, que extiende el plazo hasta el 15 de octubre. Sin embargo, esta medida solo retrasa la entrega de la declaración, no el pago de impuestos.

Esto significa que cualquier monto adeudado comienza a generar intereses desde el 15 de abril. Aun así, solicitar la extensión es preferible a no presentar nada, ya que permite evitar sanciones más severas.

Multas y penalizaciones

El sistema fiscal contempla sanciones tanto por no declarar como por no pagar. La multa por no presentar la declaración puede alcanzar el 5% del impuesto adeudado por cada mes de retraso, hasta un máximo del 25%. Si la demora supera los 60 días, la penalización mínima puede equivaler al total adeudado o superar los 500 dólares.

Por otro lado, la multa por no pagar a tiempo es menor, pero también acumulativa: 0,5% mensual sobre el saldo pendiente, con un límite del 25%. En ambos casos, los intereses se suman al monto total, incrementando la deuda con el tiempo.

Opciones para quienes deben dinero

Incluso cuando no es posible pagar la totalidad de los impuestos, el primer paso recomendado es presentar la declaración. A partir de ahí, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece distintas alternativas para gestionar la deuda.

Una de las más comunes es el plan de pagos a plazos. Quienes deben 50.000 dólares o menos pueden acceder a acuerdos de pago mensual a largo plazo, mientras que deudas de hasta 100.000 dólares pueden cubrirse en un plazo de hasta 180 días mediante planes a corto plazo.

También es posible solicitar tiempo adicional para pagar o considerar otras fuentes de financiamiento, como préstamos, que en algunos casos pueden resultar menos costosos que los intereses acumulados con el IRS. Los pagos pueden realizarse por transferencia electrónica, cheque, efectivo o tarjeta, aunque esta última opción puede implicar comisiones elevadas.

Recomendaciones de última hora

Antes de presentar la declaración, es fundamental revisar cuidadosamente toda la información. Los contribuyentes que han utilizado servicios profesionales tienen derecho a recibir una copia completa de su declaración, lo que puede ser clave ante futuras revisiones.

Otra recomendación es ajustar la retención de impuestos a través del formulario W-4 con el empleador, lo que puede ayudar a evitar saldos pendientes en años posteriores.

Cambios fiscales relevantes en 2026

El año fiscal 2026 introduce varias modificaciones que pueden afectar el resultado de las declaraciones. Entre ellas destaca la eliminación de impuestos sobre las propinas reportadas, una medida que beneficia especialmente a trabajadores del sector servicios.

Asimismo, el pago de horas extra cuenta ahora con un alivio fiscal parcial, ya que solo una parte del ingreso adicional queda exenta. También se han creado nuevas cuentas de ahorro para niños nacidos en 2025, con una aportación inicial del gobierno y crecimiento libre de impuestos durante 18 años.

En el caso de los adultos mayores, se han ampliado algunos beneficios fiscales, incluyendo exenciones adicionales y un tratamiento más favorable para ciertos ingresos de jubilación.