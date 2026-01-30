¿Dónde está mi reembolso? Lo que hay que saber del inicio de la temporada de impuestos 2026

Fechas clave, tiempos de espera y cómo seguir el estado de la devolución en una temporada marcada por recortes y cambios dentro del IRS

La temporada de impuestos 2026 ya está en marcha. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzó a aceptar declaraciones federales el 26 de enero, dando inicio a un periodo marcado no solo por plazos y devoluciones, sino también por un contexto inusual dentro de la propia agencia. Y, por supuesto, millones de contribuyentes se preguntan en este momento dónde está su reembolso.

El IRS espera recibir cerca de 164 millones de declaraciones individuales este año, la gran mayoría presentadas de manera electrónica. Aunque el sistema de e-file aún es la vía más rápida para obtener un reembolso, la temporada arranca con señales de alerta: la agencia enfrenta una reducción de casi el 25% de su fuerza laboral en el último año y un cambio de liderazgo apenas días antes de que se abriera el periodo de presentación, lo que ha generado dudas de la agencia para procesar devoluciones con la misma rapidez de años anteriores.

Aun así, el IRS mantiene su estimación oficial: los contribuyentes que presenten su declaración electrónicamente, sin errores y con depósito directo, deberían recibir su reembolso en un plazo de hasta 21 días. Para quienes envíen su declaración en papel, el tiempo de espera puede extenderse a seis semanas o más, especialmente si se considera que es un año con menos personal disponible para revisiones manuales.

¿Hasta cuándo se puede hacer la declaración?

El plazo para presentar la declaración federal de impuestos vence el 15 de abril de 2026. Quienes no puedan cumplir con esa fecha pueden solicitar una extensión, lo que les da más tiempo para presentar la documentación, aunque no para pagar impuestos adeudados. En esos casos, el IRS recuerda que al menos una parte significativa del monto estimado debe pagarse antes de la fecha límite para evitar multas e intereses.

¿Dónde está mi reembolso?

Para seguir el estado del reembolso, el IRS recomienda usar su herramienta oficial “Where’s My Refund?”, disponible en su sitio web y actualizada una vez al día, generalmente durante la madrugada. El sistema permite verificar si la declaración ya fue recibida, si el reembolso fue aprobado o si ya fue enviado. Esta información suele aparecer unas 24 horas después de presentar una declaración electrónica o hasta cuatro semanas después en el caso de declaraciones enviadas por correo.

El método de entrega del reembolso también influye en la velocidad. El depósito directo aún es la opción más rápida y puede dividirse entre varias cuentas bancarias, tarjetas de débito prepagadas o incluso cuentas de ahorro para el retiro. Los cheques en papel, en cambio, pueden tardar varias semanas en llegar.

Aunque la mayoría de los reembolsos se emiten dentro del plazo previsto, el IRS advierte que algunos casos pueden requerir revisiones adicionales. Errores en números de Seguro Social, discrepancias entre ingresos reportados y los datos que ya tiene la agencia, o solicitudes de créditos como el Earned Income Tax Credit o el Additional Child Tax Credit suelen activar procesos de verificación más largos. También las declaraciones enmendadas y aquellas afectadas por posibles casos de robo de identidad pueden enfrentar demoras.

De igual forma, este año el IRS apuesta más por sistemas automatizados y herramientas de análisis asistidas por inteligencia artificial para compensar la falta de personal. Funcionarios de la agencia aseguran que estas tecnologías ayudarán a mantener los tiempos de procesamiento, aunque reconocen que las revisiones manuales aún serán inevitables en ciertos expedientes.

La recomendación general es: presentar la declaración lo antes posible, hacerlo electrónicamente, revisar cuidadosamente la información y optar por el depósito directo.